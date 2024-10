EBC Financial Group dan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford Mengumumkan Episod WERD mengenai Makroekonomi dan Iklim

OXFORD, United Kingdom, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangganya mengumumkan kerjasama berterusannya dengan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford untuk edisi 2024-2025 bagi siri webinar terkenal “What Economists Really Do” (WERD). Acara yang akan datang bakal menjadi acara WERD pertama yang menampilkan sesi perbincangan panel khusus dalam suasana hibrid, bertajuk "Melestarikan Kemampanan: Mengimbangi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Iklim". Ia juga menandakan kerjasama kedua antara EBC dan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford tahun ini, berikutan kejayaan awal pada bulan Mac. Kerjasama berterusan EBC dengan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford dibina berdasarkan kejayaan webinar WERD mereka sebelum ini yang tertumpu kepada Ekonomi Pengelakan Cukai. Sesi itu meneroka kesan pengelakan cukai ke atas kedua-dua ekonomi global dan tempatan, menyerlahkan kepentingan celik kewangan dalam menangani isu ekonomi yang kompleks.

Acara hibrid itu akan berlangsung pada 14 November 2024 di Teater Kuliah Sir Michael Dummett, Kolej Christ Church dan akan menghimpunkan pemimpin pemikiran terkemuka untuk membincangkan persimpangan dasar ekonomi dan kelestarian alam sekitar.





Memandangkan cabaran iklim global semakin memuncak, acara ini berlaku pada masa kritikal apabila peranan sektor kewangan dalam memupuk pembangunan mampan berada di bawah pengawasan yang semakin meningkat. Dalam landskap ekonomi hari ini, menyelaraskan strategi kewangan dengan pengawasan alam sekitar adalah penting. Melalui penajaan episod WERD yang akan datang ini, EBC akan mengalihkan tumpuannya ke arah menangani isu mendesak ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Perbincangan panel akan meneroka bagaimana dasar-dasar makroekonomi dapat membantu menangani beberapa cabaran alam sekitar yang paling mendesak di dunia sambil memastikan kestabilan ekonomi. Dialog yang bertepatan ini menekankan komitmen EBC untuk menggalakkan perbincangan mengenai bagaimana pasaran kewangan boleh memimpin dalam kemampanan.

David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd menyatakan semangatnya untuk bekerjasama secara berterusan: “Kami teruja untuk bekerjasama sekali lagi dengan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford untuk episod kedua webinar siri 'What Economists Really Do' untuk edisi 2024-2025. Kerjasama ini merangkumi komitmen kami untuk memajukan penyelidikan akademik dan menangani isu perubahan iklim yang mendesak melalui perspektif makroekonomi. Di EBC Financial Group, kami percaya pada kuasa perkongsian strategik dalam memacu perubahan yang bermakna dan kami berbangga untuk menyokong rakan kongsi yang dihormati dalam misi kolektif untuk membentuk masa depan yang lebih mampan.”

Banu Demir Pakel, moderator sesi dan Ketua Bersekutu Penglibatan Luar dan Profesor Madya Ekonomi, menambah: “Kami berbesar hati mengalu-alukan kembali EBC Financial Group untuk menaja satu lagi episod khas ‘What Economists Really Do’ (WERD). Dalam episod WERD sebelumnya, kami mengalu-alukan David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd untuk membincangkan 'Ekonomi Pengelakan Cukai '—membuktikan betapa bernilainya cerapan industri dalam perbincangan akademik. Atas dasar kejayaan ini, kami tidak sabar-sabar untuk menganjurkan acara panel hibrid yang lebih besar dengan tetamu seterusnya dari industri, ditambah dengan syarahan utama daripada Profesor Andrea Chiavari mengenai topik 'Makroekonomi dan Iklim.' Jabatan Ekonomi berbangga untuk memudahkan perbincangan kepimpinan pemikiran antara ahli akademik dan industri, dan kami berterima kasih atas sokongan berterusan EBC. Kami menantikan acara yang makmur.”

Jabatan Ekonomi Universiti Oxford diraikan secara global kerana penyelidikan akademiknya yang teliti dan sumbangan pentingnya kepada dasar ekonomi. Para hadirin akan mendapat pandangan berharga tentang cara prinsip makroekonomi boleh diselaraskan dengan objektif pertumbuhan yang mampan, berdasarkan perspektif daripada kedua-dua ahli akademik dan sektor kewangan. Dengan perbincangan yang merapatkan jurang antara teori dan amalan, acara ini akan memberikan pandangan yang terus ke hadapan tentang bagaimana dasar ekonomi boleh meningkatkan ketahanan alam sekitar dan memastikan kestabilan ekonomi global. Peserta juga akan mendengar daripada pemimpin industri tentang langkah praktikal yang boleh dan sedang diambil oleh perniagaan dan institusi untuk mencapai pertumbuhan yang mampan.

Menerima Wawasan Pembangunan Mampan yang Lebih Luas

Sokongan EBC Financial Group untuk inisiatif ini datang pada masa pengembangan global yang strategik. Dengan kehadiran yang semakin meningkat di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura dan Sydney serta pasaran yang sedang berkembang di Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika dan India, EBC komited untuk memperkasakan pasaran tempatan dengan penyelesaian kewangan yang adalah teguh dan mampan. Dengan melibatkan diri dengan institusi akademik terkemuka seperti Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, EBC menyasarkan untuk mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada perubahan positif di rantau yang secara tradisinya kurang mendapat layanan daripada institusi kewangan utama.

Hasil daripada acara WERD tahun ini akan menyokong Jabatan dan matlamatnya untuk menghasilkan penyelidikan terkemuka dan pendidikan bertaraf dunia. Pendaftaran untuk acara tersebut kini terbuka, menawarkan akses secara bersemuka dan dalam talian untuk menampung khalayak global. Untuk menempah tempat anda, sila layari pautan ini.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. EBC dengan cepat telah menubuhkan kedudukannya sebagai firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman dan merentasi pasaran baharu yang muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan India. EBC memenuhi keperluan pelanggan pelabur runcit, profesional dan institusi yang pelbagai di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan pematuhan tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

Mengimbangi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Iklim: Perbincangan Global Acara WERD yang akan datang, yang ditaja oleh EBC Financial Group, akan menampilkan syarahan utama oleh Profesor Andrea Chiavari dan perbincangan panel tentang cara dasar makroekonomi dapat menangani cabaran alam sekitar sambil memastikan kestabilan ekonomi global.

