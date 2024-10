Rush Factory Oyj

Sisäpiiritieto: Rush Factory Oyj on varmistanut toimintansa jatkuvuuden allekirjoittamalla ehdollisen rahoitussopimuksen AktiiviOmistajat sijoittajaryhmän kanssa





Rush Factory Oyj (”Yhtiö”) on 28.10.2024 allekirjoittanut ehdollisen rahoitussopimuksen, jonka mukaisesti AktiiviOmistajat sijoittajaryhmään kuuluvat PM Ruukki Oy ja Jerovit Advisory Oy (”Sijoittajat”) tekevät sijoituksen Yhtiöön. Lisäksi AktiiviOmistajat sijoittajaryhmään kuuluva ProUp Oy tarjoaa Yhtiölle samalla vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitussopimuksen allekirjoittajana on myös Yhtiön merkittävin osakkeenomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy, joka on sitoutunut kannattamaan sen mukaista rahoitusjärjestelyä. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on Yhtiön liiketoiminnan jatkumisen turvaaminen ja Yhtiön taloudellisen aseman vakauttaminen sekä tervehdyttäminen. Lisäksi tarkoituksena on tutkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, myös täysin uusia liiketoiminta-alueita, joista Yhtiö saisi kasvua.

Rahoitusjärjestelyn osana Sijoittajat tarjoavat Yhtiölle 200.000 euron siltarahoituksen Yhtiön maksukyvyn välittömäksi turvaamiseksi (”Siltarahoitus”). Lisäksi ProUp Oy tarjoaa Yhtiölle vieraan pääoman ehtoisen lainan määrältään noin 550.000 euroa erääntyneiden käyttöpääomalainan ja Maskun kiinteistöä varten otetun pankkilainan uudelleen järjestelemiseksi. Tämän uuden vieraan pääoman ehtoisen lainan vakuudeksi Yhtiö antaisi Maskun kiinteistön sen vapauduttua nykyisen Maskun kiinteistöä varten otetun pankkilainan tultua uudelleen järjestellyksi.

Edelleen Sijoittajat tarjoavat Yhtiölle oman pääoman ehtoista rahoitusta osana rahoitusjärjestelyä. Yhtiö järjestäisi suunnatun osakeannin Sijoittajille. Suunnatussa osakeannissa Sijoittajat saisivat yhteensä 400.000 euron sijoituksella kumpikin 25 % omistus- ja ääniosuuden kaikista Yhtiön osakkeista, yhteensä siten 50 % osuuden. Edellä mainitusta 400.000 euron sijoituksesta puolet eli 200.000 euroa maksettaisiin konvertoimalla Yhtiön Sijoittajilta saama Siltarahoitus Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Tarkka osakemäärä ja merkintähinta per osake varmistuisi ennen rahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoa. Arvio merkintähinnasta on 0,108 euroa per osake.

Rahoitusjärjestelyn oman pääoman ehtoinen rahoitus on ehdollinen osapuolista tehtäville due diligence -tarkistuksille, Finanssivalvonnan Sijoittajille myöntämälle poikkeusluvalle pakollisesta ostotarjousvelvollisuudesta ja tarvittaville Yhtiön yhtiökokouksen päätöksille koskien suunnattua osakeantia sekä muita järjestelyyn välittömästi liittyviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Lisäksi edellytyksenä on Yhtiön osakkeen kaupankäynnin jatkuminen, sekä se, että osapuolten toisilleen antamia vakuutuksia ei ole rikottu. Edelleen soveltuvan sääntelyn niin vaatiessa esite tai muu vastaava asiakirja osakeantia koskien tulee olla laadittu ja hyväksytty ja mahdolliset viranomaisluvat saatu.

Mikäli rahoitusjärjestelyn oman pääoman ehtoinen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla, on Sijoittajilla oikeus eräännyttää Yhtiölle antamansa Siltarahoitus sekä ProUp Oy:llä antamansa vieraan pääoman ehtoinen rahoitus heti takaisinmaksettavaksi.

Osana rahoitusjärjestelyä ja ennen suunnatun osakeannin toteuttamista Yhtiön nykyisten velkojien Niemelän Markka & Ropo Oy:n ja Markus Niemelän sellaiset saatavat, jotka voidaan konvertoida Yhtiön osakkeiksi, tulee järjestelyn ehtojen mukaan konvertoida uusiksi osakkeiksi merkintähinnalla 0,453 euroa per osake. Tällaisia saatavia on yhteensä 409.180,30 euron arvosta.

Rahoitusjärjestelyn ja konversion seurauksena muiden kun rahoitussopimuksessa osapuolina olevien Yhtiön omistajien omistus liudentuisi 81,6 prosentista 29,5 prosenttiin.

Uudet osakkeet haettaisiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Rahoitusjärjestelyyn liittyvän täytäntöönpanon arvioidaan Siltarahoituksen sekä vieraan pääoman rahoituksen osalta toteutuvan lokakuun 2024 loppuun mennessä ja suunnatun osakeannin osalta arviolta tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Vaikutus Yhtiön toimintaan ja omaan pääomaan

Yhtiön hallitus arvioi, että suunniteltu rahoitusjärjestely säilyttää osakkeenomistajien omistuksen arvon ja mahdollistaa sen kasvun. Järjestelyn toteuttamiseksi järjestettävä suunnattu osakeanti vahvistaa merkittävästi Yhtiön omaa pääomaa.









Rush Factory Oyj:n toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Olen todella tyytyväinen, että saimme nyt mukaan uudet sijoittajat, jotka tuovat merkittävän rahoituksen yhtiöön. Rahoitusjärjestely on osa Yhtiön strategista suunnitelmaa ja tukee sen pitkän aikavälin tavoitteita vahvistaa taloudellista asemaansa ja turvata toimintakyky muuttuvassa markkinatilanteessa.”





PM Ruukki Oy:n toimitusjohtaja Markku Kankaala:

“Tämän sijoituksen myötä vakautamme yhtiön toiminnan ja turvaamme Rush Factoryn nykyliiketoiminnan jatkumisen. Meitä kiinnostaa selvittää ja etsiä pörssiyhtiölle uusia mahdollisuuksia uusille liiketoiminta-alueille. Olemme pörssiyhtiö kiertotalousyrittäjiä”.









Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

AktiiviOmistajat sijoittajaryhmä:

PM Ruukki Oy on Markku Kankaalan määräysvaltayhteisö

Jerovit Advisory Oy on Samuli Koskelan määräysvaltayhteisö

ProUp Oy on Martti Haapalan määräysvaltayhteisö

