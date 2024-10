eXp Realty entame son expansion à l’international : en 2025, la Turquie, le Pérou et l’Égypte devraient s’ajouter à la longue liste de marchés conquis

Avec son arrivée prochaine au sein de ces nouveaux marchés, eXp Realty sera désormais présente dans 27 pays

BELLINGHAM, Washington, 28 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier mondiale indépendante du globe, et filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), est ravie d’annoncer qu’elle va très prochainement rejoindre trois marchés dynamiques : la Turquie, le Pérou et l’Égypte en 2025. Dans une démarche audacieuse visant à renforcer sa présence à l’international, eXp Realty apporte son modèle centré sur ses agents et sa plateforme innovante basée sur le cloud au sein de ces marchés immobiliers, parmi les plus dynamiques au monde.

Une fois cette expansion achevée, eXp Realty opérera dans 27 pays. Elle permettra ainsi à des milliers d’agents à travers le monde de bénéficier de ses propositions de valeur uniques. Le modèle est conçu pour s’épanouir dans le secteur de l’immobilier aussi bien résidentiel que commercial. Il met en évidence la détermination indéfectible d’eXp à offrir à ses agents les outils et la plateforme dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités dans le paysage de l’immobilier en constante évolution.

« Notre expansion en Turquie, au Pérou et en Égypte témoigne de notre volonté inébranlable d’innover, et de notre détermination à favoriser l’autonomie de nos agents du monde entier », a indiqué Glenn Sanford, Fondateur et PDG d’eXp World Holdings. « Ces marchés sont pleins de potentiel et nous sommes ravis de présenter notre modèle basé sur le cloud et notre approche axée sur les agents à des professionnels de l’immobilier qui souhaitent faire progresser leur carrière et s’ouvrir à de nouvelles opportunités. L’avenir de l’immobilier est devant nous, et nous ne faisons que commencer. »

La Turquie, plaque tournante incontournable à la frontière entre Europe et Asie, abrite un marché de l’immobilier résilient en perpétuelle évolution, renforcé par une forte demande intérieure et de plus en plus d’investissements étrangers, en particulier dans des villes dynamiques comme Istanbul. Au Pérou, le marché de l’immobilier est florissant grâce à une économie en plein essor et à l’expansion des villes, ce qui a pour effet d’attirer les investisseurs internationaux à la recherche d’opportunités à Lima et dans d’autres régions émergentes. L’Égypte, avec son histoire riche et son paysage immobilier qui se modernise rapidement, offre des perspectives d’investissement sans précédent, en particulier au Caire, l’une des villes les plus grandes et à la croissance la plus rapide d’Afrique.

Felix Bravo, Vice-président du secteur de la croissance internationale, a précisé : « Ces marchés représentent un potentiel énorme. La position unique de la Turquie en tant que passerelle entre l’Europe et l’Asie, la croissance économique dynamique au Pérou et le développement immobilier rapide en Égypte en font des zones idéales pour notre modèle axé sur les agents. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux agents de ces régions l’autonomie suffisante pour élargir leurs activités, grâce à la plateforme de pointe d’eXp et à un soutien inégalé. »

L’expansion mondiale d’eXp Realty s’appuie sur sa plateforme flexible basée sur le cloud, qui offre aux agents une structure de commission inégalée, des outils collaboratifs de pointe et l’occasion unique de remporter des capitaux propres grâce à leurs ventes et à leur croissance propres. Alors que 2025 arrive à grands pas, eXp reste déterminée à apporter son soutien à ses agents du monde entier en leur faisant bénéficier de l’innovation et des ressources nécessaires pour prospérer sur tous les marchés, tout en continuant à élargir sa portée mondiale.

