過去一年每秒鐘便有 3 名女童及 2 名男童遭受兒童性暴力對待

Together for Girls 推出「打破紀錄」（‘Break the Record’）活動，以破紀錄的形式嘗試結束兒童性暴力

倫敦, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力消除針對兒童和青少年暴力行為的全球合作夥伴關係 Together for Girls 公佈了一項廣泛研究工作的結果，揭示今年全球兒童性暴力（childhood sexual violence，CSV）的普遍程度，當中的數據包含代表了 193 個國家或地區 24 億有相關經驗的年青人。 在過去 12 個月，有 8,200 萬女童及 6,900 萬男童曾遭受過某種形式的性暴力對待，大約每秒鐘便有 3 名女童及 2 名男童有此遭遇。 數據由 Together for Girls 與世界衛生組織（WHO）、喬治亞州立大學（Georgia State University）、中國農業大學（China Agricultural University）、美國疾病控制及預防中心（CDC）及愛丁堡大學（University of Edinburgh）聯合編撰。

Together for Girls 採用前所未有的方式，創作了一本名為《打破紀錄》（‘Break the Record’） 的書籍，以估量及了解兒童性暴力，並提供實用的架構來消除這種暴力。 此項努力是整個「打破紀錄」活動中的一部分，獲得了世界各地具影響力人士和倡導者的支持，當中包括 Brave Movement，這是一項由倖存者領導並致力結束兒童性暴力的全球倡導活動，亦是 Together for Girls 的特別倡議。 該活動亦將嘗試為 2024 年 11 月 7 日至 8 日在哥倫比亞波哥大舉行的「結束暴力侵害兒童全球部長級會議」（Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children）中，就最多國家或地區代表出席兒童暴力峰會而申請健力士世界紀錄（GUINNESS WORLD RECORDS™）名銜。

《打破紀錄》一書也提供了其他全球首次公布的數字：聯合國兒童基金會（UNICEF）作出有史以來第一次全球和區域估計，由 Together for Girls 及研究合作夥伴提供資料，顯示五分之一的女童和七分之一的男童在 18 歲前會經歷某些形式的性暴力對待。

Together for Girls 行政總裁及 Brave Movement 創辦人 Daniela Ligiero 博士說：「性暴力侵害兒童（SVAC）持續廣泛地存在，而且破壞性極大，但我們知道有實證方案可以預防。 我們亦知道性暴力侵害兒童在陰暗而不為人知的環境下發生。 缺少全球估量的方法是性暴力侵害兒童數字激增的主要原因之一。 儘管某些政府和機構會以國家或地區層面作出估量，但我們尚未在全球範圍內見到有嚴格的估量方法。 缺少全球估量的方法，意味著並無有效的全球解決方案。 透過這項全球首創的努力，估量 15 億年輕人的經歷，我們希望改變人們對性暴力侵害兒童的認知，並促使各地政府採取行動。」

「因此，今天在全球就暴力侵害兒童問題首次召開部長級會議前，我們呼籲各地政府和個人採取行動，如果大家對未來享有共同的願景，那麼我們就會看到希望 —— 一個讓倖存者可擁有一席之地的世界，並且結合各地政府、民間社會和私營部門的共同努力，確保所有兒童都安全成長，免受恐懼和暴力威脅。 一個人人都可以得到預防、療癒和公義的世界。」

該書還介紹了走出陰霾指數（Out of the Shadows Index，OOSI）以及來自愛丁堡大學全球兒童安全研究所 Childlight 的數據：該研究所發現在過去 12 個月內，有超過 3 億年齡在 18 歲以下的兒童曾受到網絡兒童及性剝削和虐待的影響。 根據走進光明指數（Into the Light Index）顯示，在過去12 個月內全球有八分之一的兒童曾遭受網絡誘惑，並且有八分之一的兒童曾經歷過拍攝、分享及 / 或接觸過色情圖片和影片。 走進光明指數整合了國家調查、研究和實踐的數據，以估計網絡上兒童遭受性虐待和剝削的普遍程度。

此等形式的兒童性暴力行為，無論是接觸式或非接觸式的暴力，都會對兒童及青少年（包括成年後）造成嚴重的情緒、健康及社會心理影響。

如欲閱讀該書籍的電子版本，請瀏覽

www.BreakTheRecord.org

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