Purpose Investments Inc. annonce le taux de distribution final d’octobre 2024 Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, Fonds de trésorerie américain Purpose, Fonds de gestion de trésorerie Purpose et Fonds de trésorerie américain Purpose

TORONTO, 28 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. a annoncé aujourd’hui les taux de distribution définitifs d’août 2024 pour le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, et le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose.

En raison de la récente baisse des taux d'intérêt par la Banque du Canada, les niveaux de distribution de nos fonds en liquidités canadiens ont été proportionnellement réduits pour s'aligner sur cet ajustement.

Le tableau suivant présente les montants définitifs des distributions pour le mois d’août. la date de distribution est fixée au 29 octobre 2024.

Fonds à capital

variable Symbole du téléscripteur Distribution finale par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Distribution

Fréquence Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,4473 $ US 29 octobre 2024 4 novembre 2024 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,3914 $ 29 octobre 2024 4 novembre 2024 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,1822 $ 29 octobre 2024 4 novembre 2024 Mensuel Fonds de trésorerie américain Purpose – parts de FNB PSU.U 0,4275 $ US 29 octobre 2024 4 novembre 2024 Mensuel



À propos de Purpose Investments Inc.

overPurpose Investments Inc. est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de 21 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

,Pour plus d’informations veuillez contacter :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse de valeurs vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur actif net actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.