FEMSA completa la desinversión de sus operaciones de equipos de refrigeración y de servicio de alimentos a Mill Point Capital

MONTERREY, México, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció hoy que ha completado exitosamente la transacción previamente anunciada el 17 de julio de 2024, con Mill Point Capital LLC, para desinvertir las operaciones de equipos de refrigeración y de servicio de alimentos de FEMSA, Imbera y Torrey, por un monto total de $8,000 millones de pesos, neto de caja y deuda.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

Acerca de Mill Point Capital LLC

Mill Point Capital LLC es una firma de capital privado enfocada en inversiones de control en empresas del mercado medio-bajo en los sectores de sector industrial, de servicios empresariales y servicios de tecnología de la información en toda América del Norte. El experimentado equipo de inversores, socios ejecutivos y expertos funcionales de Mill Point busca mejorar el valor de la cartera de empresas mediante la implementación rigurosa de iniciativas estratégicas transformadoras y mejoras operativas. Mill Point tiene su sede en Nueva York, NY. Para obtener más información, visite www.millpoint.com.

