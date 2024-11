Olon est prête à lancer la production dans sa nouvelle installation dédiée aux composés ultra-puissants

MILAN, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olon, fournisseur d’API et acteur mondial dans le domaine des CDMO, confirme le respect du calendrier de construction de sa nouvelle installation dédiée aux composés ultra-puissants à Rodano (Milan). L’entreprise annonce également avoir déjà achevé avec succès l’installation et la validation de la nouvelle zone de production à petite échelle ; la mise en place de la ligne de production à grande échelle sera bientôt finalisée, avec une échéance fixée à janvier 2025. La ligne de production à grande échelle sera entièrement intégrée à la ligne de petite échelle. La nouvelle usine, spécialement conçue pour produire des charges, des charges de liaison et des API ultra-puissants, est déjà prête pour accueillir une production conforme aux BPF à petite échelle. En plus d’être dotée des systèmes les plus avancés pour un contrôle optimal, l'usine dispose d’un département de contrôle qualité dédié et de zones de stockage pour les ingrédients actifs.

« Cette nouvelle ligne est hautement avancée, tant au niveau technologique qu’en matière de conception des installations de production, mais aussi parce qu’elle constitue une véritable "usine dans l’usine", avec une zone de stockage et un département de contrôle qualité. Ce dispositif permettra de manipuler des molécules hautement actives de façon plus simple et plus sécurisée, réduisant ainsi les risques de contamination », explique Marcello Buson, Directeur des opérations mondiales du groupe Olon.

La zone est également dotée d’un système de préparation HPLC pour la purification des produits, d’un lyophilisateur pour l’isolation, ainsi que d’une gamme complète d’instruments d’analyse.

Fort de son expertise en HPAPI, Olon a annoncé en mai 2023 un investissement de 25 millions d’euros dans cette nouvelle installation dédiée aux composés ultra-puissants, située dans l’usine de Rodano (Milan, Italie).

Le projet inclut la construction d’un nouveau bâtiment dans lequel sera aménagée une seconde "enveloppe", abritant l’installation de production, les zones de contrôle qualité, de recherche et développement, ainsi que toutes les infrastructures auxiliaires.

