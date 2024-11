Global Combined Heat and Power (CHP) Systems Market to Surpass 47,616.5 Million by 2033, Surging at 4.9% CAGR, Driven by Efficiency & Sustainability | Future Market Insights, Inc.

With rising global economic growth, the Combined Heat and Power (CHP) Systems Market is set for expansion. A surge in demand for efficient energy solutions, including micro-CHP systems, is expected to drive substantial market growth in the coming years.

NEWARK, Del, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to a Future Market Insights (FMI), the combined heat and power (CHP) systems market is positioned for steady growth over the next decade, driven by increased demand for energy efficiency and reduced carbon emissions. The market size, estimated at USD 29,512.2 million in 2023, is expected to reach USD 47,616.5 million by 2033, at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.9%.

The CHP Systems Market has gained significant momentum as industries, commercial enterprises, and governments seek to enhance energy efficiency and decrease emissions. Combined Heat and Power (CHP) systems simultaneously generate electricity and useful heat, improving overall energy efficiency compared to separate generation methods. As a result, they offer an efficient alternative for on-site power generation while meeting both electrical and thermal energy requirements.

With growing urbanization, many cities are exploring CHP systems as part of their sustainable energy solutions. In the industrial sector, CHP systems provide efficient power and heating solutions essential for high-energy manufacturing processes. The systems are versatile, capable of using various fuels, including natural gas, biomass, and renewables, to match local resource availability.

Furthermore, the development of micro-CHP systems has broadened the market scope, enabling smaller facilities such as residential buildings, hotels, and hospitals to benefit from CHP’s advantages. These advancements in CHP systems are critical for market growth, as they cater to diverse applications in varied scales, from micro to large-scale power plants.

As energy regulations tighten globally, many countries are implementing policies that support CHP deployment. For example, North America and Europe have established incentives and standards to promote CHP, aiming to enhance energy security, reduce grid dependency, and support decarbonization goals. These factors make the CHP Systems Market well-positioned for long-term growth.

Growth Drivers and Opportunities:

Several factors are fueling the CHP systems market growth. Government initiatives promoting energy efficiency and stringent carbon reduction mandates have been instrumental in driving CHP adoption globally. In industrial and commercial settings, CHP systems provide a cost-effective solution by lowering fuel costs and reducing greenhouse gas emissions. Additionally, technological advancements in micro-CHP systems enable applications in residential and small-scale commercial sectors, creating new growth avenues.

The demand for natural gas-powered CHP systems has also spiked, especially in regions where natural gas is more accessible and affordable. The flexibility of CHP systems in using various fuels allows industries to optimize costs and reduce emissions by choosing cleaner fuel options. As the world shifts towards sustainability, CHP systems are increasingly recognized for their ability to facilitate a balance between energy security and environmental protection.

Key Takeaways from Market Study:

The combined heat and power (CHP) systems market is expected to reach USD 47,616.5 million by 2033, growing at a CAGR of 4.9%.

North America and Europe lead in CHP adoption, driven by policies favoring energy efficiency and carbon reduction.

Micro-CHP systems are gaining traction in residential and small commercial sectors, expanding the market potential.

Natural gas-powered CHP systems dominate the market, attributed to cost-effectiveness and fuel efficiency.

“The CHP Systems Market is on a steady growth trajectory, primarily driven by the convergence of environmental regulations and demand for energy-efficient solutions. As industries and governments work toward decarbonization, CHP systems offer a unique solution that combines efficiency and environmental benefits, making them an integral part of the sustainable energy landscape for years to come.” – opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).

Component Insights:

The CHP Systems Market is composed of several components, including gas turbines, steam turbines, reciprocating engines, and micro-CHP systems. Gas and steam turbines dominate, especially in industrial applications requiring high-capacity power generation. Reciprocating engines are widely used in commercial sectors for their scalability and suitability for small to medium-sized CHP applications. Micro-CHP systems have become increasingly popular, allowing smaller facilities to harness the benefits of CHP systems for cost-effective energy generation.

Market’s Prime Determinants of Growth, Trends, and Opportunities:

Key drivers propelling the CHP Systems Market include the need for energy-efficient power generation and heightened environmental regulations. Innovations in fuel flexibility and advancements in micro-CHP technology are allowing CHP systems to penetrate more sectors, including residential applications. With increased focus on renewable integration, the industry is moving towards hybrid CHP systems, which combine conventional and renewable fuels for sustainable energy solutions. The shift toward decentralized energy systems is another trend, as CHP systems can reduce dependency on traditional power grids, enhancing energy reliability and security.





Key Companies & Market Share Insights:

Prominent players in the combined heat and power (CHP) systems market focuses on product innovation, strategic partnerships, and geographical expansion to strengthen their positions in the market. The competitive landscape emphasizes technological advancement, with companies striving to develop systems with higher efficiency rates, fuel flexibility, and compatibility with renewable energy sources. Leading firms are also investing in R&D to design micro and hybrid CHP systems, targeting residential and small-scale commercial sectors to tap into emerging opportunities.

Key Players:

ENER-G

Korea Electric Power Corporation

National Grid Plc.

Exelon Corporation

NextEra Energy Inc.

Chubu Electric Power Company

American Electric Power Company Inc.

BDR Thermea Group

Centrica Business Solutions

Mitsubishi Power

Combined Heat and Power (CHP) Systems Market Segmentation Analysis:

By Data Center Type:

Telecoms

ISPs (Internet Service Providers)

CoLos (Co-located server hosting facilities)

Server Farms

Corporate Data Centers

University/National Laboratory

Others



By Facility:

Less than 200 sq. ft

200 to 700 sq. ft

700 to 1,200 sq. ft

1,200 to 6,000 sq. ft

More than 6,000 sq. ft.



By Installation Type:

Newly Installed Systems

Retrofit Systems

By Region:

North America

Latin America

Europe

Asia Pacific

Middle East & Africa



French Language:

Selon Future Market Insights (FMI), le marché des systèmes de cogénération est bien placé pour connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, stimulé par une demande accrue d'efficacité énergétique et une réduction des émissions de carbone. La taille du marché, estimée à 29 512,2 millions USD en 2023, devrait atteindre 47 616,5 millions USD d'ici 2033, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % .

Le marché des systèmes de cogénération a pris de l'ampleur à mesure que les industries, les entreprises commerciales et les gouvernements cherchent à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions. Les systèmes de cogénération produisent simultanément de l'électricité et de la chaleur utile, améliorant ainsi l'efficacité énergétique globale par rapport aux méthodes de production séparées. En conséquence, ils offrent une alternative efficace pour la production d'électricité sur site tout en répondant aux besoins en énergie électrique et thermique.

Avec l’urbanisation croissante, de nombreuses villes explorent les systèmes de cogénération dans le cadre de leurs solutions énergétiques durables. Dans le secteur industriel, les systèmes de cogénération fournissent des solutions efficaces d’alimentation et de chauffage essentielles aux processus de fabrication à haute consommation d’énergie. Les systèmes sont polyvalents et capables d’utiliser divers combustibles, notamment le gaz naturel, la biomasse et les énergies renouvelables, pour s’adapter à la disponibilité des ressources locales.

En outre, le développement des systèmes de micro-cogénération a élargi le champ d'application du marché, permettant aux petites installations telles que les immeubles résidentiels, les hôtels et les hôpitaux de bénéficier des avantages de la cogénération. Ces avancées dans les systèmes de cogénération sont essentielles à la croissance du marché, car elles répondent à diverses applications à des échelles variées, des microcentrales aux centrales électriques à grande échelle.

Alors que la réglementation énergétique se durcit à l’échelle mondiale, de nombreux pays mettent en œuvre des politiques qui soutiennent le déploiement de la cogénération. Par exemple, l’Amérique du Nord et l’Europe ont mis en place des mesures incitatives et des normes pour promouvoir la cogénération, dans le but d’améliorer la sécurité énergétique, de réduire la dépendance au réseau et de soutenir les objectifs de décarbonisation. Ces facteurs placent le marché des systèmes de cogénération en bonne position pour une croissance à long terme.

Moteurs de croissance et opportunités :

Plusieurs facteurs alimentent la croissance du marché des systèmes de cogénération . Les initiatives gouvernementales favorisant l'efficacité énergétique et les mandats rigoureux de réduction des émissions de carbone ont joué un rôle déterminant dans l'adoption de la cogénération à l'échelle mondiale. Dans les environnements industriels et commerciaux, les systèmes de cogénération offrent une solution rentable en réduisant les coûts de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les avancées technologiques dans les systèmes de micro-cogénération permettent des applications dans les secteurs résidentiel et commercial à petite échelle, créant ainsi de nouvelles perspectives de croissance.

La demande de systèmes de cogénération au gaz naturel a également augmenté, en particulier dans les régions où le gaz naturel est plus accessible et abordable. La flexibilité des systèmes de cogénération dans l’utilisation de divers combustibles permet aux industries d’optimiser les coûts et de réduire les émissions en choisissant des options de combustibles plus propres. Alors que le monde évolue vers la durabilité, les systèmes de cogénération sont de plus en plus reconnus pour leur capacité à faciliter un équilibre entre sécurité énergétique et protection de l’environnement.

Principaux points à retenir de l’étude de marché :

Le marché des systèmes de cogénération devrait atteindre 47 616,5 millions USD d'ici 2033, avec un TCAC de 4,9 %.

L’Amérique du Nord et l’Europe sont en tête en matière d’adoption de la cogénération, grâce à des politiques favorisant l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone.

Les systèmes de micro-cogénération gagnent du terrain dans les secteurs résidentiel et commercial de petite taille, élargissant ainsi le potentiel du marché.

Les systèmes de cogénération alimentés au gaz naturel dominent le marché, en raison de leur rentabilité et de leur efficacité énergétique.

« Le marché des systèmes de cogénération connaît une croissance constante, principalement portée par la convergence des réglementations environnementales et la demande de solutions économes en énergie. Alors que les industries et les gouvernements œuvrent à la décarbonisation, les systèmes de cogénération offrent une solution unique qui combine efficacité et avantages environnementaux, ce qui en fait une partie intégrante du paysage énergétique durable pour les années à venir », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Informations sur les composants :

Le marché des systèmes de cogénération est composé de plusieurs composants, notamment les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs alternatifs et les systèmes de micro-cogénération . Les turbines à gaz et à vapeur dominent, en particulier dans les applications industrielles nécessitant une production d'électricité de grande capacité. Les moteurs alternatifs sont largement utilisés dans les secteurs commerciaux pour leur évolutivité et leur adéquation aux applications de cogénération de petite et moyenne taille. Les systèmes de micro-cogénération sont devenus de plus en plus populaires, permettant aux petites installations de tirer parti des avantages des systèmes de cogénération pour une production d'énergie rentable.

Principaux déterminants de la croissance, des tendances et des opportunités du marché :

Les principaux facteurs qui propulsent le marché des systèmes de cogénération comprennent la nécessité d'une production d'électricité économe en énergie et des réglementations environnementales renforcées. Les innovations en matière de flexibilité des combustibles et les progrès de la technologie de micro-cogénération permettent aux systèmes de cogénération de pénétrer davantage de secteurs, y compris les applications résidentielles. Avec une attention accrue portée à l'intégration des énergies renouvelables, l'industrie s'oriente vers des systèmes de cogénération hybrides, qui combinent des combustibles conventionnels et renouvelables pour des solutions énergétiques durables. L'évolution vers des systèmes énergétiques décentralisés est une autre tendance, car les systèmes de cogénération peuvent réduire la dépendance aux réseaux électriques traditionnels, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité énergétiques.

Informations sur les principales entreprises et parts de marché :

Les principaux acteurs du marché des systèmes de cogénération se concentrent sur l'innovation des produits, les partenariats stratégiques et l'expansion géographique pour renforcer leur position sur le marché. Le paysage concurrentiel met l'accent sur les progrès technologiques, les entreprises s'efforçant de développer des systèmes avec des taux d'efficacité plus élevés, une flexibilité en matière de carburant et une compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables. Les principales entreprises investissent également dans la R&D pour concevoir des systèmes de cogénération micro et hybrides, ciblant les secteurs résidentiel et commercial à petite échelle pour exploiter les opportunités émergentes.

Acteurs clés :

ÉNER-G

Société coréenne d'électricité

National Grid Plc.

Société Exelon

NextEra Energy Inc.

Compagnie d'électricité Chubu

Société américaine d'énergie électrique Inc.

Groupe BDR Thermea

Solutions d'affaires Centrica

Puissance de Mitsubishi

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de cogénération :

Par type de centre de données :

Télécoms

FAI (Fournisseurs d'accès Internet)

CoLos (installations d'hébergement de serveurs colocalisées)

Fermes de serveurs

Centres de données d'entreprise

Laboratoire universitaire/national

Autres



Par établissement :

Moins de 200 pieds carrés

200 à 700 pieds carrés

700 à 1 200 pi2

1 200 à 6 000 pi2

Plus de 6 000 pi.ca.



Par type d'installation :

Systèmes nouvellement installés

Systèmes de modernisation

Par région :

Amérique du Nord

l'Amérique latine

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique



Explore Future Market Insights, Inc. Extensive Coverage in Industrial Automation Domain:

