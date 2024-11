Im vergangenen Jahr erlebten jede Sekunde 3 Mädchen und 2 Jungen sexuelle Gewalt

Together for Girls startet mit „Break the Record“ einen Rekordversuch, sexuelle Gewalt in der Kindheit zu beenden

LONDON, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Together for Girls, eine globale Partnerschaft, die sich für die Beendigung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche einsetzt, stellt in diesem Jahr die Ergebnisse einer umfangreichen Forschungsarbeit vor, die die globale Prävalenz von sexueller Gewalt in der Kindheit aufzeigt. Die Daten stammen aus 193 Ländern und betreffen die Erfahrungen von 2,4 Milliarden jungen Menschen. In den letzten 12 Monaten haben 82 Millionen Mädchen und 69 Millionen Jungen irgendeine Form von sexueller Gewalt erlebt, also etwa 3 Mädchen und 2 Jungen pro Sekunde. Die Daten wurden von Together for Girls in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Georgia State University, der China Agricultural University, den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der University of Edinburgh zusammengestellt.

In einem einzigartigen Ansatz hat Together for Girls ein Buch mit dem Titel „Break the Record“ verfasst, um sexuelle Gewalt in der Kindheit zu messen und zu verstehen und einen praktischen Rahmen zu bieten, um sie zu beenden. Diese Aktion ist Teil einer umfassenderen Break the Record-Kampagne, die von Influencern und Fürsprechern auf der ganzen Welt unterstützt wird, darunter das Brave Movement, eine von Überlebenden geleitete globale Bewegung zur Beendigung sexueller Gewalt in der Kindheit und eine besondere Initiative von Together for Girls. Die Kampagne wird auch versuchen, einen GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel für die meisten Länder, die bei einem Gipfeltreffen zum Thema Gewalt gegen Kinder vertreten sind, zu gewinnen. Dieses Gipfeltreffen, die Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children, findet am 7. und 8. November 2024 in Bogotá, Kolumbien, statt.

Das Buch Break the Record enthält weitere, weltweit erstmals erfasste Zahlen: Die ersten globalen und regionalen Schätzungen von UNICEF, in die Daten von Together for Girls und Forschungspartnern eingeflossen sind, zeigen, dass jedes fünfte Mädchen und jeder siebte Junge vor seinem 18. Geburtstag irgendeine Form von sexueller Gewalt erlebt.

CEO von Together for Girls und Gründerin von Brave Movement, Dr. Daniela Ligiero, sagt: „Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist hartnäckig, weit verbreitet und verheerend, aber wir wissen, dass es bewährte Lösungen gibt, um sie zu verhindern. Wir wissen auch, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder im Dunkeln stattfindet. Einer der Hauptgründe für ihre Verbreitung ist das Fehlen einer globalen Erfassung. Zwar führen einige Regierungen und Organisationen Messungen auf nationaler oder regionaler Ebene durch, es gibt jedoch noch keine gründlichen Messungen auf globaler Ebene. Diese fehlende globale Erfassung hat dazu geführt, dass es keine wirksamen globalen Lösungen gibt. Mit diesem weltweit ersten Versuch, die Erfahrungen von 1,5 Milliarden jungen Menschen zu messen, hoffen wir, das Verständnis der Menschen für sexuelle Gewalt gegen Kinder zu transformieren und die Regierungen zum Handeln zu bewegen.“

„Deshalb rufen wir heute, im Vorfeld des weltweit ersten Gipfeltreffens zum Thema Gewalt gegen Kinder, Regierungen und Einzelpersonen dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen und zu erkennen, dass es Hoffnung gibt, wenn wir alle eine gemeinsame Vision für die Zukunft haben – eine Welt, in der Überlebende einen Platz am Tisch haben und die gemeinsamen Anstrengungen von Regierungen, Zivilgesellschaft und Privatsektor sicherstellen, dass jedes Kind sicher und frei von Angst und Gewalt aufwächst. Eine Welt, in der jeder Mensch Zugang zu Prävention, Heilung und Gerechtigkeit hat.“

Das Buch enthält auch den Out of the Shadows Index (OOSI) sowie Daten von Childlight: Global Child Safety Institute an der Universität Edinburgh, denen zufolge in den letzten 12 Monaten mehr als 300 Millionen Kinder unter 18 Jahren von sexueller Ausbeutung und Missbrauch im Internet betroffen waren. Laut dem Into the Light Index wurde jedes achte Kind weltweit online angeworben, und jedes achte Kind hat in den letzten zwölf Monaten sexuelle Bilder und Videos aufgenommen, geteilt und/oder angesehen. Der Into the Light Index fasst Daten aus nationalen Erhebungen, Forschung und Praxis zusammen, um die Prävalenz von sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern im Internet zu ermitteln.

Diese Formen sexueller Gewalt in der Kindheit, sowohl mit als auch ohne körperlichen Kontakt, haben schwerwiegende emotionale, gesundheitliche und psychosoziale Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, die bis ins Erwachsenenalter hineinreichen.

