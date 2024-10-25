EBC Financial Group 和牛津大学经济系宣布推出关于宏观经济与气候的 WERD 系列节目

牛津，英国, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 欣然宣布，将继续与牛津大学经济系合作，推出 2024-2025 年版的知名 “经济学家真正做什么”(WERD) 网络研讨会系列。 即将到来的活动将是 WERD 首次以混合模式举行的专题讨论会，主题为 “可持续发展的持续性：平衡经济增长与气候韧性”。 这也是 EBC 与牛津大学经济系继今年 3 月成功合作之后的第二次合作。 EBC 与牛津大学经济系的持续合作，建立在之前成功举办 WERD 网络研讨会的基础上，该研讨会聚焦“避税经济学”。 该会议探讨了避税对全球经济和地方经济的影响，强调了金融素养在解决复杂经济问题中的重要性。

此次混合活动将于 2024 年 11 月 14 日在基督堂学院的 Michael Dummett 爵士讲座厅举行，届时将汇聚众多知名思想领袖，共同探讨经济政策与环境可持续性之间的交叉问题。





随着全球气候问题加剧，这一活动恰逢其时，金融行业在促进可持续发展方面的作用正受到越来越多的关注。 在当今的经济环境中，将金融战略与环境保护相结合至关重要。 通过赞助即将播出的这期 WERD 节目，EBC 聚焦解决气候韧性和可持续经济增长这类紧迫议题。 专题讨论将探讨宏观经济政策如何在应对全球最紧迫的环境挑战的同时确保经济稳定。 这一紧跟时代的对话凸显了 EBC 在促进金融市场如何在可持续性方面发挥引领作用的对话的承诺。

EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 对持续合作感到兴奋：“我们很荣幸能与牛津大学经济系再次合作，举办 2024-2025 年版‘经济学家真正做什么’网络研讨会系列第二期。 这一合作体现了我们在推动学术研究和利用宏观经济学观点应对气候变化这一紧迫问题上的承诺。 在 EBC Financial Group，我们相信战略合作伙伴关系能够推动有意义的变革，我们很自豪能与这样一位值得敬重的合作伙伴携手，共同塑造一个更加可持续的未来。”

会议主持人、对外联络副主任兼经济学副教授 Banu Demir Pakel 补充道：“我们很荣幸 EBC Financial Group 能再次赞助‘经济学家真正做什么’(WERD) 特别节目。 在上期的 WERD 中，我们邀请了 EBC Financial Group (UK) Ltd 的首席执行官 David Barrett 来讨论‘避税经济学’，彰显了行业见解对学术讨论的重要价值。 在此成功的基础上，我们期待举办一个更大规模的混合专题活动，邀请更多行业嘉宾，Andrea Chiavari 教授还将就‘宏观经济学与气候’这一话题进行主题演讲。 经济系很荣幸能促进学术界与产业界之间的思想领袖讨论，感谢 EBC 的持续支持。 我们祝愿此次活动圆满成功。”

牛津大学经济系以其严谨的治学态度及其对经济政策的重大贡献而享誉全球。 与会者将从学术界和金融界的观点中汲取有关宏观经济原则如何与可持续增长目标相一致的宝贵见解。 通过弥合理论与实践鸿沟的讨论，本次活动将提供前瞻性见解，展示经济政策如何增强环境韧性并确保全球经济稳定。 与会者还将听取行业大咖的分享，了解企业和机构在实现可持续增长方面可以采取和正在采取的实际行动。

拥抱更广阔的可持续发展愿景

EBC Financial Group 对这一倡议的支持正值其全球战略扩张之际。 随着伦敦、香港、东京、新加坡和悉尼等主要金融中心以及东南亚、拉丁美洲、非洲和印度等地的新兴市场的影响力不断增强，EBC 致力于为当地市场提供既稳健又可持续的金融解决方案。 通过与牛津大学经济系等领先学术机构合作，EBC 旨在强化其作为推动积极变革催化剂的角色，特别是在那些过往大型金融机构服务不足的地区。

今年的 WERD 活动所得将用于支持牛津大学经济系的工作，助力其开展前沿研究和提供世界一流的教育。 活动现已开放报名，提供现场和在线参与选项，欢迎全球各地的观众。 报名请点击此链接。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区，是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的著名金融集团。 EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位，在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。 EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务，满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣，始终遵守最高道德标准和国际法规，并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局（FCA）监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局（CIMA）监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验，巧妙驾驭了多个经济周期，时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。 EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从 2024 年 2 月开始，EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列，揭开经济学的神秘面纱，并将其应用于重大社会挑战，以增强公众理解和对话。

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平衡经济增长与气候韧性：全球性讨论 即将举行的 WERD 活动由 EBC Financial Group 赞助，将由 Andrea Chiavari 教授进行主题演讲，并设有专题讨论，探讨宏观经济政策如何在应对环境挑战的同时确保全球经济稳定。

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