Bombardier célèbre la livraison du 100e avion Challenger3500, soulignant sa réussite soutenue comme plateforme la plus vendue

Par cette livraison, le Bombardier Challenger 3500 devient la plateforme qui aura atteint le plus rapidement le cap des 100 livraisons dans la catégorie des superintermédiaires et continue de faire progresser l’industrie

Cette étape importante témoigne du large attrait du dernier-né de la gamme Challenger, qui offre la combinaison ultime de performance, de confort et de fiabilité

Dotée des dernières innovations en matière de design et de technologie, la cabine du Challenger 3500 offre une expérience de voyage de haut niveau, optimisant la productivité dans un environnement intérieur raffiné

MONTRÉAL, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière de saluer la livraison du 100e avion Challenger 3500, dernier ajout à son portefeuille d’avions de premier ordre. Depuis son entrée en service en 2022, l’avion Challenger 3500 a démontré une polyvalence inégalée, en plus d’offrir les plus faibles coûts d’exploitation directs de sa catégorie et une fiabilité inébranlable. Il est rapidement devenu un choix de prédilection pour les exploitants de vols nolisés et les entreprises du monde entier. En franchissant cette nouvelle étape, l’avion Challenger 3500 établit une nouvelle norme et devient l’avion d’affaires superintermédiaire qui a atteint le plus rapidement le cap des 100 livraisons dans l’histoire.

« Toute l’équipe de Bombardier est fière que nos avions superintermédiaires soient les plus vendus de leur catégorie depuis plus de dix ans. Nos clients continuent de profiter du confort de la plus large cabine de cette catégorie et de la tranquillité d’esprit que procure une ponctualité technique exceptionnelle de 99,8 %. Les passagers savent qu’ils peuvent voler en toute confiance à bord de l’avion Challenger 3500, profitant d’une cabine spacieuse et raffinée, dans un avion aux performances qui respectent les normes les plus élevées, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Ventes d’avions et Bombardier Défense. L’avion Challenger 3500 offre une expérience de voyage remarquable, privilégiant visiblement le confort et le bien-être des passagers. En plus de son confort de premier ordre, le Challenger 3500 permet également de respecter les plans de voyage sans retard, assurant un vol efficace en douceur. »

Tirant parti de certaines des caractéristiques clés de la gamme Global réputée de Bombardier, l’avion Challenger 3500 offre un confort et un luxe inégalés dans la cabine, intégrant de façon fluide le design et les innovations technologiques. Les passagers peuvent profiter du fauteuil Nuage breveté de Bombardier, qui représente la toute première nouvelle architecture de fauteuil dans l’aviation d’affaires depuis plus de 30 ans.

En matière de technologie sur mesure, l’avion Challenger 3500 ouvre la voie. Il comporte plusieurs fonctionnalités qui constituent autant de premières dans l’industrie, dont les commandes vocales, un système de divertissement 4K inégalé, des chargeurs sans fil de premier ordre et un véritable concept « apportez votre propre appareil » en cabine, ce qui en fait l’avion le plus avancé sur le plan technologique dans sa catégorie.

La gamme Challenger emblématique de Bombardier – la plateforme superintermédiaire la plus vendue des sept dernières années – reste en tête de l’industrie, avec l’avion Challenger 3500 qui enregistre une ponctualité technique de 99,8 %.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

