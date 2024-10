Seminario web: envejecimiento global y cambio climático – diálogo regional América Latina

Este evento forma parte de la serie de seminarios web Diálogos Regionales sobre Envejecimiento Global y Cambio Climático, co-organizada por el SEI y HelpAge International. La serie tiene como objetivo fomentar un intercambio robusto de ideas entre un grupo diverso de partes interesadas. Específicamente, invitamos a responsables de políticas públicas y profesionales de organizaciones internacionales, gobiernos regionales y nacionales, ONG y agencias donantes a unirse a esta conversación crítica. Sus perspectivas y experiencias son cruciales para dar forma a políticas que apoyen efectivamente a las personas mayores en medio del cambiante panorama climático. Se contará con interpretación al español en el webinar para asegurar que todos puedan participar e involucrarse plenamente en la discusión. Durante el evento, expertos compartirán las mejores prácticas y estrategias para integrar las necesidades de las personas mayores en las políticas de adaptación y mitigación climática. Exploraremos cómo diversos actores pueden colaborar para mejorar su resiliencia frente a los cambios ambientales. Únase a nosotros para contribuir a esta discusión vital y hacer una diferencia en las vidas de las personas mayores en toda América Latina.

