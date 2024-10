Cartier recoupe 7,2 g/t Au sur 8,0 m dans la nouvelle Zone Portal de la propriété East Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV: ECR, FSE: 6CA) (“Cartier ou la Compagnie”) annonce les résultats de forage de la nouvelle Zone aurifère Portal, de la propriété East Cadillac, détenue à 100% par Cartier et située à 45 km à l’est camp minier de Val-d’Or.

Faits saillants

Le programme de forage d’exploration de 28 000 m (174 forages) continue de produire des résultats à haute teneur en or sur la propriété East Cadillac ( FIGURE ).

Les forages ont recoupé une nouvelle Zone aurifère à haute teneur, située près de la surface à quelques mètres de l’entrée de la rampe d’exploration Portal (Tableaux 1 et 2 ci-dessous) :



7,2 g/t Au sur 8,0 m incluant 12,5 g/t Au sur 2,0 m et 26,2 g/t Au sur 0,5 m

Depuis le 5 mars 2024 , les forages ont découvert 5 nouvelles zones aurifères à haute teneur sur la propriété East Cadillac ( FIGURE ).

Deux foreuses continuent d’explorer des cibles à haute teneur en or le long de la zone régionale de failles Larder Lake - Cadillac.

“Les résultats obtenus de la Zone aurifère Portal confirment les résultats historiques à haute teneur en or ” a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction ajoutant “qu’en 2024, 5 zones à haute teneur en or ont été découvertes à ce jour sur 8 km de la Zone de failles Larder Lake – Cadillac, présente sur la propriété East Cadillac.”

Tableau 1: Informations détaillées des nouveaux résultats de la nouvelle Zone aurifère Portal

Forage Coordonnées

UTM (m) Azimut (°)

/Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) CH24-186 330304/5320309/337 161/-45 56,0 64,0 7,2 8,0 Incluant 56,0 58,0 11,0 2,0 Et 62,0 64,0 12,5 2,0 Et 62,0 62,5 26,2 0,5 CH24-188 330299/5320411/337 181/-46 153,8 154,3 7,2 0,5

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage.

L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 85 à 95% de la longueur mesurée.

Tableau 2: Informations détaillées des meilleurs résultats historiques de la Zone aurifère Portal

Forage Coordonnées

UTM (m) Azimut (°)

/Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) 07-86-02 330267/5320398/336 180/-48 141,7 142,1 18,5 0,4 07-87-05 330326/5320268/337 180/-49 11,0 11,5 15,0 0,5 Inclus dans 11,0 14,4 5,0 3,4 07-86-04 330269/5320556/335 180/-47 282,7 285,9 2,9 3,2

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage.

L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 85% à 95% de la longueur mesurée.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Cartier insère dans les lots d’échantillons expédiés au laboratoire, 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada. Les échantillons de 3 à 5 kg sont concassés par le laboratoire jusqu’à 90 % passant une maille de 10 mesh (2,00 mm) puis 500 g d’échantillon est pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et sont lues par absorption atomique. Les échantillons avec des résultats ≥ 1,0 g/t et < 10,0 g/t sont analysés une seconde fois par pyroanalyse et lus par absorption atomique. Les résultats supérieurs ou égaux à 10,0 g/t Au sont eux analysés par pyroanalyse avec lecture par gravimétrie. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 500 g de roche sont analysés par la méthode ‘’Metallic Sieve‘’.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Compagnie présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par M. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et M. Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une compagnie d'exploration basée à Val-d'Or, Québec, Canada. Les projets sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son Projet phare East Cadillac et recherche des partenaires d’affaires pour ses autres projets. La Compagnie dispose d’importants appuis corporatif et institutionnel, dont Mines Agnico Eagle, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

