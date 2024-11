Porsche Canada amorce sa collaboration avec ROYALMOUNT à Montréal

Collaboration avec une destination commerciale montréalaise axée sur le luxe qui invite à un style de vie durable, avec service de voiturier Porsche et salon Porsche sur place.

Les bornes de recharge Porsche Destination Recharge améliorent le réseau auquel les propriétaires de Porsche ont accès.

Le service voiturier permet également d’admirer l’un des plus récents modèles Porsche électriques.



TORONTO et MONTRÉAL, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) annonce une collaboration avec ROYALMOUNT à Montréal. Cette association met en lumière les aspirations des deux entreprises à offrir une expérience client haut de gamme inégalée et à promouvoir un mode de vie durable.

Pour souligner l’ouverture de cette nouvelle destination de vente au détail et de style de vie, le nouveau véhicule Macan Turbo Electric couleur Provence y était exposé. Ce modèle, qui est maintenant arrivé dans les Centres Porsche à travers le Canada, est le plus récent véhicule sport entièrement électrique de la marque.

Les visiteurs du complexe auront la possibilité d’utiliser le service de voiturier commandité par Porsche. Les clients du service de voiturier pourront également profiter du salon Porsche ou admirer l’un des plus récents modèles Porsche électriques exposés dans le stationnement.

De plus, six bornes de recharge sont offertes en priorité aux propriétaires de Porsche afin de rehausser leur expérience.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie du constructeur de voitures sport visant à susciter l’enthousiasme et la fascination à l’égard de Porsche auprès d’un nouveau public de façon novatrice. Un autre exemple est l’ouverture récente de ses boutiques éphémères Porsche NOW. Situées dans des centres urbains ou dans des centres commerciaux, ces boutiques éphémères sont une forme de vente au détail temporaire qui crée un endroit où les clients peuvent découvrir la marque Porsche de façon novatrice et stimulante.

À propos de ROYALMOUNT

ROYALMOUNT est une nouvelle destination montréalaise située au cœur du centre-ville, où la connectivité, la créativité et la durabilité se rencontrent et prospèrent. Le district comptera parmi les premiers développements à usage multiple 100 % carboneutre en Amérique et sera le plus grand projet de commerce de détail ayant reçu le niveau Or par le LEED au Canada. Dès l’été 2024, ROYALMOUNT sera accessible toute l’année à partir de la station de métro De la Savane par une passerelle piétonnière fermée et climatisée. Conçu par Carbonleo, une société de développement et de gestion immobilière, ROYALMOUNT a pour mission d’offrir les meilleures marques, expériences et offres au Québec. La première phase du projet consiste en un complexe intérieur et extérieur à deux étages de 824 000 pieds carrés. Il comprendra des détaillants, des boutiques de style de vie, des restaurants, des attractions expérientielles, un parc-promenade surélevé et un parc urbain de 1,8 hectare.

Pour plus d’information sur ROYALMOUNT, visitez www.royalmount.com

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

