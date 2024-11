L’EAACI dévoile des directives en passe de révolutionner la prise en charge des allergies alimentaires induites par les IgE

Une nouvelle approche fondée sur des données pour la prise en charge des allergies alimentaires

ZURICH, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique (EAACI) a publié la mise à jour des « Directives cliniques relatives à la prise en charge des allergies alimentaires induites par les IgE » dans sa revue, Allergy. Dirigée par des experts internationaux, dont la Prof. Alexandra Santos, la Dre Carmen Riggioni, le Prof. George du Toit et la Dre Isabel Skypala, une équipe de spécialistes des allergies alimentaires venus des quatre coins du monde a mis au point ces directives exhaustives, fondées sur un examen systématique des données en utilisant l’approche GRADE (notation des recommandations, des estimations, du développement et des évaluations).

Les directives seront présentées lors du congrès bisannuel du FAAM-EUROBAT 2024, qui se déroulera du 21 au 23 novembre à Athènes, en Grèce. Ces directives proposent une approche holistique de la prise en charge des allergies alimentaires induites par les IgE, en associant des approches traditionnelles et de nouveaux traitements dont l’utilisation est étayée par une quantité suffisante de données scientifiques. Les nouvelles directives de l’EAACI apportent des recommandations claires aux professionnels de santé concernant les meilleures pratiques de prise en charge des allergies alimentaires, et permettront ainsi d’améliorer la qualité de vie de millions de personnes présentant des allergies alimentaires à travers le monde.

** Des attentes plus élevées pour les personnes présentant des allergies alimentaires : les directives de l’EAACI recommandent les meilleures pratiques de prise en charge des allergies alimentaires **

Les « Directives de l’EAACI relatives à la prise en charge des allergies alimentaires induites par IgE » recommandent une approche globale, qui inclut :

- La prévention de l’exposition aux allergènes et la dispensation de conseils diététiques de la part de diététiciens spécialisés

- La prescription de médicaments afin de traiter les réactions allergiques

- La dispensation de plans thérapeutiques par écrit

- L’éducation à la reconnaissance des symptômes allergiques et à l’utilisation des médicaments d’urgence

- La prescription d’adrénaline auto-injectable

- L’apport de soutien psychologique pour les patients souffrant d’anxiété importante

- Les nouveaux traitements tels que l’omalizumab

- L’immunothérapie orale chez les enfants et les adolescents allergiques aux arachides, au lait et aux œufs

Ces recommandations pourraient améliorer considérablement la prise en charge des allergies alimentaires induites par les IgE, réduire le risque de réactions sévères et améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles.

Les « Directives de l’EAACI relatives à la prise en charge des allergies alimentaires induites par les IgE » représentent une avancée significative dans la prise en charge des allergies alimentaires. En associant des approches traditionnelles à des traitements innovants, elles représentent un nouvel espoir pour les patients qui présentent des allergies alimentaires. L’accent mis sur des soins personnalisés, notamment le soutien diététique, médical et psychologique, pourrait changer radicalement la vie de millions de personnes dans le monde présentant des allergies alimentaires induites par les IgE.

Contact :

Dre Alexandra F. Santos, Département d’allergie pédiatrique

St Thomas’ Hospital, Londres, Royaume-Uni

E-mail : alexandra.santos@kcl.ac.uk

Téléphone : +44 (0) 20 7188 6424

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a6c661a-864a-4557-a670-ad0ae896bdc2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.