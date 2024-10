Midland identifie des minéralisations en cuivre-or-molybdéne-argent sur le projet Saruman

MONTRÉAL, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’identification de minéralisations en cuivre-or-molybdène-argent (Cu-Au-Mo-Ag) sur son projet Saruman. Le projet Saruman est situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, et à environ 75 kilomètres au nord du projet cuivre-or (Cu-Au) de Troilus Gold Corp. Le projet a été acquis en novembre 2023 par désignation sur carte, est détenu à 100 % par Midland, et est constitué de 121 titres miniers couvrant une superficie de 64 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Fortes anomalies en cuivre couvrant en particulier une zone de 5 par 3 kilomètres dans un levé de sédiments de fond de lacs de haute densité publié en 2023 par le Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts du Québec (« MRNF »): 7 anomalies dépassant le 99,5 e centile en cuivre par traitement statistique; 8 autres anomalies dépassant le 97e centile en cuivre par traitement statistique;

Identification de minéralisations en Cu-Au-Mo-Ag en affleurements (échantillons choisis) : 0,32 % Cu, 0,35 g/t Au, 13,8 g/t Ag (échantillon L880271); 0,12 % Cu, 0,1 g/t Au, 7,1 g/t Ag (échantillon L880270); 0,12 % Cu, 0,06 g/t Au, 2,05 g/t Ag, 0,39 % Mo (échantillon L880272); 0,11 % Cu, 0,03 g/t Au, 1,62 g/t Ag (échantillon L880273);

Projet localisé dans un secteur relativement inexploré et dont la géologie demeure méconnue;

La minéralisation observée en affleurements semble insuffisante pour expliquer l’ampleur des anomalies en cuivre dans les sédiments de fond de lacs, qui demeurent donc inexpliquées.

Cette désignation fait suite à la publication par le MRNF de fortes anomalies géochimiques en cuivre dans les sédiments de lacs d’un levé à haute densité publié en novembre 2023. Ces fortes anomalies de lacs en cuivre sont concentrées en particulier dans une zone de cinq (5) par trois (3) kilomètres contenant quinze (15) échantillons anomaux (>95e centile). Une reconnaissance d’une journée par les équipes de Midland à l’été 2024 a permis d’obtenir des valeurs anomales en Cu-Au-Mo-Ag en affleurement, allant jusqu’à 0,32 % Cu, 0,35 g/t Au, 0,39 % Mo, et 13,8 g/t Ag (en échantillons choisis). Ces minéralisations consistent en des disséminations, des veinules et du remplissage de fractures par de la chalcopyrite, pyrite et molybdénite et sont observés dans des tonalites. À ce jour, seulement deux zones d’affleurements, de quelques centaines de mètres de diamètre, ont fait l’objet de travaux de prospection par Midland. À la suite de ses résultats, 71 titres miniers additionnels ont récemment été désignés sur carte pour augmenter la position de terrain de Midland dans le secteur à 121 titres miniers.

La minéralisation identifiée à ce jour semble insuffisante pour expliquer l’entièreté et l’ampleur des anomalies en fond de lacs en cuivre décrite plus haut. Ces observations pourraient suggérer qu’un système à Cu-Au-Mo-Ag pourrait être présent sur le projet. Des travaux additionnels de prospection et de cartographie géologique sont prévus en 2025 pour récolter plus d’informations.

Le projet Saruman est situé dans la sous-province géologique d’Opatica. Il est plus spécifiquement situé dans le complexe de Théodat, un ensemble de gneiss tonalitique et tonalite gneissique non différencié, qui occupe de très larges superficies dans la région et qui demeure très mal connu. Les données du MRNF ne rapportent aucune exploration antérieure sur le projet.

Anomalies de sédiments de fonds de lacs en cuivre

Les anomalies de sédiments de lacs en cuivre discutées dans ce communiqué sont issues d’un traitement statistique par régression spatiale (résiduelles de la régression et centiles sur les résiduelles) réalisé par le MRNF. Les résultats et les détails méthodologiques sont disponibles dans les rapports RP 2023-02 et RP-2024-04 disponibles dans SIGÉOM.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l’or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; PGM-ICP23) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-MS à quatre acides (ME-MS61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisés pour les hautes teneurs.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation en cuivre-or observée aux gîtes mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet Saruman à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Figure 1 Saruman-Localisation Figure 2 Saruman-Anomalies cuivre sédiments de lacs Figure 3 Saruman-Anomalies lacs+roches Figure 4 Saruman-Photos affleurement Cu-Au-Mo-Ag

