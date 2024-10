Falco avance vers le développement du projet Horne 5

MONTRÉAL, 28 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée. (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse de faire une mise à jour corporative sur son projet phare Horne 5 situé à Rouyn-Noranda, Québec (le « projet Falco Horne 5 » ou le « projet »). Suivant l’achèvement du processus d’audiences publiques auprès du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (« BAPE »), Falco continue de déposer de la documentation et de fournir des réponses au BAPE, en vue de la conclusion de son rapport, qui doit être soumis au Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, d'ici le 26 décembre 2024. De plus, avec la vigueur continue des cours de l’or et du cuivre, Falco travaillera à la mise à jour de l’étude de faisabilité 2021 qui utilisait un prix de l’or de 1 600 $ US/oz et un prix du cuivre de 3,25 $ US/lb, avec un échéancier prévu pour le premier semestre de 2025.

M. Luc Lessard, président et chef de la direction, a commenté : « 2024 a été une année extraordinaire pour Falco, débutant avec la signature de la convention de licence d’exploitation et d’indemnisation (« OLIA ») avec Glencore, suivie peu de temps après par la recevabilité de l’étude d’impact environnemental du projet, laquelle a tracé la voie pour l’avancement du projet. La Société s’attend à obtenir un décret ministériel autorisant le projet au premier semestre de 2025, ce qui placerait Falco dans la position enviable d’avoir l’un des rares projets d’or polymétalliques à grande échelle autorisé et prêt à être développé en Amérique du Nord. »

M. Lessard a ajouté : « Depuis 2015, Falco a estimé une réserve de plus de 6,1M oz AuEq avec des ressources additionnelles (toutes catégories) de 3,2M oz AuEq, ce qui en fait l'une des plus importantes ressources aurifères au Québec non contrôlées par un producteur. L'étude de faisabilité 2021, bien que bénéficiant de rendements économiques robustes, ne reflète pas l'évolution rapide de l'environnement de l'or, du cuivre et du zinc. La mise à jour prévue pour le premier semestre de 2025 fournira une image beaucoup plus claire du plein potentiel du projet. »

APERÇU DU PROJET FALCO HORNE 5

Gisement de classe mondiale

Gisement polymétallique de type sulfure massif (Au, Ag, Cu, Zn)

Exploitation minière souterraine à haut volume favorisant les meilleures technologies d'extraction modernes

Production annuelle (environ 220 000 oz Au / 330 000 oz AuEq) sur une durée de vie de la mine de 15 ans

L'étude de faisabilité 2021 reflète des paramètres financiers robustes basés sur un prix de l'or de 1 600 $ US/oz et est très sensible au prix de l'or : Chaque augmentation du prix de l'or de 100 $ US/oz entraîne une augmentation approximative de 100 millions $ US de la valeur actuelle nette après impôts (« VAN ») du projet (voir les tableaux de sensibilité inclus dans l'étude de faisabilité 2021)

L'étude de faisabilité 2021 sera mise à jour au premier semestre 2025 pour refléter le plein potentiel du projet dans cet environnement aurifère dynamique

Sur le point de devenir un producteur d'or à faible coût de production, avec des coûts de maintien tout compris (« CMTC ») inférieurs à 600 $ US/oz (nets des crédits de sous-produits)

») inférieurs à 600 $ US/oz (nets des crédits de sous-produits) Exposition significative aux minéraux critiques: Falco sera l'un des plus grands producteurs de cuivre (247M lb) et de zinc (1 190M lb) au Québec

Potentiel d'exploration important et élevé avec plus de 67 000 ha détenus autour du projet



Avantage réel en matière d'infrastructures

Infrastructures importantes à Rouyn-Noranda, y compris des routes, des voies ferrées, un système de distribution d'énergie hydroélectrique, une main-d'œuvre minière qualifiée et une base de fournisseurs

Adjacente au projet, se trouve une fonderie de cuivre appartenant à Glencore Canada Corporation (« Glencore »)

») Opportunité de tirer parti des infrastructures existantes, y compris l'ancien puits Quemont



Relations solides avec les parties prenantes

Partenaires solides et relations positives avec les parties prenantes

Une entente de flux argentifère avec Redevances Aurifères Osisko Ltée pour financer les dépenses d'investissement initiales du projet (jusqu'à 180 millions $ CA dont 35 millions $ CA tirés)

OLIA avec Glencore qui définit les conditions selon lesquelles Falco peut utiliser une partie des propriétés de Glencore pour développer et exploiter le projet

Ententes d’écoulement de concentrés de cuivre et de zinc avec Glencore sur la durée de vie de la mine

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Falco Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Anthony Glavac

Chef de la direction financière

514 604-9310

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, en particulier la capacité de Falco à obtenir les permis et les approbations nécessaires pour développer le projet Horne 5 et la capacité de Falco à développer et à exploiter le projet Horne 5 selon les modalités de l’OLIA conclus avec Glencore. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que « planifie », « s’attend à », « cherche à », « peut », « devrait », « pourrait », « fera », « budgétise », « prévoit », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes, y compris des variantes négatives, de ces mots et expressions qui font référence à certaines actions, événements ou résultats qui peuvent, pourraient, devraient ou vont survenir ou être pris ou réalisés. Ces énoncés sont faits à la date du présent communiqué de presse. Sans limiter la généralité des énoncés qui précèdent, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant les projections et les hypothèses de l’étude de faisabilité 2021, y compris, sans s’y limiter : la production annuelle estimée, la VAN, le CMTC; les ressources et réserves estimés, la durée de vie de la mine et la production potentielle de la propriété Horne 5 telle qu’envisagée par le plan minier; les hypothèses et sensibilités économiques et autres projections opérationnelles et économiques concernant le projet Horne 5. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d’autres documents d’information publique déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que la Société estime que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses contenues dans ces énoncés se révéleront exactes. Par conséquent, la Société prévient les investisseurs que les énoncés prospectifs de la Société ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs.

