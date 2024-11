Intesa Sanpaolo annonce des résultats record pour son troisième trimestre 2024 et révèle la vision de croissance durable de son PDG Carlo Messina

MILAN, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo publie des résultats sans précédent pour les neuf premiers mois de 2024, affichant un bénéfice net de 7,2 milliards d’euros, soit un bond de 17 % par rapport à son exercice précédent.

Des citations de son PDG Carlo Messina figurent ci-dessous. Elles soulignent les atouts exclusifs d’Intesa Sanpaolo, et notamment ses investissements stratégiques dans la transformation numérique, qui lui assurent une croissance durable.

« Les résultats de la période arrêtée aux neuf premiers mois de 2024 confirment la position de leader européen d’Intesa Sanpaolo : notre valorisation sur le marché nous place désormais au rang d’acteurs comme BNP Paribas ou Santander, même si ces banques affichent des bilans nettement supérieurs. »

« Nous prévoyons de clôturer 2024 sur un bénéfice net supérieur à 8,5 milliards d’euros, à l’appui d’une série d’actions majeures visant à renforcer encore davantage la pérennité de notre performance. Les prévisions 2025 de bénéfice net sont relevées à environ 9 milliards d’euros, ce qui traduit bien le substantiel potentiel de croissance interne de notre banque. »

« Si les taux d’intérêt évoluent, nous sommes bien positionnés pour traverser sereinement cette phase en nous reposant sur notre modèle commercial fortement diversifié, et grâce à l’épargne que les ménages et les entreprises nous confient, à concurrence de près de 1 400 milliards d’euros au 30 septembre 2024, ce qui représente une hausse de plus de 135 milliards d’euros par rapport à l’exercice précédent. »

« S’agissant de la croissance de notre chiffre d’affaires, nous sommes en tête de la zone euro, et également en ce qui concerne le ratio des commissions et des activités d’assurance rapporté à nos recettes totales. »

« Notre force de frappe est en outre renforcée par une équipe de 17 000 conseillers en gestion de patrimoine, qui devrait atteindre un effectif de 20 000 têtes à l’horizon 2027. Nous avons identifié 100 milliards d’euros parmi les actifs financiers de nos clients, pouvant dynamiser la croissance de nos activités de gestion d’actifs. »

« Notre approche rigoureuse de la gestion des coûts—sans limiter nos investissements technologiques—nous a permis d’atteindre notre meilleur ratio coût/revenus jamais enregistré sur une période de neuf mois, à savoir 39,1 %. »

« L’innovation technologique constitue l’un des piliers de notre succès : nous sommes en tête du palmarès européen avec des investissements à hauteur de 3,5 milliards d’euros réalisés dans l’informatique et le recrutement de près de 2 250 spécialistes du domaine à ce jour. »

Pour obtenir plus d’informations sur les résultats du T3 d’Intesa Sanpaolo, rendez-vous sur :

https://group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/all-news/news/2024/highlights-3q24-results

Coordonnées : international.media@intesasanpaolo.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b2c901a-7e06-4ac5-8137-6c17e4f0127e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.