Miser davantage sur la prévention pour améliorer la santé de la population : un engagement salué par la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie

Montréal, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie se réjouissent de l’annonce faite ce matin par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, qui souhaite actualiser la vision et le mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en misant davantage sur la prévention et la réduction des maladies. La Coalition salue cet engagement partagé avec Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, car la prévention a des bénéfices tout au long de la vie.

Puisque la gestion des opérations du réseau sera incessamment relayée à Santé Québec, la Coalition considère que le ministre a saisi une opportunité unique de doter le Québec d’un véritable plan de réduction de la maladie.

« Le ministre Christian Dubé fait un diagnostic juste : une augmentation de la prévention des maladies est indispensable à la viabilité de notre système de soins public. Moins de maladies, c’est un meilleur accompagnement des patient·es, des souffrances inutiles évitées, un réseau plus efficace et résilient, des employé·es du réseau de la santé qui travaillent dans de meilleures conditions, ainsi que des finances mieux contrôlées. Il est temps que les Québécois·es puissent bénéficier d’actions en prévention. Le retour sur investissement qu’offrent ces mesures est bien démontré », soutient Thomas Bastien, directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).

La réduction de la maladie : une entreprise collective urgente à soutenir

En plus des divers gouvernements, les entreprises, les institutions, les chercheurs et chercheuses, les organismes communautaires, les ordres et les associations du domaine de la santé ainsi que la population peuvent toutes et tous faire une différence. Plusieurs réalisent d’ailleurs déjà des actions inspirantes et efficaces qu’il est nécessaire d’élargir, de multiplier et de financer. La Coalition reconnaît qu’il est indispensable de s’engager collectivement dans une démarche plus préventive et génératrice de santé mentale, physique et sociale. Il est essentiel de se questionner sur les actions possibles à la portée de chacun·e.

Toutefois, s’il est vrai que, pour assurer la survie de notre système de soins, toutes les parties prenantes doivent être mises à contribution rapidement, dont la population, il faut rappeler que ce ne sont pas toutes les organisations et tous les citoyen·ne·s qui ont les mêmes moyens de faire leur part.

« Il est indispensable de prévoir des mécanismes pour réduire les inégalités sociales et de santé et pour soutenir encore davantage les personnes plus vulnérables », insiste M. Bastien.

Des actions concrètes attendues

Si la nouvelle vision de la santé est ambitieuse et positive, la Coalition reste impatiente de voir la mise en place d’actions concrètes de la part du MSSS.

À cet effet, la Coalition appelle le gouvernement à :

Élaborer un plan stratégique de la réduction de la maladie ; Investir massivement en réduction de la maladie dans l’ensemble des sphères de notre société et ; Se doter d’outils et d’indicateurs gouvernementaux permettant d’observer la maladie et sa réduction.



« L’ASPQ et ses partenaires continueront de collaborer activement à la mise en place de cette vision axée sur la prévention et contribueront à la consultation annoncée. C’est le début d’une nouvelle histoire », conclut M. Bastien.



À propos de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie

Les membres de la Coalition sont les suivants : Allergies Québec, Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS), Alliance des patients pour la santé, Association d’orthopédie du Québec, Association des allergologues et immunologues du Québec (AAIQ), Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM), Association des néphrologues du Québec, Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), Association des physiatres du Québec (APQ), Association des pneumologues de la province de Québec, Association des radio-oncologues du Québec (AROQ), Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ), Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML), Association québécoise de la physiothérapie (AQP), Cancer de la Vessie Canada, Choisir avec soin Québec, Coalition priorité cancer au Québec, Cœliaque Québec, Cœur + AVC, Dystrophie Musculaire Canada, Fédération des kinésiologues du Québec, Migraine Québec, Fondation cancer du sein du Québec, Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ), Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ), Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), Ordre des psychologues du Québec, Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ), Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Parkinson Québec, Quartier de l’innovation en santé (QIS), Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), SP Canada, SLA Québec, Société Alzheimer de Montréal, Société Alzheimer Haut-Richelieu, Société canadienne du cancer, Société Huntington du Québec, et la Société de recherche sur le cancer.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.