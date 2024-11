Aduro Clean Technologies présente les résultats financiers de son premier trimestre 2025

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

LONDON, Ontario, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . («Aduro» ou la «Société») (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a publié ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 août 2024, accompagnés d’éclairages clés, présentés ci-dessous. Sauf mention contraire, toutes les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro, commente les résultats en ces termes : « Au cours de ce trimestre, Aduro a franchi des jalons majeurs, renforçant nos avancées techniques et notre maturité sur le marché. Notre collaboration avec TotalEnergies est passée d’une phase d’évaluation technique prolongée à un accord de recherche et de collaboration élargi. En outre, nous continuons à réaliser d’importants progrès dans la conception de notre Processus de nouvelle génération, et avons déposé une nouvelle demande de brevet à cet égard. Nous consolidons ainsi notre propriété intellectuelle et élargissons notre marché potentiel. »

Pour Mena Beshay, Directeur financier d’Aduro, « Le premier trimestre a été marqué par de nets progrès structurels et financiers qui renforcent notre base opérationnelle. Le succès du placement privé a considérablement renforcé notre structure de capital et financé nos activités de recherche développement et d’échelle. Pris conjointement, ces faits placent Aduro dans une meilleure position financière pour poursuivre le développement de ses applications technologiques et de ses initiatives d’engagement client. »

Faits financiers marquants du premier trimestre 2025

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 affiche 55 000 dollars, soit un léger repli de 6 % par rapport aux 58 545 dollars enregistrés au premier trimestre 2024.

La perte d’exploitation s’élève à 2 462 532 dollars au premier trimestre 2025, comparativement à la perte d’exploitation de 1 570 322 dollars constatée au premier trimestre de l’exercice précédent.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 31 août 2024 atteignent 3,92 millions de dollars, soit une hausse d’environ 0,313 million pour le premier trimestre 2025, ce qui indique un investissement renforcé dans la recherche et les équipements de laboratoire.

La Société a maintenu des flux de trésorerie solides, estimés à 5,95 millions de dollars au 31 août 2024.

Faits marquants du premier trimestre 2025 et événements postérieurs

Placement privé : Clôture d’un placement privé sans intermédiaire de 3,52 millions de dollars, ayant renforcé les fonds dédiés à la recherche et au développement, et à la croissance opérationnelle.

Octroi d’options sur actions : Ouverture d’une enveloppe de 2 685 000 options sur actions à ses administrateurs, dirigeants et employés, ainsi qu’à l’un de ses consultants pendant une période de dévolution de 24 mois, en vue d’aligner les avantages proposés par la Société sur sa croissance et son exploitation.

Engagement envers ses investisseurs : Conclusion d’un partenariat avec KCSA Strategic Communications, une agence de communication new-yorkaise de première importance, ciblé sur la prestation de services de marketing numérique et de relations avec les investisseurs. À l’appui de la plateforme AmplifIR pour accroître l’engagement des investisseurs et renforcer la notoriété de la marque, la Société entend que KCSA puisse accélérer la campagne de sensibilisation à ses activités et diffuser plus largement ses actualités et ses avancées.

Conversion des bons de souscription spéciaux de catégorie B et consolidation des actions : À l’atteinte du deuxième jalon de la convention d’échange d’actions conclue entre la Société et Aduro Energy Inc. le 22 octobre 2020, telle qu’amendée, la Société a converti les bons de souscription spéciaux de catégorie B pour émettre 4 102 563 actions ordinaires post-consolidation. La Société a par ailleurs procédé à une consolidation d’actions ordinaires au ratio de 3,25 pour 1 ayant pris effet le 20 août 2024, réduisant ainsi le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation de 88 316 467 actions à 27 174 297 actions ordinaires, ce total intégrant la conversion des bons de souscription de catégorie B.

Nouvelle phase de collaboration avec TotalEnergies : À l’issue de deux programmes d’évaluation technique concluants, Aduro s’est orientée vers une nouvelle phase de collaboration en recherche et développement avec TotalEnergies pour optimiser la technologie Hydrochemolytic™ et l’adapter aux déchets multi-polymères complexes, établissant ainsi les premiers paramètres d’un potentiel déploiement commercial.

Processus nouvelle génération (PNG) : Réalisation d’expériences semi-industrielles en vue de finaliser les configurations de réacteurs pour le PNG. Comme Aduro entend terminer la conception de son PNG d’ici la fin de l’année civile, elle fait progresser son programme d’échelle et élargit ses capacités pour développer les collaborations dans le cadre de son programme d’engagement client.

Nouveau brevet : Dépôt d’un brevet visant un processus rentable et efficace de production de produits chimiques BTX (benzènes, toluènes et xylènes) à partir de déchets de plastique et d’huiles renouvelables. Ce nouveau dépôt consolide la propriété intellectuelle d’Aduro et répond à une forte demande du marché. Les composés BTX sont des éléments constitutifs essentiels d’un large éventail de produits chimiques et de matériaux à forte valeur ajoutée, notamment les plastiques, les peintures, les produits d’étanchéité, les revêtements et les produits pharmaceutiques. Les composés chimiques aromatiques tels que les BTX sont des éléments de base essentiels, représentant 40 % de la production pétrochimique en volume. Le nouveau dépôt de brevet marque des progrès majeurs envers un objectif clé qu’Aduro s’est fixé début 2024, à savoir le développement de sa technologie et de sa position de propriété intellectuelle.

Conférences : Participation à l’édition 2024 de la Conférence internationale sur l’ingénierie pétrolière et le raffinage (ou « IRPC » pour International Refining & Petroleum Conference) pour mettre en avant ses avancées et encourager d’éventuels partenariats pour accompagner sa stratégie d’innovation continue et ses efforts de commercialisation.

Ces réalisations soulignent l’engagement d’Aduro à développer des solutions technologiques innovantes et à se positionner comme un leader du traitement chimique durable.

Pour des informations plus détaillées sur les résultats du T1 2025 d’Aduro, veuillez consulter le résumé des états financiers intermédiaires consolidés ainsi que le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 31 août 2024, disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca .

Prochaine Assemblée générale

L’ Assemblée générale annuelle (ou AGA) de la Société se tiendra le 22 novembre 2024, à 11 heures, heure de l’Est, et sera accessible par Zoom et téléconférence. Les actionnaires délibéreront sur des questions majeures, et procéderont notamment à l’élection des administrateurs et à la désignation des auditeurs. L’avis de convocation à l’AGA précisant le lien d’accès et l’ordre du jour a été transmis aux actionnaires inscrits au registre le 16 octobre 2024. Les actionnaires sont encouragés à exprimer leurs votes de manière anticipée et à rejoindre l’Assemblée générale annuelle via Zoom ou téléconférence.

Pour rejoindre la séance par Zoom, veuillez activer le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/j/81086061737?pwd=dLbw3MaXY2ruM8ObutqyJ1WE3qa2pg.1

Numéro de la réunion : 810 8606 1737

Code d’accès : 010600

Pour la rejoindre par téléphone, veuillez composer l’un des numéros de la liste suivante : https://us02web.zoom.us/u/kA2AqZOpw

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au regard des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Dans ce communiqué de presse, les déclarations prospectives se rapportent, sans toutefois s’y limiter, à l’avancement continu de la conception du Processus nouvelle génération de la Société, au renforcement de la propriété intellectuelle de la Société et au développement de son marché potentiel intégral ; au projet de maintien du renforcement de sa structure de capital visant à accompagner ses activités de recherche développement et d’échelle ; à l’anticipation du renforcement de sa position financière et à l’avancement continu de ses applications technologiques et de ses initiatives d’engagement client ; aux prévisions d’utilisation des produits issues de son placement privé pour la recherche développement et la croissance opérationnelle ; à l’émission d’options d’achat d’actions destinée à aligner les primes d’intéressement du personnel sur la croissance et l’exploitation de la Société ; à l’engagement de KCSA Strategic Communications dans le but de renforcer l’engagement des investisseurs et l’empreinte de la marque, y compris la réalisation d’une plus grande campagne de sensibilisation à ses activités et la diffusion de ses actualités et de ses avancées ; à la phase de collaboration anticipée avec TotalEnergies visant à établir les fondements d’un éventuel déploiement commercial ; à la participation de la Société à des conférences dans l’objectif de mettre en avant ses avancées et encourager des partenariats potentiels pour accompagner sa stratégie d’innovation et ses efforts de commercialisation ; à son intention de développer des solutions technologiques innovantes et de se positionner comme un leader du traitement chimique durable ; et à ses projets à l’ordre du jour de sa prochaine assemblée générale annuelle. Si la Société estime que les hypothèses exprimées dans ses déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment, du fait de leur incertitude inhérente. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les attentes de la Société et les résultats réels comprennent, entre autres, les différents facteurs pouvant entraver ou empêcher les progrès continus de la conception du Processus nouvelle génération, le renforcement de sa propriété intellectuelle et le développement de son marché potentiel intégral ; l’hypothèse que la Société ne puisse, pour diverses raisons, parvenir à renforcer sa structure de capital ni financer ses activités de recherche développement et d’échelle ; l’hypothèse que sa position financière cesse de s’améliorer comme prévu pour diverses raisons ; l’hypothèse que l’avancement de ses applications technologiques et initiatives d’engagement client puisse être bloqué pour différentes raisons ; l’hypothèse que les produits issus du financement obtenu par placement privé soient utilisés à d’autres fins imprévues ; l’hypothèse que les programmes d’intéressement du personnel reposant sur des actions échouent à s’aligner sur la croissance et l’exploitation de la Société ; l’hypothèse que l’engagement de KCSA ne puisse relever l’engagement des investisseurs ou renforcer l’empreinte de la marque autant que prévu ; l’hypothèse que la phase de collaboration avec TotalEnergies puisse ne pas se dérouler selon le plan prévu ou échouer à établir des fondements viables à un éventuel déploiement commercial ; l’hypothèse que la participation de la Société à des conférences puisse ne pas apporter les résultats escomptés ni encourager des partenariats pour accompagner sa phase de commercialisation ; l’hypothèse que la Société puisse échouer dans la mise à l’échelle de ses solutions technologiques et dans son positionnement de leader du traitement chimique durable en raison d’autres technologies concurrentes ou de circonstances imprévues ; et l’hypothèse que des conditions de marché défavorables et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties concernées puisse pénaliser la Société et ses activités. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse des valeurs canadiennes (la CSE) n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/607f9011-7e66-4784-aa6e-bb2f827db4cf

