Setiap saat pada tahun lalu, 3 orang kanak-kanak perempuan dan 2 orang kanak-kanak lelaki mengalami keganasan seksual terhadap kanak-kanak

Together for Girls Melancarkan 'Break the Record' dalam percubaan memecahkan rekod untuk menamatkan keganasan seksual zaman kanak-kanak

LONDON, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Together for Girls, perkongsian global yang berusaha untuk menamatkan keganasan terhadap kanak-kanak dan remaja, sedang mendedahkan penemuan usaha penyelidikan yang meluas mendedahkan kelaziman global keganasan seksual kanak-kanak (CSV) tahun ini, yang terdiri daripada data yang mewakili 193 negara dan berkaitan dengan pengalaman 2.4 bilion orang muda. Dalam tempoh 12 bulan yang lalu, 82 juta kanak-kanak perempuan dan 69 juta kanak-kanak lelaki telah mengalami beberapa bentuk keganasan seksual, kira-kira 3 kanak-kanak perempuan dan 2 lelaki sesaat. Data itu disusun oleh Together for Girls dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Universiti Negeri Georgia, Universiti Pertanian China, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC) A.S. dan Universiti Edinburgh.

Dalam pendekatan yang pertama seumpamanya, Together for Girls telah mencipta buku yang dipanggil ‘Break the Record’ untuk mengukur dan memahami keganasan seksual zaman kanak-kanak dan menawarkan rangka kerja praktikal untuk menamatkannya. Usaha ini adalah sebahagian daripada kempen Break the Record yang lebih luas yang disokong oleh pengaruh dan penyokong di seluruh dunia termasuk Brave Movement, gerakan advokasi global yang diketuai mangsa yang terselamat untuk menamatkan keganasan seksual zaman kanak-kanak dan inisiatif khas Together for Girls. Kempen itu juga akan mencuba untuk mendapatkan gelaran GUINNESS WORLD RECORDS™ untuk jumlah negara terbanyak yang diwakili di persidangan keganasan kanak-kanak di Persidangan Menteri Global tentang Mengakhiri Keganasan Terhadap Kanak-Kanak yang akan berlangsung di Bogotá, Colombia pada 7-8 November 2024.

Buku Break the Record menampilkan nombor tambahan yang pertama di dunia: anggaran global dan serantau pertama UNICEF, yang Together for Girls dan rakan kongsi penyelidikan mendedahkan 1 daripada 5 kanak-kanak perempuan dan 1 daripada 7 kanak-kanak lelaki akan mengalami beberapa bentuk keganasan seksual sebelum hari jadi ke-18 mereka.

Ketua Pegawai Eksekutif Together for Girls dan pengasas Brave Movement, Dr Daniela Ligiero berkata: “Keganasan seksual terhadap kanak-kanak (SVAC) adalah berterusan, meluas dan memusnahkan, namun kami tahu terdapat penyelesaian yang terbukti untuk mencegahnya. Kami juga tahu SVAC berlaku dalam gelap. Salah satu sebab utama percambahannya ialah kekurangan pengukuran global. Walaupun sesetengah kerajaan dan organisasi mengukur pada peringkat nasional atau serantau, kami masih belum melihat langkah yang tegas pada skala global. Kekurangan pengukuran global ini bermakna tiada penyelesaian global yang berkesan. Dengan usaha yang pertama di dunia ini, mengukur pengalaman 1.5 bilion orang muda, kami berharap dapat mengubah pemahaman orang ramai tentang SVAC dan mendorong kerajaan untuk mengambil tindakan.”

“Jadi hari ini, menjelang keganasan pertama di dunia terhadap kanak-kanak peringkat menteri, kami menyeru kerajaan dan individu untuk mengambil tindakan, untuk melihat bahawa ada harapan jika kita semua berkongsi visi untuk masa depan – dunia di mana mangsa yang terselamat mempunyai tempat duduk di meja dan usaha kolektif kerajaan, masyarakat sivil dan sektor swasta bergabung untuk memastikan setiap kanak-kanak membesar dengan selamat dan bebas daripada ketakutan dan keganasan. Dunia di mana setiap orang mempunyai akses kepada pencegahan, penyembuhan dan keadilan.”

Buku ini juga menampilkan Indeks Out of the Shadows (OOSI), serta data daripada Childlight: Global Child Safety Institute di University of Edinburgh, yang mendapati bahawa lebih 300 juta kanak-kanak di bawah umur 18 tahun telah terjejas oleh eksploitasi dan penderaan kanak-kanak dan seksual dalam talian dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Menurut Indeks Into the Light, 1 daripada 8 kanak-kanak di seluruh dunia telah tertakluk kepada permintaan dalam talian dan 1 daripada 8 kanak-kanak telah mengalami pengalaman mengambil, berkongsi dan/atau terdedah kepada imej dan video seksual dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Indeks Into the Light menyatukan data daripada tinjauan nasional, penyelidikan dan amalan untuk menganggarkan kelaziman penderaan dan eksploitasi seksual kanak-kanak dalam talian.

Bentuk keganasan seksual zaman kanak-kanak ini, kedua-dua hubungan dan bukan hubungan, mempunyai kesan emosi, kesihatan dan psikososial yang serius terhadap kanak-kanak dan remaja, termasuk sehingga zaman dewasa.

