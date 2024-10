eXp Realty impulsa expansión global: Turquía, Perú y Egipto se unirán en 2025

Con la adición de estos nuevos mercados, eXp Realty expandirá su presencia global a 27 países

BELLINGHAM, Washington, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la mayor firma de corretaje inmobiliario global independiente en el planeta y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), se complace en anunciar su expansión a tres mercados vibrantes: Turquía, Perú y Egipto, programados para 2025. En una medida audaz para fortalecer su presencia global, eXp Realty está implementando su modelo centrado en el agente y su innovadora plataforma basada en la nube a algunos de los mercados inmobiliarios más dinámicos del mundo.

Una vez concluida esta expansión, eXp Realty operará en 27 países, capacitando a miles de agentes en todo el mundo con sus propuestas de valor únicas. El modelo está diseñado para el éxito inmobiliario residencial y comercial, y subraya el compromiso inquebrantable de eXp de equipar a sus agentes con las herramientas y la plataforma que necesitan para prosperar en el escenario en evolución del sector inmobiliario.

"Nuestra expansión en Turquía, Perú y Egipto es un testimonio de nuestro impulso implacable por la innovación y nuestro compromiso con la capacitación de agentes en todo el mundo", dijo Glenn Sanford, fundador y director ejecutivo de eXp World Holdings. "Estos mercados están llenos de potencial, y estamos muy contentos de presentar nuestro modelo basado en la nube y enfoque de agente en primer lugar a los profesionales del sector inmobiliario que están ansiosos por elevar sus carreras y desatar nuevas oportunidades. El futuro del sector inmobiliario está aquí, y estamos apenas comenzando".

Turquía, un centro crítico que une Europa y Asia, alberga un mercado inmobiliario resistente y en rápida evolución, impulsado por la fuerte demanda interna y la creciente inversión extranjera, particularmente en ciudades con mucho movimiento como Estambul. En Perú, el mercado inmobiliario está prosperando gracias a una economía en auge y a la expansión urbana, atrayendo a inversores globales que buscan oportunidades en Lima y otras áreas emergentes. Egipto, con su rica historia y su escenario inmobiliario en rápida modernización, ofrece perspectivas de inversión sin precedentes, especialmente en El Cairo, una de las ciudades más grandes y de más rápido crecimiento de África.

Felix Bravo, vicepresidente de crecimiento internacional, enfatizó: "Estos mercados tienen un enorme potencial. La posición única de Turquía, como puerta de entrada entre Europa y Asia, el vibrante crecimiento económico de Perú y el rápido desarrollo inmobiliario de Egipto los hacen ideales para nuestro modelo de agente en primer lugar. Estamos muy contentos de capacitar a los agentes en estas regiones para expandir sus negocios, respaldados por la plataforma de vanguardia y soporte incomparable de eXp".

La expansión global de eXp Realty está impulsada por su plataforma ágil basada en la nube, que capacita a los agentes con una estructura de comisiones inigualable, herramientas de colaboración de vanguardia y la oportunidad única de ganar capital a través de sus ventas y crecimiento. Mientras se acerca 2025, eXp continúa dedicado a apoyar a los agentes en todo el mundo con la innovación y los recursos necesarios para prosperar en cualquier mercado, mientras continúa ampliando su alcance global.

Contacto de Relaciones con los Inversores:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Denise García

investors@expworldholdings.com

