Spryker kündigt Produkt-Updates zur effizienten Skalierung für globale Unternehmen an

BERLIN und NEW YORK, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , die führende globale Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Handel, auf Unternehmensmarktplätzen und im IoT-Handel, präsentiert heute seine Produkthighlights für den Herbst. Das Release umfasst eine Reihe neuer, innovativer Funktionen und Verbesserungen. Diese zielen darauf ab, Unternehmen einen Mehrwert zu schaffen, eine unbegrenzte Skalierbarkeit zu ermöglichen, die Leistung zu steigern und zukünftiges Wachstum zu fördern. Die neuen KI-Funktionen, Updates für den Enterprise Marketplace, Business Intelligence mit Amazon QuickSight und aktualisierten Zahlungslösungen zielen darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und letztendlich eine schnellere Skalierung zu ermöglichen.

Mit den neuen, KI-gestützten Funktionen von Spryker können Entwickler, gewerbliche Nutzer und Kunden schneller, effizienter sowie skalierbarer arbeiten. Für Entwickler wurden neue KI-Tools zur Optimierung von Entwicklungsprozessen, Automatisierung der Qualitätssicherung und Verbesserung von Leistungstests eingeführt. Dazu gehören der Spryker DevQA Assistant, der Cypress E2E Assistant und der K6 Performance Assistant.

Die neuen KI-gestützten Funktionen von Spryker optimieren das Einkaufserlebnis für gewerbliche Nutzer und Kunden und verbessern die Verwaltung von Produktkatalogen. Zu den neuen Funktionen gehören:

KI-gestützte visuelle Suche: Kunden können Produkte finden, indem sie ein Bild hochladen, statt Text einzugeben.

Kunden können Produkte finden, indem sie ein Bild hochladen, statt Text einzugeben. KI-gestützte Vorschläge für Produktkategorien: Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine halbautomatische Zuordnung des Produkts zu einer Kategorie. Dazu werden mithilfe künstlicher Intelligenz die am besten passenden Kategorien ermittelt.

Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine halbautomatische Zuordnung des Produkts zu einer Kategorie. Dazu werden mithilfe künstlicher Intelligenz die am besten passenden Kategorien ermittelt. KI-gestützte Produktübersetzungen: Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine Übersetzung des Produktnamens und der Produktbeschreibung für jedes aktive Produkt von einer beliebigen Sprache in eine andere Sprache.

Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine Übersetzung des Produktnamens und der Produktbeschreibung für jedes aktive Produkt von einer beliebigen Sprache in eine andere Sprache. KI-gestützte Generierung von Alternativtext für Produktbilder: Hierbei wird automatisch ein Alternativtext generiert, indem Produktbilder als Kontext abgefragt werden. Zudem werden die Formate JPEG, PNG und GIF unterstützt.

„Wir wollen Innovationen vorantreiben, damit unsere Kunden in der sich schnell verändernden digitalen Welt weiterhin erfolgreich sind“, erklärte Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. „Unsere neuesten KI-gestützten Funktionen bieten mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz und ermöglichen Entwicklern, Prozesse zu optimieren und gewerblichen Nutzern, das Kundenerlebnis zu verbessern. Diese Fortschritte ermöglichen es Unternehmen, schneller zu skalieren und sich agil an Marktveränderungen anzupassen. Dadurch können sie ihre Position in ihrer Branche behaupten und einen Wettbewerbsvorteil erzielen.“

Die Funktion „Enterprise Marketplace“ von Spryker ermöglicht Unternehmen, die ihre Marketplaces aufbauen oder erweitern, einen schnellen Start und eine einfache Skalierung, um profitableres Wachstum zu erzielen. Die Aktualisierungen in dieser Version zielen darauf ab, den Arbeitsaufwand für Marketplace-Betreiber zu reduzieren. Dazu gehören:

Die Marketplace Commissions Engine automatisiert die Berechnung von Händlerprovisionen und Auszahlungen und ermöglicht es Betreibern, sicher zu skalieren, ohne dass dabei ein hoher manueller Aufwand entsteht.

automatisiert die Berechnung von Händlerprovisionen und Auszahlungen und ermöglicht es Betreibern, sicher zu skalieren, ohne dass dabei ein hoher manueller Aufwand entsteht. Die Updates dienen der Vereinfachung der Verwaltung von konkreten Produkten durch eine erleichterte Bearbeitung und Filterung großer Datenmengen sowie einer Reduzierung des manuellen Arbeitsaufwands.

Die Business Intelligence von Spryker, powered by Amazon QuickSight, wird in Kürze verfügbar sein und erweiterte Analysen sowie Echtzeit-Berichte in die Spryker-Plattform integrieren. Diese leistungsstarke Integration aggregiert Daten aus verschiedenen Quellen, um Unternehmen einen umfassenden Überblick zu verschaffen und das Wachstum durch datengestützte Entscheidungen voranzutreiben. Mit mehr als fünfzig sofort einsatzbereiten KPIs verbessern Sie die betriebliche Effizienz, decken Monetarisierungsmöglichkeiten auf und ermöglichen eine skalierbare und nachhaltige Unternehmensentwicklung.

„Die Fähigkeit, Daten schnell und effizient zu verarbeiten, ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um im Wettbewerb zu bestehen und auf Veränderungen reagieren zu können“, so Elena Leonova, CPO bei Spryker. „Durch die direkte Integration von Business Intelligence, powered by Amazon QuickSight, in die Spryker-Plattform stellen wir unseren globalen Unternehmenskunden fortschrittliche Business-Intelligence-Tools zur Verfügung. Damit können sie neue Umsatzmöglichkeiten erschließen, betriebliche Abläufe optimieren und das Kundenerlebnis verbessern.“

Die Spryker App Composition Platform , die mit nur wenigen Klicks nahtlosen Zugriff auf Drittanbieterdienste bietet, wurde um neue Funktionen für Zahlungen erweitert, darunter:

Die verbesserte Stripe App optimiert das Onboarding von Händlern, den Zahlungsabgleich und Auszahlungen nahezu in Echtzeit für Spryker Enterprise Marketplace-Unternehmen. Dadurch werden ein schnelleres Onboarding und effiziente, skalierbare Zahlungen ermöglicht.

optimiert das Onboarding von Händlern, den Zahlungsabgleich und Auszahlungen nahezu in Echtzeit für Spryker Enterprise Marketplace-Unternehmen. Dadurch werden ein schnelleres Onboarding und effiziente, skalierbare Zahlungen ermöglicht. Die aktualisierte Payone App wurde um die Optionen Vorkasse und Klarna erweitert.

Dieses Release umfasst eine Reihe von Produkten, die auf der Spryker Excite 2024 präsentiert wurden. Damit unterstreicht Spryker sein Engagement, seine Kunden bei der schnelleren Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Produktaktualisierungen finden Sie hier .

Über Spryker

Spryker ist die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen. Damit werden Wachstum, Innovation und Differenzierung auf Unternehmensebene ermöglicht. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com . Folgen Sie Spryker auf LinkedIn und X .

