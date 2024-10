PHILIPPINES, October 25 - Press Release

October 25, 2024 Gatchalian: Ensure safety, well-being of children in typhoon-stricken areas Following the onslaught of Severe Tropical Storm Kristine, Senator Win Gatchalian is urging national government agencies and local government units (LGUs) to ensure the safety and welfare of children affected by the typhoon. Gatchalian pointed out that under the Comprehensive Emergency Program for Children (CEPC), which was created by the Children's Emergency Relief and Protection Act (Republic Act No. 10821), government agencies like the Department of Health (DOH), Department of Education (DepEd), and Department of Social Welfare and Development (DSWD) have the following responsibilities, among others: to ensure that children are in safe spaces; that their health, nutrition, and sanitation needs are met; that they receive psychosocial support; and that classes resume promptly. According to the DepEd, more than 18.6 million learners in almost 35,973 schools were affected by the typhoon's onslaught. The DepEd also reported that 223 classrooms were totally damaged while 415 were partially damaged due to Typhoon Kristine. Based on news reports, latest data from DepEd reveals that infrastructure damage amounted to P765 million -- P557.5 million for reconstruction and P207.5 million for major repairs. "Malinaw sa datos at sa ating karanasan na sa panahon ng kalamidad, humaharap sa matinding panganib ang mga kabataan. Dahil dito, mahalagang bigyan natin ng prayoridad ang kanilang kaligtasan at kapakanan, kabilang ang ligtas na pagpapatuloy ng edukasyon, sa gitna ng pananalasa ng bagyo at sa ating pagbangon mula sa pinsala ng kalamidad," Gatchalian said. The lawmaker also looks forward to the signing of the Ligtas Pinoy Center Acts (Senate Bill No. 2451) into law. The proposed measure, which he co-authored and co-sponsored, seeks to establish an evacuation center in every city and municipality. Under the bill, women and child-friendly spaces should be among the facilities of evacuation centers. Gatchalian added that the singing of the law would help end the practice of using classrooms as evacuation sites. Kaligtasan at kapakanan ng mga batang apektado ng bagyo pintatitiyak ni Gatchalian Kasunod ng paghagupit ng bagyong Kristine, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang mga ahensya ng pamahalaan at mga local government units (LGUs) na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang apektado ng bagyo. Binigyang diin ni Gatchalian na sa ilalim ng Comprehensive Emergency Program for Children (CEPC) na nilikha sa pamamagitan ng Children's Emergency Relief and Protection Act (Republic Act No. 10821), tungkulin ng mga ahensyang tulad ng Department of Health (DOH), Department of Education (DepEd), at Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga sumusunod: tiyaking nasa ligtas na mga espasyo ang mga bata; na natutugunan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan, nutrisyon, at kalinisan; na may natatanggap silang psychosocial support; agarang magpapatuloy ang mga klase sa akmang panahon, at iba pa. Ayon sa DepEd, mahigit 18.6 milyong mag-aaral sa halos 35,973 na mga paaralan ang apektado ng bagyo. Iniulat din ng DepEd na 223 na mga silid-aralan ang tuluyang nasira, habang 415 naman ang bahagyang nasira dahil sa bagyong Kristine. Ayon sa mga ulat, lumalabas mula sa pinakahuling datos ng DepEd na umabot sa P765 milyon ang halaga ng danyos sa imprastraktura—P557.5 milyon para sa reconstruction at P207.5 million para sa major repairs. "Malinaw sa datos at sa ating karanasan na sa panahon ng kalamidad, humaharap sa matinding panganib ang mga kabataan. Dahil dito, mahalagang bigyan natin ng prayoridad ang kanilang kaligtasan at kapakanan, kabilang ang ligtas na pagpapatuloy ng edukasyon, sa gitna ng pananalasa ng bagyo at sa ating pagbangon mula sa pinsala ng kalamidad," ani Gatchalian. Inaasahan naman ng mambabatas ang pagsasabatas ng Ligtas Pinoy Center Act (Senate Bill No. 2451), isang panukala kung saan isa siya sa mga may akda at co-sponsor. Isinusulong ng panukalang batas ang pagkakaroon ng evacuation center sa lahat ng lungsod at munisipalidad sa bansa. Sa ilalim ng naturang panukala, kabilang sa magiging mga pasilidad ng evacuation center ang mga ligtas na espasyo para sa mga kabataan at kababaihan. Dagdag pa ni Gatchalian, makatutulong ang panukalang batas upang maiwasan ang paggamit sa mga silid-aralan bilang evacuation sites.

