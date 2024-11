Öhlins Racing dévoile la nouvelle génération d’amortisseurs arrière destinés aux motos d’aventure

Le nouvel amortisseur Öhlins TTX AR-X 40 offre une plus grande gamme d’amortissement, un confort sur route exceptionnel et des performances tout terrain optimales

Le dispositif de réglage avancé de la précharge offre une capacité de charge plus élevée, et permet un réglage de la hauteur de la selle jusqu’à 50 mm

UPPLANDS VÄSBY, Suède, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Öhlins Racing, l’une des marques de performance les plus respectées au monde, a dévoilé un amortisseur arrière bitube innovant de nouvelle génération pour les motos d’aventure qui offre un confort sur route et des performances tout terrain considérablement améliorés. Le nouvel amortisseur Öhlins TTX-AR-X 40 est également bien adapté aux charges plus élevées et aux exigences de fonctionnement des motos street et hyper-naked.

Le TTX AR-X 40 est doté d’un piston de 40 mm de diamètre équipé d’une soupape de purge à haute vitesse qui augmente le confort et le contrôle sur une gamme impressionnante de forces d’amortissement. Le nouvel amortisseur est doté d’un dispositif de réglage de la précharge hydraulique intégré qui maintient la hauteur de conduite souhaitée et en cas de charge supplémentaire. Il permet aux pilotes d’augmenter la précharge de l’amortisseur jusqu’à 20 mm, ce qui permet d’ajuster la hauteur de la selle jusqu’à 50 mm, en fonction de l’utilisation. Le dispositif de réglage avancé de la précharge comprend une interface modulaire innovante qui facilite le réglage manuel ou électrique. Le TTX AR-X 40 est également compatible avec la technologie de suspension semi-active de Öhlins SmartEC.

« Notre nouvel amortisseur pour motos d’aventure résulte du processus d’innovation exclusif d’Öhlins, il commence par une connaissance approfondie des besoins du client et nécessite des tests et des améliorations continus du produit jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints », a déclaré Robert Brinkmark, Directeur des ventes, du marketing et de la gestion des produits chez Öhlins Racing. « Nous pensons que le TTX AR-X 40 est le meilleur amortisseur arrière actuellement disponible pour le segment aventure et constitue également un nouveau choix passionnant pour les utilisations street et hyper-naked. »

Le TTX AR-X 40 s’inscrit dans la continuité des 50 ans d’histoire de la marque Öhlins, elle fournit des produits de suspension technologiquement supérieurs pour tous les types de motos et toutes les préférences de conduite. La gamme Öhlins pour motos comprend des amortisseurs, des fourches avant, et des kits de ressorts bitubes et monotubes et les dernières technologies de fourche, conçues pour optimiser l’expérience du pilote. Öhlins développe également et commercialise une gamme de technologies avancées de suspension pour les applications automobiles, VTT et sports motorisés.

Pour en savoir plus sur le nouvel amortisseur Öhlins TTX AR-X 40 et sur les autres produits de suspension de classe mondiale, contactez votre revendeur Öhlins local ou consultez le site www.ohlins.com.

À propos d’Öhlins

Öhlins Racing fait partie intégrante de l’industrie du sport motorisé ainsi que des secteurs motos et automobiles depuis plus de 40 ans. Notre priorité a toujours été de proposer des produits, des services et une assistance haut qualité, que ce soit sur les circuits de Formule 1 ou sur les courses au niveau local ou national dans plus de 50 pays à travers le monde.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ohlins.com.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde main.

Pour plus d’informations, consultez le site www.tenneco.com.

Contact presse :

Viveca Lundberg

Responsable de la communication marketing

Viveca.Lundberg@ohlins.com

Simonetta Esposito

Directrice communication

Sesposito@driv.com

