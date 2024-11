PHILIPPINES, November 4 - Press Release

November 4, 2024 Villar Advocates for Early Breast Cancer Detection and Awareness in the Philippines Senator Cynthia Villar has underscored the urgent need for increased awareness and early detection of breast cancer during her address at the Breast Cancer Awareness Seminar held in Las Piñas. With growing concerns about the rising number of cancer cases in the country, Villar emphasized the critical role of health vigilance. "Health is wealth," ika nga, kaya mahalaga na bigyan natin ng panahon ang ating kalusugan. Dapat lagi tayong naka-alerto sa mga early signs and symptoms ng mga nakakabahalang sakit, kasama na diyan ang breast cancer," said the senator. Statistics reveal that breast cancer is the leading cause of cancer-related deaths among women in the Philippines, with estimates suggesting that 1 in every 13 Filipino women may develop the disease during their lifetime. Globally, breast cancer accounts for over 2.3 million new cases each year, according to the World Health Organization. During the seminar, Villar highlighted the importance of expanding knowledge and awareness about breast cancer, noting its potential impact on individuals and their loved ones, regardless of gender. "Sa pagtitipon ngayon, layon nating palawakin ang inyong kaalaman at kamalayan upang mas maagapan ang sakit na ito na maaaring makaapekto sa inyo, sa inyong pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, o iba pang mahal ninyo sa buhay, babae man o lalaki," she emphasized. Villar also addressed common misconceptions surrounding breast cancer, pointing out that men can also be affected. She called for improved communication of relevant health information and enhanced research capabilities to bolster public health services. "Tandaan po natin na "information is a powerful weapon" and "prevention is always better than cure." said the Senator. "Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbibigay ng sapat na impormasyon of education and adequate information to prepare for health challenges effectively, " she stated. As a passionate advocate for health and wellness, Villar's commitment to raising awareness about breast cancer reflects her dedication to improving public health outcomes in the Philippines. Villar muling isinusulong ang Early Breast Cancer Detection and Awareness sa Pilipinas Sa kanyang mensahe sa Breast Cancer Awareness Seminar na ginanap sa Las Piñas, binigyang diin ni Senadora Cynthia Villar ang pangangailangan ng mas mataas na kamalayan at maagang pagtuklas ng Breast Cancer sa mga pasyente. Ayon sa Senadora, dapat palawigin ang "health vigilance" ng bawa't isa, bilang tugon sa tumaataas na mga kaso ng breast cancer dito sa ating bansa. "Health is wealth," ika nga, kaya mahalaga na bigyan natin ng panahon ang ating kalusugan. Dapat lagi tayong naka-alerto sa mga early signs and symptoms ng mga nakakabahalang sakit, kasama na diyan ang breast cancer," sabi ng Senadora. Ayon sa mga pagaaral ng World Health Organization (WHO), breast kanser ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan sa Pilipinas, na may mga pagtatantya na isa (1) sa bawat labin-tatlong (13) kababaihang Pilipino ang maaaring magkaroon ng sakit sa panahon ng kanilang buhay. Sa buong mundo, tinatayang mahigit sa 2.3 milyong mga bagong kaso ng breast kanser ang nadadagdag bawat taon, ayon din sa WHO. Tampok din sa Seminar ang kahalagahan ng pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan tungkol sa breast cancer, na maaaring epekto nito sa mga indibidwal at kanilang mga mahal sa buhay, anuman ang kasarian. "Sa pagtitipon ngayon, layon nating palawakin ang inyong kaalaman at kamalayan upang mas maagapan ang sakit na ito na maaaring makaapekto sa inyo, sa inyong pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, o iba pang mahal ninyo sa buhay, babae man o lalaki," dagdag pa ng Senadora. Tinugunan din ni Villar ang mga karaniwang paniniwala sa breast kanser, na ito rin ay maaring makaapekto pati na sa kalalakihan. Dahil dito, manawagan siya na mas paigtingin pa ang komunikasyon ng kaugnay na impormasyon sa kalusugan at pinahusay na mga kakayahan sa pananaliksik upang mapalakas ang mga serbisyo sa kalusugan ng publiko. "Tandaan po natin na "information is a powerful weapon" and "prevention is always better than cure." Sabi ng Senadora. "Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbibigay ng sapat na impormasyon of education and adequate information to prepare for health challenges effectively, " dagdag pa niya. Bilang isang tagapagtaguyod para sa kalusugan at kagalingan, ay patuloy na Senadora Villar sa kanyang nasimulang adhikain ukol breast kanser, patunay sa kanyang dedikasyon at hangarin na mapabuti ang kalusugang publiko sa Pilipinas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.