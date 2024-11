Temenos wird in IDC MarketScapes für digitale Kernbankenplattformen als „Leader“ ausgezeichnet

Die umfassende Kernbankenplattform von Temenos hilft Banken, das Kundenerlebnis zu verbessern und die geschäftliche Flexibilität zu erhöhen

GRAND-LANCY, Schweiz, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den IDC MarketScapes 2024 für digitale Kernbankenplattformen in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik als „Leader“ ausgezeichnet worden ist.[1] Temenos führt diese Anerkennung auf die umfangreiche Funktionalität seiner Kernbankenplattform zurück, die den Banken hilft, das Kundenerlebnis zu verbessern und die geschäftliche Agilität zu steigern.

In Nordamerika wurden im IDC MarketScape 10 Technologieanbieter bewertet, während die IDC MarketScapes für APAC und EMEA jeweils 15 Anbieter bewerteten. In diesem wettbewerbsintensiven globalen Umfeld ist Temenos einer von nur zwei Anbietern, die in allen drei Bewertungen als „Leader“ eingestuft wurden.

Jerry Silva, Vice President bei IDC Financial Insights, dazu: „Das Kernbanken-Lösungsportfolio von Temenos ist ein cloudnatives und cloudagnostisches, auf Composable Microservices basierendes Angebot. Es verwendet ein modernes Technologiepaket, das sich weiterentwickeln kann, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dies ermöglicht es Banken, Bankfunktionen in großem Umfang über Cloud und SaaS zusammenzustellen, zu erweitern und einzusetzen oder vor Ort bereitzustellen. Die Lösung wird von Kunden auf der ganzen Welt genutzt, und Temenos hat sich den Ruf erworben, kundenorientiert und kooperativ zu sein.“

Barb Morgan, Chief Product and Technology Officer bei Temenos, kommentierte dies wie folgt: „Wir sind stolz darauf, von IDC MarketScape als Marktführer für digitale Kernbankenplattformen in mehreren Regionen anerkannt zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass dies den bewährten Wert unserer umfassenden Kernbankenlösungen unterstreicht, die Banken weltweit die nötige Flexibilität bieten, um Innovationen schneller umzusetzen und ihren Kunden ein besseres digitales Bankerlebnis zu bieten. Wir sind entschlossen, weiterhin in die Kernbankplattform von Temenos zu investieren und Lösungen zu liefern, die für unsere Kunden langfristigen Wert und Erfolg schaffen.“

Das Anbieteranalysemodell von IDC MarketScape ist entwickelt worden, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) auf einem bestimmten Markt zu bieten. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. Die Bewertung der Fähigkeiten misst die kurzfristige Markteinführung und Geschäftsabwicklung des Anbieters. Die Strategiebewertung misst die Ausrichtung der Anbieterstrategien an den Kundenanforderungen in einem Zeitrahmen von 3 bis 5 Jahren. Der Marktanteil der Anbieter wird durch die Größe der Icons dargestellt.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis nur wenig über der Hälfte des Branchendurchschnitts und eine doppelt so hohe Kapitalrendite wie der Branchendurchschnitt. Auch die IT-Ausgaben für Wachstum und Innovationen betragen das Doppelte des Branchendurchschnitts.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

