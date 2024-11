Nous sommes maintenant Percée DT1 – l’organisation auparavant connue sous le nom de FRDJ Canada change de nom pour reconnaître l'impact du diabète de type 1 sur les Canadiennes et Canadiens de tous âges 

La principale organisation de recherche et de défense d’intérêts pour le diabète de type 1 (DT1) dévoile sa nouvelle identité afin de mieux refléter la communauté qu'elle sert tout en s'efforçant d'accélérer les percées dans la recherche sur le DT1

TORONTO, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Percée DT1 Canada, auparavant FRDJ Canada, est fière d'annoncer la relance de sa marque, avec un nouveau nom et une identité visuelle repensée. Cette transformation coïncide avec le début du Mois national de sensibilisation au diabète, qui reconnaît les personnes vivant avec le diabète de type 1 (DT1) et celles qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie et de trouver des thérapies de guérison.

Autrefois considéré comme touchant principalement les enfants, le DT1 est aujourd'hui reconnu comme une maladie auto-immune qui peut se développer à tout âge, indépendamment des antécédents familiaux. Le nom Percée DT1 a été choisi pour mieux refléter l'engagement de l'organisation à connecter et à défendre l'ensemble de la communauté du DT1, et pas seulement les enfants, les jeunes et leurs soignants. La nouvelle identité met en évidence le fait que plus de 70 % des nouveaux diagnostics au Canada concernent des adultes, et que plus de 80 % des personnes vivant avec le DT1 au Canada ont plus de 18 ans.

« Notre nouveau nom, Percée DT1, met notre mission au premier plan - accélérer les percées qui changent la vie pour prévenir et traiter le diabète de type 1 et ses complications pendant que nous travaillons à trouver des thérapies de guérison », déclare Jessica Diniz, présidente et cheffe de la direction de Percée DT1 Canada. « Cette nouvelle marque est le résultat d’un processus de près de deux ans axé sur les données, guidé par notre siège mondial aux États-Unis. Ensemble, nous avons créé un nom et une identité visuelle qui reflètent notre position de chef de file mondial dans le domaine de la recherche sur le diabète de type 1, de défense d’intérêts et du soutien à la communauté. »

Percée DT1 continuera de montrer la voie en accélérant les découvertes scientifiques, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, en favorisant des avancées thérapeutiques significatives et en défendant un meilleur accès aux dispositifs, technologies et insulines pour le diabète. L'organisation continue de se consacrer au soutien de la communauté du DT1, y compris aux ressources en matière de santé mentale, dans le cadre de ses efforts pour trouver des thérapies de guérison et créer un monde sans DT1.

Fondée en 1974 au Canada par des familles d'enfants atteints de DT1, elle s'appelait à l'origine la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, reflétant la croyance de l'époque selon laquelle le DT1 était principalement une maladie infantile. Depuis, grâce à l'accès aux technologies et aux soins de santé les plus récents, que Percée DT1 a contribué à accélérer et à rendre disponibles, les personnes atteintes de DT1 vivent plus longtemps et restent en meilleure santé, ajoutant en moyenne 25 ans à leur espérance de vie au Canada.

Le Canada connaît l'un des taux les plus élevés au monde de nouveaux diagnostics de DT1 par habitant, bien que les raisons derrière cela ne soient pas encore claires. Ce changement de marque aidera l'organisation à poursuivre son travail au service de l'ensemble de la communauté du DT1, en soutenant les personnes de tous âges et à chaque stade de leur parcours avec la maladie.

« Depuis plus de 50 ans, Percée DT1 investit dans la recherche pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 », affirme la Dre Sarah Linklater, Ph.D., conseillère scientifique en chef de Percée DT1 Canada. « Notre priorité actuelle au Canada est de concentrer nos efforts sur les thérapies à base de cellules souches, la détection précoce et la prévention comme voies potentielles vers des thérapies de guérison. Puisque l'insuline a été découverte au Canada en tant que traitement pour le DT1, nous pensons que le Canada peut également mener la voie vers des thérapies de guérison pour la maladie. »

Cette évolution suit celle des affiliés mondiaux de Breakthrough T1D aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et bientôt en Australie et en Israël. En tant que principale organisation de recherche et de défense d’intérêts pour le DT1 au Canada, Percée DT1 s'engage à défendre les besoins de la communauté du DT1 en finançant les recherches les plus prometteuses afin d'améliorer les vies aujourd'hui tout en s'efforçant de trouver des thérapies de guérison pour l'avenir.

À propos de Percée DT1 Canada

En tant que principale organisation mondiale de recherche et de défense d’intérêts pour le diabète de type 1 (DT1), Percée DT1 contribue à améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie tout en favorisant la recherche de thérapies de guérison.

Depuis la découverte de l'insuline, le Canada est resté à la pointe de la recherche sur le DT1. Percée DT1 s'engage à investir dans les recherches les plus prometteuses, à plaider pour le progrès en travaillant avec les gouvernements pour aborder les questions qui ont un impact sur la communauté du DT1, et à soutenir les personnes faisant face à cette maladie.

​À propos du diabète de type 1 (DT1)

Le DT1 est une maladie auto-immune où le pancréas produit peu ou pas d'insuline. Cela entraîne une dépendance à l'insulinothérapie et un risque de complications à court et à long terme, y compris l’hyperglycémie et l’hypoglycémie, des dommages aux reins, aux yeux, aux nerfs et au cœur, et même la mort. Au niveau mondial, elle touche près de 9 millions de personnes, et un nombre estimé de 300 000 personnes au Canada.

Beaucoup pensent que le DT1 n'est diagnostiqué que pendant l'enfance et l’adolescence, mais les diagnostics à l'âge adulte sont fréquents et représentent plus de 70 % de tous les diagnostics de DT1 à l’échelle nationale. En outre, le Canada affiche l’un des taux les plus élevés au monde en matière de diagnostic, et la cause est inconnue. L’apparition du diabète de type 1 n’est pas causé par l’alimentation ni par un style de vie. Bien que ses causes ne soient pas encore entièrement comprises, les chercheurs pensent que des facteurs génétiques et des déclencheurs environnementaux sont impliqués. Il n'existe actuellement aucune thérapie de guérison pour le DT1.

