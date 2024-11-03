COIN 截止日期通知：知名的投資者律師行 ROSEN 建議虧損超過 10 萬美元的 Coinbase Global, Inc. 投資者在該律師行對 COIN 首次提出證券集體訴訟的重要截止日期 11 月 12 日前聘請律師

紐約, Nov. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師行 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 7 月 25 日（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) 的證券的人士特別注意，該律師行首次提出這項證券集體訴訟的首席原告截止日期為 2024 年 11 月 12 日。

影響：若您在集體訴訟期購買了 Coinbase 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Coinbase 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28116，或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 11 月 12 日或之前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可， 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，各被告在整個集體訴訟期間作出嚴重的虛假和/或誤導性陳述和/或未有披露：(1) 2020 年，英國金融行為監管局 (「FCA」) 認為 Coinbase 的英國子公司 CB Payments Limited (「CBPL」) 為防止罪犯使用其平台所投入的工作不足；(2) 因此，FCA 與 CBPL 達成協議，制訂了旨在防止高風險客戶使用 CBPL 平台的要求；(3) CBPL 隨後違反了該協議，導致 13,416 名高風險人士獲得了服務；(4) 上述情況導致較大而未有披露監管風險；(5) 因此，各被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均屬嚴重虛假和誤導和/或缺乏合理依據。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Coinbase 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28116，或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可自行選擇聘請律師。 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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