ABB et le Groupe NIEDAX annoncent la finalisation de leur coentreprise avec l’incorporation de Abnex inc.

Abnex inc. accroît les capacités de fabrication de chemins de câbles en Amérique du Nord pour répondre aux besoins en évolution constante des clients

Mise sur ses produits complémentaires et sur son offre de service pour répondre à la demande grandissante en solutions d’infrastructure électrique

MONTRÉAL, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB a finalisé la coentreprise à parts égales qu’elle avait auparavant annoncée conjointement avec le Groupe Niedax. La coentreprise Abnex inc. diversifiera les solutions et stimulera les occasions dans un marché nord-américain de la gestion de câbles en pleine croissance. Intégrer les capacités d’ingénierie et de fabrication de la division Produits d’installation d’ABB au Groupe Niedax permettra à la toute nouvelle entreprise de livrer une vaste gamme de solutions et de services en lien avec les chemins de câbles aux entrepreneurs électriques, aux distributeurs et aux intégrateurs de système partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les chemins de câbles, un secteur en expansion rapide de composantes électriques en Amérique du Nord, sont vastement utilisés dans les infrastructures électriques et dans les applications commerciales, industrielles et résidentielles. La vaste gamme de produits et l’éventail de services d’Abnex inc. comprennent des solutions complémentaires auparavant offertes par la division Produits d’installation d’ABB, telles que les gammes de produits Chemins de câbles T&BMD et Chemins de câbles en fil d’acier ExpressTrayMD, ainsi que par le Groupe Niedax, soit les gammes MonoSystemsMD et Canadian Electrical Raceways. L’offre combinée de gestion de câbles couvrira une vaste gamme de configurations, de finitions et de types de chemins de câbles et en échelle, de chemins de câbles en fil métallique, de canaux et de plaques perforées, de systèmes et boîtiers de plancher, d’accessoires et de raccords. En plus des options préfabriquées, les clients auront la possibilité de personnaliser leurs solutions de chemins de câbles.









Plus de 200 employés et de nombreux bureaux et emplacements de fabrication en Amérique du Nord font partie d’Abnex inc. qui agira à titre d’entreprise indépendante, détenue à parts égales par ABB et le Groupe Niedax. L’équipe de direction et le conseil d’administration de la coentreprise ont été structurés de façon à ce que les deux entreprises mères soient représentées de manière égale. Cornelius Steele, membre du conseil d’administration du Groupe Niedax, dirigera la coentreprise à titre de président et chef de la direction et Cyrill Scholer, dirigeant principal des finances de la division Produits d’installation d’ABB, fera office de chef des finances. Le conseil d’administration sera composé de Bruno Reufels, chef de la direction du Groupe Niedax, qui en sera également le président, de Khalid Mandri, président de la division Produits d’installation d’ABB, qui en sera le vice-président, ainsi que de Michael Shenouda, chef régional du Canada de la division Produits d’installation d’ABB. En plus de son rôle de président et de chef de la direction, Cornelius Steele siègera également au conseil d’administration.

« La finalisation réussie de cette coentreprise repose sur notre expertise combinée et poursuit notre stratégie d’investir dans des occasions émergentes et d’offrir à nos clients des solutions avancées qui répondront à leurs besoins évolutifs », explique Khalid Mandri, président de la division Produits d’installation d’ABB. « Forger cette nouvelle entreprise au sein du marché nord-américain de la gestion de câbles permettra d’élargir notre portefeuille de solutions et de miser sur la fabrication automatisée et durable pour favoriser une efficacité accrue et des capacités de livraison améliorées ».

« Nous avons hâte de saisir les possibilités d’amplification de notre production et d’élargissement de notre offre de produits et de services de chemins de câbles », indique Bruno Reufels, chef de la direction du Groupe Niedax. « Par l’entremise de cette coentreprise, nous nous attendons à ce qu’Abnex inc. livre des solutions novatrices de chemins de câbles à nos clients et mise sur les forces complémentaires de nos deux entreprises pour répondre à la demande grandissante du marché des chemins de câbles et des composantes électriques. »

Abnex inc. rassemble plus de 200 membres des équipes de la division Produits d’installation d’ABB et du Groupe Niedax partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La nouvelle organisation comprendra des spécialistes en fabrication, en ingénierie et en recherche et développement, ainsi que des experts en vente et en gestion de produits.

ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com

La division Produits d’installation d’ABB s’appuie sur sa longue histoire de précurseur en matière d'électrification en créant des solutions pour connecter et protéger en toute sécurité les systèmes électriques qui alimentent les entreprises, les villes, les habitations et les transports. Avec plus de 200 000 produits sous 38 marques de premier plan, la division Produits d’installation d’ABB, anciennement Thomas & Betts, propose des solutions partout où l'électricité est utilisée dans le monde et dans l'espace. tnb.ca.abb.com/fr

Le Groupe Niedax est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de câbles à travers le monde. Il opère dans 75 emplacements, dont 26 sites de production, dans plus de 30 pays. Plus de 2 700 employés travaillent présentement pour le Groupe Niedax. Niedax offre environ 50 000 articles dans le secteur de l’installation électrique. Ses produits sont principalement utilisés dans les bâtiments publics, les tunnels, les projets d’infrastructure, les usines industrielles et automobiles, les systèmes maritimes, ainsi que le secteur de l’énergie et de la fabrication de navires. Le Groupe Niedax, dont le siège social se trouve à Linz sur le Rhin, en Allemagne, est une entreprise familiale depuis sa fondation en 1920. Pour obtenir de plus amples renseignements : www.niedax-group.com.

Abnex inc., une coentreprise d’ABB et de Niedax, offre des solutions de pointe, conformes et exhaustives en gestion de câbles et en chemins de câbles pour permettre de veiller au rendement durable des entrepreneurs électriques, distributeurs et intégrateurs de système partout en Amérique du Nord. Nommée pour sa perspective axée sur l’avenir, Abnex inc. est une coentreprise à parts égales qui intégrera le service nord-américain de chemins de câbles de la division Produits d’installation d’ABB et celui du Groupe Niedax. Pour en savoir plus : www.abnex.com

Relations externes mondiales d'ABB Électrification



Canada - Mylène Dumoulin

CA-media.relations@abb.com



É.-U. - Hannah Anthony

hannah.anthony@us.abb.com



ABB ltée

Affolternstrasse 44

8050 Zurich

Suisse

Communications institutionnelles du Groupe Niedax

presse@niedax.com

Niedax GmbH & Co. KG

Asbacher Strasse 141

53545 Linz sur le Rhin

Allemagne



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3348561-4983-410e-80b2-03beb202c75c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f517060-cb14-4740-b7a6-6aa11818d8e7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d05e72f6-b14b-4aeb-8d04-b6b3888fb953/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d7532b3-f503-4bca-8810-aa6dcc9708d9/fr

Abnex inc. La coentreprise Abnex inc. diversifiera les solutions et stimulera les occasions dans un marché nord-américain de la gestion de câbles en pleine croissance. Équipe de direction et conseil d'administration d'Abnex inc. Conseil d'administration d'Abnex inc. Sélection de systèmes de chemins de câbles Produits d'installation d'ABB Une sélection de systèmes de chemins de câbles Produits d'installation d'ABB : Chemin de câbles T&BMD en aluminium, en échelle, Chemin de câbles T&BMD en aluminium, à fond ventilé, Chemin de câbles T&BMD en aluminium, à fond solide Échelle de câbles La gamme MonoSystems® et les canalisations électriques canadiennes du Groupe Niedax, y compris la ligne de produits Chemins de câbles et Échelles de câbles, seront offertes dans le vaste portefeuille de produits d'Abnex inc.

