Theriva Biologics seleccionada como finalista en el concurso internacional para las becas del programa Advance Biotech Grant en la región EMEA de Merck KGaA

El ganador se presentará en BIO-Europe 2024 que se celebrará en Estocolmo (Suecia)

ROCKVILLE, Maryland, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada entre las cinco finalistas para la beca Advance Biotech en la región EMEA de Merck KGaA. Las finalistas que opten a la beca harán una presentación ante un panel de seis jueces del grupo de Biotecnología emergente de Merck durante la edición de BIO Europe 2024 que tendrá lugar en Estocolmo (Suecia).

El Dr. Manel Cascalló, director general de la filial de la UE de Theriva Biologics, presentará un resumen general de VCN-01, actualmente en estudio en un ensayo clínico de Fase 2b sobre el cáncer de páncreas metastásico de primera línea en combinación con quimioterapia de tratamiento estándar. En su presentación, que tendrá lugar el lunes 4 de noviembre de 2024 de 15:20 a 16:40 horas CET/CEST (GMT+2), el Dr. Cascalló destacará los novedosos mecanismos de acción de VCN-01 y las capacidades internas de Theriva para desarrollar su proceso de producción.

El programa de becas Advance Biotech Grant en la región EMEA de Merck KGaA reconoce a las empresas biotecnológicas emergentes más destacadas, y ofrece a los beneficiarios apoyo financiero y asesoramiento en su camino hacia la comercialización, e incluso consultas con M Ventures. Tras varias rondas de competición activa en las que participan diversas empresas y tecnologías biotecnológicas, las cinco finalistas seleccionadas presentarán sus avances a los representantes de Merck KGaA y al público en general de BIO-Europe. El ganador se anunciará tras las cinco presentaciones.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La Empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la Empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida bajo condiciones establecidas por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) actuales y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se espera», «se anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones sobre la presentación de un resumen general de VCN-01 a un panel de seis jueces del grupo de Biotecnología emergente de Merck durante BIO Europe 2024 en Estocolmo, Suecia, destacando los novedosos mecanismos de acción de VCN-01 y las capacidades internas de Theriva para desarrollar su proceso de producción. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección en la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas y suposiciones con respecto a las establecidas o implícitas en cualquier declaración prospectiva. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la capacidad de la Empresa para alcanzar los hitos clínicos cuando se prevea; los candidatos a productos de la Empresa que demuestren seguridad y eficacia, así como resultados que sean coherentes con los resultados anteriores; la capacidad de la Empresa de llevar a cabo los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados, continuando la inscripción en los ensayos clínicos según lo previsto; la capacidad de la Empresa de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso, las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la Empresa para promover o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas, la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el éxito del desarrollo, la comercialización o la venta de los productos de la Empresa, los desarrollos de los competidores que hagan que dichos productos queden obsoletos o no sean competitivos, la capacidad de la Empresa para mantener los acuerdos de licencia, el mantenimiento y crecimiento continuos del patrimonio de patentes de la Empresa, la capacidad para seguir contando con una buena financiación y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y en sus demás documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha de este comunicado y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Relaciones con los inversores:

Chris Calabrese

LifeSci Advisors, LLC

ccalabrese@lifesciadvisors.com

917-680-5608

