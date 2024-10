EBC Financial Group und dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford kündigen WERD-Folge zu Makroökonomie und Klima an

OXFORD, Vereinigtes Königreich, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) freut sich, ihre fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford für die Ausgabe 2024-2025 der renommierten Webinarreihe „What Economists Really Do“ (WERD) bekanntzugeben. Die kommende Veranstaltung wird die erste WERD-Veranstaltung sein, die eine eigene Podiumsdiskussion in einem hybriden Rahmen mit dem Titel „Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience“ (Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit: Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaresilienz) enthält. Dies ist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen der EBC und dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford in diesem Jahr, nachdem bereits im März ein Erfolg erzielt wurde. Die fortlaufende Zusammenarbeit der EBC mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford baut auf dem Erfolg des letzten WERD-Webinars auf, das sich mit dem Thema „The Economics of Tax Evasion“ (Die Ökonomie der Steuerhinterziehung) befasste. In dieser Sitzung wurden die Auswirkungen der Steuerhinterziehung auf die globale und lokale Wirtschaft untersucht und die Bedeutung von Finanzwissen bei der Bewältigung komplexer wirtschaftlicher Probleme hervorgehoben.

Die hybride Veranstaltung findet am 14. November 2024 im Sir Michael Dummett Lecture Theatre, Christ Church College, statt und wird prominente Vordenker zusammenbringen, um die Überschneidung von Wirtschaftspolitik und ökologischer Nachhaltigkeit zu diskutieren.





Angesichts der zunehmenden globalen Klimaherausforderungen findet diese Veranstaltung zu einem kritischen Zeitpunkt statt, an dem die Rolle des Finanzsektors bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung stärker in den Blickpunkt rückt. In der heutigen Wirtschaftslandschaft ist es von entscheidender Bedeutung, die Finanzstrategien mit dem Umweltbewusstsein in Einklang zu bringen. Durch das Sponsoring dieser kommenden WERD-Folge wird die EBC ihren Schwerpunkt auf die dringenden Fragen der Klimaresilienz und des nachhaltigen Wirtschaftswachstums verlagern. In der Podiumsdiskussion wird untersucht, wie die makroökonomische Politik dazu beitragen kann, einige der dringendsten Umweltprobleme der Welt zu bewältigen und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Dieser zeitgemäße Dialog unterstreicht das Engagement der EBC, Diskussionen darüber zu fördern, wie die Finanzmärkte eine Vorreiterrolle bei der Nachhaltigkeit übernehmen können.

David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd, zeigte sich begeistert von der weiteren Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, erneut mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford zusammenzuarbeiten, um die zweite Folge der Webinarreihe „What Economists Really Do“ für die Ausgabe 2024–2025 zu gestalten. Diese Zusammenarbeit verkörpert unser Engagement, die akademische Forschung voranzutreiben und das drängende Problem des Klimawandels aus makroökonomischer Sicht anzugehen. Wir bei der EBC Financial Group glauben an die Kraft strategischer Partnerschaften, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben, und wir sind stolz darauf, einen so geschätzten Partner bei seiner gemeinsamen Mission zu unterstützen, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.“

Banu Demir Pakel, Moderatorin der Sitzung und Associate Head of External Engagement sowie Associate Professor of Economics, fügte hinzu: „Wir freuen uns, die EBC Financial Group als Sponsor einer weiteren Sonderfolge von „What Economists Really Do“ (WERD) begrüßen zu dürfen. In der letzten WERD-Folge begrüßten wir David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd, zum Thema „The Economics of Tax Evasion“ (Die Ökonomie der Steuerhinterziehung) – ein Beweis dafür, wie wertvoll Einblicke aus der Industrie für eine akademische Diskussion sein können. Auf der Grundlage dieses Erfolges freuen wir uns darauf, eine größere hybride Podiumsveranstaltung mit weiteren Gästen aus der Branche sowie einen Hauptvortrag von Professor Andrea Chiavari zum Thema „Macroeconomics and Climate“ (Makroökonomie und Klima) zu veranstalten. Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist stolz darauf, Diskussionen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern, und wir sind dankbar für die kontinuierliche Unterstützung durch die EBC. Wir freuen uns auf eine gelungene Veranstaltung.“

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford ist weltweit für seine strenge akademische Forschung und seine bedeutenden Beiträge zur Wirtschaftspolitik bekannt. Die Teilnehmer werden wertvolle Einblicke in die Frage gewinnen, wie makroökonomische Grundsätze mit nachhaltigen Wachstumszielen in Einklang gebracht werden können, und zwar aus der Sicht der Wissenschaft und des Finanzsektors. Mit Diskussionen, die die Kluft zwischen Theorie und Praxis überbrücken, wird diese Veranstaltung einen zukunftsorientierten Blick darauf werfen, wie die Wirtschaftspolitik die Widerstandsfähigkeit der Umwelt verbessern und die globale wirtschaftliche Stabilität gewährleisten kann. Die Teilnehmer werden außerdem von führenden Vertretern der Branche erfahren, welche praktischen Schritte Unternehmen und Institutionen unternehmen können, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Umsetzung einer umfassenderen Vision der nachhaltigen Entwicklung

Die Unterstützung der EBC Financial Group für diese Initiative erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem eine strategische globale Expansion stattfindet. Mit einer wachsenden Präsenz in wichtigen Finanzzentren wie London, Hongkong, Tokio, Singapur und Sydney sowie in den aufstrebenden Märkten Südostasiens, Lateinamerikas, Afrikas und Indiens setzt sich die EBC dafür ein, die lokalen Märkte mit soliden und nachhaltigen Finanzlösungen zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen wie dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford will die EBC ihre Rolle als Katalysator für positive Veränderungen in Regionen stärken, die traditionell von großen Finanzinstituten unterversorgt sind.

Der Erlös der diesjährigen WERD-Veranstaltung kommt dem Fachbereich und seinem Ziel zugute, führende Forschung und erstklassige Ausbildung zu betreiben. Die Anmeldung für die Veranstaltung, die sowohl persönlich als auch online zugänglich ist, um ein weltweites Publikum anzusprechen, ist ab sofort möglich. Um Ihren Platz zu reservieren, besuchen Sie bitte diesen Link.

Balancing Economic Growth and Climate Resilience: A Global Discussion (Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaresilienz: Eine globale Diskussion) Die bevorstehende WERD-Veranstaltung, die von der EBC Financial Group gesponsert wird, umfasst einen Hauptvortrag von Professor Andrea Chiavari und eine Podiumsdiskussion über die Frage, wie makroökonomische Maßnahmen ökologische Herausforderungen angehen und gleichzeitig die globale wirtschaftliche Stabilität gewährleisten können.

