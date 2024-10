PARIS, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 octobre, l’exposition d’art thématique « Brocart et broderie, une fibre qui nous relie » a été inaugurée au Musée du Louvre à Paris, marquant ainsi le début de la série d’activités d’échanges culturels sino-français de la « Semaine de Nanjing » 2024. Brigitte Macron, Première Dame de France, a assisté à l’exposition sur le thème de Nanjing, affichant un réel enthousiasme envers les objets artisanaux raffinés exposés et reconnaissant pleinement les efforts déployés par la ville Nanjing dans le domaine de la promotion des échanges culturels sino-français.

Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

L’exposition, qui s’est tenue en même temps que la Foire internationale du patrimoine – un événement important dans le domaine du patrimoine culturel mondial – comporte trois sections : « Vêtements célestes », « Machines à tisser » et « Vêtements réinventés », a présenté plusieurs modèles, notamment des reliques culturelles en brocart Yunjin, des tissus s’inspirant de l’Orient et de l’Occident, et des installations artistiques modernes. L’exposition a également permis de mettre en lumière des œuvres réalisées en collaboration par trois designers de renommée mondiale et des héritiers du patrimoine culturel immatériel de Nanjing dans le cadre du programme de résidence sino-français « Splendid ». Huang Xiaoxian, artiste et designer chinois contemporain spécialisé dans l’origami et originaire de Nanjing, a appris au public à plier une lettre d’amour traditionnelle chinoise.

La complexité de l’artisanat traditionnel a été saluée par des représentants tels que la Chambre des métiers et de l’artisanat de France, la Fédération française du bâtiment et l’Union française des arts plastiques. Les pièces de l’exposition, qui allient artisanat traditionnel chinois et mode moderne, ont également su attirer l’attention de nombreux jeunes visiteurs, qui se sont empressés de partager leurs expériences en ligne. Les participants ont pu exprimer toute leur admiration pour la manière dont la ville Nanjing a su préserver l’art du tissage à la main à une époque dominée par la production mécanique, et ont fait remarquer que les objets modernes raffinés inspirés du brocart Yunjin constituaient des souvenirs parfaits pour les voyageurs. Grâce à cette exposition, ils ont pu découvrir une facette plus traditionnelle, diversifiée et innovante de la Chine et de Nanjing, et ont trouvé leur prochaine destination de voyage.

Organisée par l’Information Office of the Nanjing Municipal People’s Government, la « Semaine de Nanjing » 2024 proposera également des événements tels que des échanges culturels sur le thème de la Route de la soie et des dialogues entre villes jumelées en France, renforçant ainsi davantage l’amitié sino-française par le biais de l’apprentissage mutuel. Depuis sa création en 2015, la « Semaine de Nanjing » est devenue un événement culturel de premier plan. Elle s’est tenue pendant neuf années consécutives, se déplaçant dans des villes de renommée mondiale telles que Milan, Londres et New York, au travers de plus de 100 événements visant à promouvoir Nanjing en tant que symbole international et à mettre en valeur l’image de la Chine.

Source : The Information Office of the Nanjing Municipal People’s Government

Interlocuteur : M. Wong, tél. : 86-10-63074558

