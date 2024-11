Hisense nommé partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025

SHANGHAI, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a annoncé son partenariat officiel avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ lors d'un événement organisé à la Tour de Shanghai, en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino, du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, et du Président du Groupe Hisense, Jia Shaoqian.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Hisense, une marque leader sur le marché mondial, en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. L’engagement de Hisense en faveur de l’innovation et de la technologie s’inscrit dans notre vision de ce tournoi, qui réunira les 32 meilleures équipes du monde entier pour une célébration inoubliable de notre jeu qui révolutionnera le football de club . »

« Ce partenariat offrira aux fans des moyens uniques de participer au tournoi, sur le terrain et en dehors, tout en jetant les bases technologiques et innovantes pour que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA puisse prospérer. »

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ réunira les 32 meilleurs clubs du monde tous les quatre ans. Cette édition inaugurale offrira une excellente plateforme à Hisense pour développer sa marque mondiale parmi les fans du sport le plus populaire au monde et présenter sa technologie de pointe, en particulier les télévisions Hisense, bien en évidence tout au long du tournoi.

Jia Shaoqian, président du groupe Hisense, a ajouté : « Nous sommes fiers d'être un partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui est une compétition entre les meilleurs clubs des six confédérations, représentant un dialogue entre champions, une collision d'excellence de première classe. Cela correspond parfaitement à la poursuite par Hisense de l'esprit de champion et à notre dernier objectif d'entreprise visant à bâtir une entreprise et une marque de classe mondiale.

« En tant que pionnière dans le domaine des télévisions intelligentes, la série télévisée IA d’Hisense, récemment lancée, correspond parfaitement à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. La base technologique d'Hisense AI TV est le grand modèle Xinghai développé indépendamment, qui prend en charge les mises à niveau intelligentes continues sur diverses catégories d'appareils, améliorant considérablement l'expérience utilisateur et la compétitivité du marché. En collaboration avec la FIFA, Hisense présentera la meilleure Coupe du Monde des Clubs™ pour un public mondial. »

Hisense vise à bâtir une entreprise et une marque de classe mondiale tout en se concentrant sur les atouts sportifs de premier plan. En s'associant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense fait progresser sa stratégie de marketing sportif et son expansion mondiale.

Hisense a été un partenaire mondial pour deux coupes du monde consécutives de la FIFA™ et trois championnats d'Europe de l'UEFA. L'entreprise continue d'innover dans ses gammes de produits, notamment un téléviseur de 100 pouces avec une puce de qualité d'image IA et des appareils électroménagers intelligents interconnectés par l'intermédiaire de sa plateforme ConnectLife.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan d'appareils ménagers et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour les livraisons de téléviseurs et au premier rang pour les téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier semestre de 2024, opérant dans plus de 160 pays.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07595008-6a1e-4083-a5eb-9ea0f31eff74

Contacts: Courriel: henru.vandermerwe@hisense.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.