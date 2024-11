MADD Canada fait la promotion de la conduite sobre pendant les Fêtes en lançant sa campagne Opération ruban rouge

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jacob Simmons avait 27 ans lorsque sa vie a été tragiquement interrompue par un conducteur aux capacités affaiblies alors qu'il faisait du vélo à Kinross en 2020. Aujourd'hui, sa mère, Brenda Simmons, et sa famille se joignent à MADD Canada pour lancer la 37e campagne Opération ruban rouge, un événement national qui débute chaque année le 1er novembre pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies pendant la période des Fêtes, où le risque de conduite avec capacités affaiblies est élevé.

La photo de Jacob figure sur l'affiche, les boîtes à sous et le signet de l’Opération ruban rouge 2024, rappelant ainsi de façon poignante les vies perdues et les familles bouleversées à jamais par la conduite avec capacités affaiblies.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions dues à la conduite avec capacités affaiblies. Depuis près de quatre décennies, la campagne Opération ruban rouge est un symbole emblématique de la lutte contre ce crime entièrement évitable qui laisse des familles brisées et des communautés en deuil. Bien que les conséquences sur les familles et les communautés soient inestimables, MADD Canada s'engage à susciter le changement par l'entremise de cette campagne et incite tout le monde à planifier à l’avance un retour à la maison en toute sécurité, que ce soit au moyen d'un conducteur désigné, du transport collectif, un taxi ou d'Uber.

« La conduite avec capacités affaiblies est une décision qui peut avoir des conséquences dévastatrices », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « La période des Fêtes, qui est synonyme de joie et de célébration, est souvent marquée par la douleur pour les familles qui, comme la mienne, ont perdu des êtres chers. Notre message est simple : planifiez à l'avance, restez sobre au volant et aidez-nous à empêcher une autre famille de subir cette peine inconcevable ».

L'événement du lancement d'aujourd'hui aura lieu au Charlottetown Library Learning Centre – Rotary Auditorium et sera organisé par MADD Canada.

La campagne Opération ruban rouge se déroulera du 1er novembre 2024 au 6 janvier 2025. Les Canadiennes et Canadiens sont encouragés à afficher des rubans rouges et/ou des autocollants sur leurs véhicules, leurs porte-clés et leurs effets personnels pour démontrer leur engagement à conduire sobrement et pour rendre également hommage aux centaines de personnes tuées et aux milliers d'autres blessées dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues chaque année. Les autres outils de la campagne comprennent des messages d'intérêt public à la radio et à la télévision.

En plus de distribuer des rubans rouges et des autocollants pour les véhicules partout au pays, les bénévoles des sections MADD Canada organiseront divers événements et activités pour sensibiliser la population et recueillir des fonds pour la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies au cours de cette campagne.

MADD Canada remercie ses commanditaires de la campagne nationale 2024, notamment les commanditaires officiels Uber, KAG Canada et Diageo, ainsi que ses sociétés commanditaires BMO Groupe financier, Irving Oil Limited et Cascades, pour leur partenariat dans le cadre de cette campagne visant à sauver des vies et à prévenir les blessures pendant la période des Fêtes. Pour obtenir la liste complète des commanditaires et des partenaires de la boîte à sous de cette année, consultez : https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr.

La campagne Opération ruban rouge de cette année sera à nouveau marquée par un vaste mouvement d'illumination en rouge. Plus de 50 lieux d'intérêt, bâtiments gouvernementaux et municipaux s’illumineront en rouge pour aider à propager le message de la conduite sobre et à prévenir la conduite avec capacités affaiblies. Pour obtenir la liste complète des sites illuminés en rouge à travers le pays, consultez la liste Partenaires – sites illuminés en rouge.

Les rubans rouges et les autocollants de voiture MADD Canada sont disponibles auprès des sections MADD Canada à travers le pays, sur le site Web de MADD Canada à www.madd.ca, ou en envoyant un courriel à info@madd.ca. Toute personne souhaitant soutenir l'Opération ruban rouge en faisant un don peut le faire en ligne sur le site Web ou en appelant le 1-800-665-6233. Une fois que vous aurez obtenu votre ruban rouge, attachez-le, portez-le, montrez-le et partagez-le sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #Opérationrubanrouge. Et surtout, vivez-le. Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

