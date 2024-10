Lancement du premier agent de revue de code hautement personnalisé basé sur l’IA par Tabnine

Un nouvel agent révolutionnaire assisté par l’IA pour permettre à chaque entreprise de codifier les connaissances et les normes institutionnelles, d’analyser et de corriger de manière autonome le code lors de la pull request et directement dans l’IDE”

TEL AVIV, Israël, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, à l’origine de la catégorie des assistants de codage alimentés par l’IA, dévoile ce jour son agent de revue de code « Tabnine Code Review Agent ». L’entreprise présente un agent de validation de logiciel basé sur l’IA unique en son genre, permettant aux organisations de produire un code plus sécurisé et de meilleure qualité qui s’inspire des meilleures pratiques et normes propres à chaque entreprise en matière de développement logiciel.

Il s’agit du premier d’une série d’agents avancés basés sur l’IA, intégrés à Tabnine avec une suite de fonctionnalités produits, fournissant un encadrement et des conseils directs sur le comportement de l’IA. L’agent de revue de code développé par Tabnine permet aux organisations de codifier sans effort leurs connaissances institutionnelles, leurs politiques d’entreprise et leurs normes de développement logiciel, y compris les meilleures pratiques et modèles trouvés dans leurs référentiels. Il veille ensuite au respect de ces règles tout au long du cycle de développement logiciel. Ces conseils explicites s’appuient sur l’approche personnalisée de Tabnine en matière de génération de code par IA, grâce à sa connaissance et à sa compréhension à la fois du code disponible localement et des données présentes dans l’environnement de développement intégré (EDI) et dans le référentiel de logiciels d’une entreprise. Cette combinaison permet à Tabnine de s’adapter entièrement à chaque équipe d’ingénierie et d’adopter ses méthodes et préférences uniques.

« L’IA appliquée au développement logiciel dépasse de loin la simple génération de code. Son meilleur potentiel consiste certainement à contribuer à l’amélioration de la qualité, la sécurité et la conformité du code en temps réel et pendant le travail en cours. En effectuant une revue du code dès la pull request et en garantissant que le code présenté respecte les attentes spécifiques de chaque équipe, nous faisons gagner un temps précieux aux équipes d’ingénieurs tout en atteignant un niveau de rigueur dans l’automatisation de la revue de code que l’analyse statique n’a jamais permis. » indique Peter Guagenti, Président de Tabnine. « En exploitant un ensemble de règles personnalisées propre à chaque organisation, l’agent de revue du code développé par Tabnine relève considérablement le niveau d’exigence dans cette catégorie. L’approche unique de Tabnine en matière de personnalisation permet à nos agents de se comporter comme un membre entièrement formé, et parfaitement au fait des méthodes de travail de votre équipe d’ingénierie. »

L’agent de revue de code de Tabnine permet aux entreprises de renseigner les paramètres spécifiques à respecter par leur code via un langage simple, sans configuration complexe nécessaire. Tabnine convertit ces connaissances en un ensemble de règles exhaustives. En outre, Tabnine propose un large éventail de règles prédéfinies que toute équipe peut activer, y compris les normes couramment utilisées dans le secteur et les meilleures pratiques en matière de langage ou propres au produit.

Lorsque les développeurs procèdent à une requête de tirage, l’agent de revue en vérifie le code par rapport aux règles établies par l’équipe. Si un aspect du code n’est pas conforme à ces règles, l’agent le signale au réviseur de code, en apportant des précisions sur le problème et en suggérant des modifications en vue de sa résolution. Toutes les règles sont rédigées dans un anglais simple, ce qui en facilite la révision et la mise à jour au fil du temps. Les administrateurs de Tabnine disposent d’un contrôle total et peuvent activer ou désactiver des règles spécifiques, ou en définir la sévérité.

L’agent de revue de code de Tabnine sera également bientôt disponible pour l’ensemble des IDE pris en charge par l’entreprise. L’agent effectue une revue passive du code pendant que le développeur travaille ; il lui signale les problèmes et propose des suggestions dans l’éditeur de code, le cas échéant.

L’agent de revue de code est disponible en aperçu privé pour les clients entreprise de Tabnine. Vous pouvez solliciter une demande d’accès anticipé en contactant Tabnine. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’agent de revue de code de Tabnine et le voir en action.

À propos de Tabnine

Tabnine aide les équipes de développement de toute taille à utiliser l’IA pour accélérer et améliorer le cycle de vie du développement logiciel. En tant que tout premier assistant de codage IA, Tabnine a été utilisé par des millions de développeurs à travers le monde pour améliorer la qualité du code et le bien-être des développeurs grâce à l’IA générative. Contrairement à d’autres assistants de codage, Tabnine est l’IA qui vous laisse le contrôle. Elle est largement personnalisée pour votre équipe d’ingénierie, elle est privée et sécurisée (et fonctionne aisément dans vos environnements contrôlés), ne stocke ni ne s’entraîne sur le code de votre entreprise ou sur les données des utilisateurs, et propose des modèles exclusivement entraînés sur du code open source et des licences permissives pour éliminer les risques d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tabnine.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

