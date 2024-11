Redoxblox schließt 40,7 Millionen USD Serie A zur Unterstützung der industriellen Dekarbonisierung und Netzspeicherung mit einem thermochemischen Energiespeichersystem der nächsten Generation

Das Unternehmen begrüßt Pasquale Romano als CEO, um in großem Maßstab Produkte auf den Markt zu bringen, die die Energieversorgung des Planeten mit emissionsfreier Energie praktikabel machen

SAN DIEGO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redoxblox hat zusätzliche 30 Millionen USD in einer Serie A-Finanzierung erhalten, angeführt von Prelude Ventures und unterstützt von Imperative Ventures und New System Ventures, neben den bestehenden Investoren Breakthrough Energy Ventures und Khosla Ventures. Damit steigt die Gesamtsumme der Serie-A- Finanzierungsrunde auf 40,7 Millionen USD. Redoxblox leistet Pionierarbeit bei einer neuen Klasse kostengünstiger thermochemischer Energiespeichersysteme (TCES), die die industrielle Dekarbonisierung beschleunigen und den Bedarf an Langzeit-Energiespeichern für das Stromnetz decken sollen. Die TCES-Einheiten des Unternehmens speichern Energie sowohl chemisch als auch in Form von Wärme bei hohen Temperaturen und ermöglichen eine kontinuierliche oder bedarfsgesteuerte Entladung für industrielle Prozesse oder die Stromerzeugung. Das System kann bei niedrigen Strompreisen oder in Zeiten überschüssiger Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eine Schnellladung durchführen.

Derzeit werden 95 % der industriellen Wärme mit fossilen Brennstoffen erzeugt, die für 30 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich sind. Die Dekarbonisierung dieses Sektors war in der Vergangenheit eine Herausforderung, da es an erschwinglichen emissionsfreien Alternativen mangelte. Mit einem Umwandlungswirkungsgrad, der mit dem von Lithium-Ionen-Batterien vergleichbar ist, einer höheren Energiedichte und einer direkten Luftentladung bei hohen Temperaturen bietet Redoxblox die erste zuverlässige, kostengünstige Lösung zur effektiven Nutzung von Strom als Alternative zu fossilen Brennstoffen. Das System bietet außerdem eine platzsparende, netzweite Langzeit-Energiespeicherung, die es intermittierenden erneuerbaren Energien ermöglicht, den Grundlastbedarf zu decken.

Das Unternehmen gibt außerdem die Ernennung eines neuen CEO, Pasquale Romano, bekannt, der zuvor Präsident und CEO von ChargePoint war und derzeit Mitglied des National Infrastructure Advisory Council (NIAC) des Präsidenten der Vereinigten Staaten ist. Romano wird das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen und in die Schlüsselmärkte für industrielle Wärme und Langzeitspeicherung im Netzmaßstab expandieren.

„Die Dekarbonisierung hängt von der umfassenden Einführung kosteneffizienter Alternativen zu fossilen Brennstoffen für industrielle Wärmeanwendungen ab, die den zeitlich schwankenden Strombedarf und die schwankende Erzeugung aus erneuerbaren Energien berücksichtigen. Unser Ziel ist es, die Anforderungen an Dichte, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Effizienz und Kosten zu erfüllen, damit die Welt ohne wirtschaftliche Kompromisse dekarbonisiert werden kann“, sagte Romano. „Die Dekarbonisierung muss ein natürlicher Nebeneffekt des Einsatzes wettbewerbsfähiger Technologien sein, um den Energiebedarf der Welt zu decken.“

Die Serie-A- Finanzierungsrunde des Unternehmens folgt auf Zuschüsse der California Energy Commission (CEC) und des U.S. Department of Energy (DOE). Redoxblox wurde von der CEC für ein Projekt ausgewählt, das in Zusammenarbeit mit der UC San Diego und dem Electric Power Research Institute (EPRI) die Fähigkeit zur Bereitstellung einer 24-stündigen Stromspeicherkapazität demonstrieren soll. In ähnlicher Weise wählte das DOE's Industrial Efficiency and Decarbonization Office Redoxblox für ein Projekt zur thermochemischen Energiespeicherung im industriellen Maßstab aus, bei dem es um die Dekarbonisierung der Dampferzeugung im Dow-Werk in West Virginia in Zusammenarbeit mit Dow Chemical und EPRI geht. Beide Initiativen sind bedeutende Schritte auf dem Weg zur Dekarbonisierung der industriellen Wärme- und Netzspeicherung in großem Maßstab.

Die Technologie von Redoxblox bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Energiespeichern. Die Speichermodule bestehen aus stabilen, langlebigen, ungiftigen, nicht entflammbaren und recycelbaren Materialien, die bei Temperaturen von bis zu 1500 °C arbeiten können. Nach umfangreichen Zyklustests erwies sich das Material als geeignet für kritische industrielle Anwendungen und als zuverlässiger Energiespeicher für das Stromnetz. Eine einzelne Einheit kann bis zu 20 MWh Energie bei einem Wirkungsgrad von 95 % speichern. Mehrere Einheiten können kombiniert werden, um den Energiebedarf großer Einrichtungen zu decken, und können in nur zwei Stunden aufgeladen werden. Das System ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in bestehende industrielle Prozesse einfügt, sodass Unternehmen es ohne wesentliche Änderungen ihrer Arbeitsweise übernehmen können.

„Redoxblox nimmt einen der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren in Angriff, nämlich industrielle Wärme“, sagte Gabriel Kra, Managing Partner bei Prelude Ventures. „Sie haben geschafft, was einst unmöglich schien: eine elektrische Alternative zu Erdgas zu schaffen, die erschwinglich und einfach zu übernehmen ist und schneller aufgeladen wird als andere Lösungen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der weiteren Skalierung und Markteinführung dieser Lösung zu unterstützen.“

Über Redoxblox

Das in San Diego ansässige Unternehmen Redoxblox leistet Pionierarbeit für eine neue Klasse kostengünstiger thermochemischer Energiespeichersysteme (TCES), die die Dekarbonisierung der Industrie beschleunigen und den Bedarf an Langzeit-Energiespeichern für das Stromnetz decken sollen. Die TCES-Einheiten des Unternehmens speichern Energie sowohl chemisch als auch in Form von Wärme bei sehr hohen Temperaturen, die kontinuierlich oder nach Bedarf direkt in industrielle Prozesse oder als Energiequelle für die Stromerzeugung abgegeben werden kann. Das System kann bei niedrigen Strompreisen oder bei Überschusserzeugung aus erneuerbaren Energien schnell aufgeladen und nach Bedarf entladen werden. Redoxblox wird von Prelude Ventures, Khosla Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Imperative Ventures und New System Ventures unterstützt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Website oder folgen Sie Redoxblox auf LinkedIn .

Über Prelude Ventures

Prelude Ventures ist eine klimabezogene Risikokapitalgesellschaft, die in Start-ups mit dem größten Potenzial zur Eindämmung des Klimawandels investiert und diese unterstützt. Seit mehr als einem Jahrzehnt sucht Prelude Ventures nach zielorientierten Gründern und stellt das nötige Kapital und Fachwissen zur Verfügung, um die nächste Generation richtungsweisender Unternehmen aufzubauen, die unsere globale Wirtschaft zum Wohle der Menschen und des Planeten umgestalten werden. Prelude Ventures hat seinen Sitz in San Francisco und verwaltet rund 2 Milliarden USD.

LaunchSquad für Prelude Ventures

prelude@launchsquad.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.