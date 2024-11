MARIA BECERRA PRESENTS 'SEXO ES LA MODA' WITH YANDEL

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Maria Becerra , the most-streamed argentine artist on Spotify for the third consecutive year, and Yandel, one of the most influential reggaeton icons worldwide, join forces to release " Sexo Es La Moda ," produced by XROSS and Mr. Nasgai.This pop single with reggaeton touches is part of the artist’s new aesthetic and comes with one of the genre’s biggest global icons. The song explores the attraction between two people, suggesting that sex itself is a trend, a magnetic force that is “in style” and on everyone’s mind.“Collaborating with Yandel is another dream come true. I’ve always admired him as one of reggaeton’s great legends; he paved the way for all of us who later wanted to dive into this genre," commented Maria."I've been keeping an eye on Maria for a while. Having the opportunity to collaborate with her is truly a pleasure. She's super talented, and I love this song—I feel like we have great chemistry," added Yandel.The music video, directed by Julián Levy and produced by Asalto, draws graphic elements from fashion magazines and transfers them to abstract performance settings with a clean, tech-inspired aesthetic within the fashion context. It abstracts elements from the lyrics, like a tower of taxis where Maria stands, and a runway that both Yandel and she walk. A rhythmic, graphic, and minimalist video that builds on the style introduced in the “Imán” video, visually marking a new phase in Maria’s career.For more information about Maria Becerra, visit her website at www.mariabecerraoficial.com ABOUT MARIA BECERRAMaria Becerra has over 24 million monthly listeners on Spotify, more than 5 million covers on her official YouTube channel, and over 12 billion views across all her music videos.###Maria Becerra, la artista argentina más escuchada en Spotify por tercer año consecutivo, y Yandel, uno de los referentes más importantes del reggaetón a nivel internacional, se unen para lanzar “Sexo Es La Moda”, producida por XROSS y Mr Nasgai.Este single de corte pop con toques de reggaetón, forma parte de la nueva estética de la artista y llega de la mano de uno de los mayores exponentes del género a nivel global. La canción explora la atracción entre dos personas planteando que el sexo es una tendencia en sí misma, una fuerza de atracción que está “de moda” y en boca de todos.“Colaborar con Yandel es otro sueño cumplido. Siempre lo admiré como una de las grandes leyendas del reggaetón, él fue uno de los que se encargó de abrir puertas para todos los que después quisimos adentrarnos en este género”, comentó al respecto Maria."Llevo pendiente a Maria desde hace un tiempo. Tener la oportunidad de colaborar junto a ella es realmente un placer. Ella es super talentosa y esta canción me encanta y yo siento que tenemos una gran química” agregó Yandel.El videoclip, dirigido por Julián Levy y producido por Asalto, toma elementos gráficos de las revistas de moda y los traslada a escenarios abstractos de performance basados en una estética limpia y tecnológica, dentro del marco de la moda. Busca la abstracción de elementos de la letra, como una torre de taxis en la que Maria se encuentra de pie, y una pasarela que recorren tanto Yandel como ella. Un video de fronteo súper rítmico, gráfico y minimalista que se suma a la impronta que comenzó con el videoclip de “Imán”, evidenciando visualmente una nueva etapa en la carrera de Maria.Para más información acerca de Maria Becerra, visita su página web www.mariabecerraoficial.com ACERCA DE MARIA BECERRAMaria Becerra cuenta con más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, en su canal oficial de Youtube más de 5 millones de suscriptores, y más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

