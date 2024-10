Creatio enthüllt Veröffentlichung von “Energy”, Kennzeichnet eine neue Ära der Geschäftsautomatisierung

Die Veröffentlichung definiert neu, wie No-Code und KI Unternehmen dabei helfen, bisher beispiellose Wertschöpfungszeiten und Mitarbeitereffizienz zu erreichen

BOSTON, MA, UNITED STATES, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio , ein globaler Anbieter einer No-Code-Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM mit maximaler Gestaltungsfreiheit, hat heute seine bis dato innovativste Veröffentlichung – Creatio Energy 8.2 – während eines dynamischen Online-Events vorgestellt. Dieser Launch kennzeichnet eine neue Ära der Automatisierung, in der KI und No-Code gemeinsam einen modernen Marktstandard schaffen, der beispiellose Geschwindigkeiten, Flexibilität und Autonomie ermöglicht, und gleichzeitig bemerkenswerte Produktivitätssteigerungen schafft.Unternehmen sind oftmals mit den Kosten und der Komplexität traditioneller SaaS-Applikationen überfordert, deren Implementierung noch dazu langsam von statten geht, die überentwickelt sind und niedrige Akzeptanzraten aufweisen. Im Gegensatz dazu läutet Creatio „Energy“ eine neue Ära der Unternehmenssoftware ein, die auf No-Code und KI basiert und einen größeren wirtschaftlichen Wert liefert, ansprechende Benutzererfahrungen bietet und statische Formulare und Daten durch dialogorientierte Aufforderungen ersetzt, die tiefgreifende Erkenntnisse liefern. Mit diesem neuen Ansatz können Unternehmen Produktivitätseinsparungen von bis zu 80 % bei wichtigen Wissensträgern erzielen und so ein neues Maß an Effizienz freisetzen.“Mit dem Launch von ‘Energy’, setzt Creatio seine Bemühungen fort, die Landschaft der Geschäftsautomatisierung mit No-Code und KI zu verändern,“ sagt Katherine Kostereva, CEO bei Creatio. „Die Veröffentlichung kombiniert agentische, generierende und prädiktive KI mit unseren No-Code-Tools und ermöglicht es Technologen in Unternehmen, innovativ zu sein und Abläufe zu optimieren wie nie zuvor. Creatio Copilot bietet eine einheitliche KI-Architektur mit einem robusten Set der neuesten KI-Funktionen, die alle einfach mit No-Code-Tools konfiguriert und vom ersten Tag an einsatzbereit sind.““Mit Creatios moderner Technologie waren wir dazu im Stande, die Wertschöpfung extrem zu beschleunigen, die Front-Office-Produktivität enorm zu steigern, den durchschnittlichen Umfang von Bestellungen zu erhöhen und unsere kommerziellen Abläufe zu optimieren – alles ohne zusätzlichen Bedarf für IT- und Entwicklungsressourcen,“ fügt Jim Slomka hinzu, Chief Revenue Officer bei BSN Sports und Creatio-Kunde.Laut dem Forrester Bericht “The Four Agreements of Modern Business Apps” vom September 2024, “ist KI die Kraft, welche die bevorstehende, neue Ära der Unternehmens-Apps am meisten formt. Um zu überleben – oder sogar um einfach nur zu wachsen – müssen Anbieter*innen diese Ära neu verstehen, um größere Wertschöpfungsmöglichkeiten zu erzielen. Sie müssen ernsthaft intelligent, dynamisch, anpassbar, zusammensetzbar, von Cloud-Plattformen betrieben sein und KI, Low-Code und Marketplaces anbieten.“No-Code KI-Skill-Entwicklung: Creatio Copilot unterstützt jetzt KI-Fähigkeiten, welche diejenigen Bausteine sind, die es Copilot ermöglichen, spezielle, intelligente Aufgaben durchzuführen. Mit Creatios No-Code-Tools können Anwender*innen problemlos neue KI-Fähigkeiten durch natürliche Sprache erschaffen, ohne dass fachliche Programmierung notwendig ist. Dadurch wird KI für alle Mitarbeiter*innen zugänglich, unabhängig von deren technischem Hintergrund. Energy fügt außerdem mehr als 80 neue No-Code-Funktionsverbesserungen hinzu, um die No-Code-Produktivität weiter zu steigern.Vereinheitlicht agentische, generative und prädiktive KI: Creatio Copilot führt auch ein neues KI-Command-Center ein, das alle drei KI-Typen - präskriptive, generative und agentische - in einer einzigen Plattform integriert. Dieser einheitliche Ansatz bietet Unternehmen die Möglichkeit, KI-Fähigkeiten, ohne spezielles technisches Fachwissen zu entwickeln, einzusetzen und zu verfeinern.Moderne CRM mit vorgefertigten KI-Fähigkeiten: Die neue Version bettet über 20 vorkonfigurierte KI-Fähigkeiten nahtlos in Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceprozesse ein und ermöglicht so eine intelligente Automatisierung, die Reibungsverluste reduziert, die Effizienz erhöht und die Kundenbindung verbessert. Diese Liste wird sich schnell weiterentwickeln, da neue KI-Fähigkeiten von Creatio und seinem Ökosystem von Partnern schnell veröffentlicht werden. Energy fügt außerdem über 100 neue Verbesserungen für CRM-Prozesse hinzu, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Automatisierung voranzutreiben.Beschleunigte Akzeptanz: Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Plattformen, die versteckte Gebühren und komplexe Lizenzierungs- oder Nutzungskosten für die Benutzer*innen erheben, beschleunigt Creatio „Energy“ die Benutzerakzeptanz, indem es modernste KI als Teil seiner Basissoftwarelizenz beinhaltet und eine klare und vorhersehbare Kostenstruktur für Unternehmen bietet, die ihre KI-Investitionen skalieren. Das KI-Command-Center bietet Werkzeuge, mit denen Administrator*innen einen vollständigen Überblick über die Nutzung von KI-Fähigkeiten erhalten, einschließlich der Möglichkeit, die Verwendung und die Nutzer*innen der einzelnen KI-Fähigkeiten zu verfolgen.Zusammengenommen stellt Creatio Energy einen Paradigmenwechsel für No-Code dar, indem es über ein reines Set von Werkzeugen zur Erstellung von Applikationen hinausgeht und zu einem intelligenten Co-Creator wird, der aktiv mit den Benutzer*innen zusammenarbeitet. Durch die Integration von KI in jede Phase der App-Entwicklung ermöglicht Creatio Unternehmen, ihre Innovationszyklen zu beschleunigen, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Wertschöpfungszeit zu verkürzen. Diese Transformation ermöglicht es Unternehmen, neue Möglichkeiten zu erkunden, und sie so zu positionieren, dass sie der Zeit voraus sind.Um mehr über Creatio Copilot zu erfahren und, um eine Aufzeichnung der Präsentation zu sehen, klicken Sie bitte auf folgenden Link. Live-Demo anfordern , um den neuen Creatio-Release zu entdecken.Über CreatioCreatio ist ein globaler Anbieter einer No-Code-Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM mit maximaler Gestaltungsfreiheit. Millionen Workflows werden täglich auf unserer Plattform in über 100 Ländern von tausenden unserer Kund*innen durchgeführt. Ehrliche Fürsorge für unsere Kund*innen und Partner*innen ist Teil unserer maßgeblichen Creatio DNS.Für weitere Informationen können Sie sich die folgenden Beispiel-Szenarien ansehen oder www.creatio.com besuchen.

