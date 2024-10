Chiffre d’affaires à fin septembre 2024 (9 mois) : 445,4 M€ (+5,6%)

Objectifs 2024 ajustés à la baisse

Paris - La Défense, le 24 octobre 2024 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours et au 3ème trimestre 2024.

Chiffre d’affaires consolidé 2024 et variations par rapport à 2023 (non audité)





En millions d'euros 9 mois

2023 9 mois

2024 Variation

totale Variation

organique (2) Groupe (1) 421,7 445,4 +5,6% +5,2% France 273,1 278,9 +2,1% +4,5% International 148,7 166,5 +12,0 % +6,3%

(1) Intégrations de la société indienne L&T Infrastructure Engineering Limited (L&T IEL) et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.



Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 445,4 M€ contre 421,7 M€ pour la même période en 2023, soit une croissance totale de +5,6% dont +5,2% en organique, +0,3% d’effet périmètre et +0,1% d’effet de la variation des taux de change.

Au 3ème trimestre 2024, la croissance du chiffre d’affaires consolidé d’Assystem à 144,1 M€ (contre 139,3 M€ au 3ème trimestre 2023) décélère par rapport aux trimestres précédents à +3,5%, dont +3,8% en organique, -0,5% d’effet périmètre et +0,1% d’effet de la variation des taux de change. Ce ralentissement est lié au manque d’activité sur les projets d’infrastructures saoudiens qui n’a pu être compensé par les autres pays de la zone internationale, alors que le développement du nouveau nucléaire en France est inférieur à nos attentes.

FRANCE (63% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2024)

Les activités en France, à 278,9 M€ contre 273,1 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2023, progressent de +2,1% au total, dont +4,5% en organique et -2,4% d’effet périmètre (impact net de la déconsolidation des activités dans la zone Pacifique et de l’acquisition de Keops). Sur les 9 premiers mois, l’activité Nucléaire représente 87% du chiffre d’affaires en France.

Au 3ème trimestre 2024, la croissance ressort à +3,2% (dont +6,4% en organique). Les activités nucléaires enregistrent une croissance organique encore solide à +9,7% grâce aux nouveaux projets en développement sur le cycle du combustible, alors que le niveau d’activité sur le parc installé revient à la normale et que le développement du nouveau nucléaire a ralenti par rapport à nos attentes à partir de la fin du trimestre.

INTERNATIONAL (37% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2024)

Les activités à l’International, à 166,5 M€ contre 148,7 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2023, sont en progression de +12,0%, dont +6,3% en organique, +5,3% d’effet périmètre (acquisition de L&T IEL) et +0,4% d’effet de la variation des taux de change. Sur les 9 premiers mois, l’activité Nucléaire représente 50% du chiffre d’affaires à l’International.

Au 3ème trimestre 2024, la croissance décélère fortement sur la zone internationale (+4,0%, dont -0,4% en organique). La décroissance enregistrée en Arabie saoudite est liée à la fois à un effet de base défavorable, au démarrage très progressif du contrat sur le programme nucléaire saoudien et au décalage de la réalisation des contrats d’ingénierie d’infrastructures, par rapport à nos attentes. Parallèlement, la croissance reste solide au Royaume-Uni et l’activité en Inde est stable en organique.

PLANS D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS (AGA) ET PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS (PRA)

Au 30 septembre 2024, Assystem a attribué un total de 985 913 actions aux bénéficiaires des deux plans d’AGA décidés en juillet dernier dans le cadre du plan de fidélisation de ses ressources clés (pour mémoire, 288 250 actions avaient été attribuées à ce titre en 2023).

En conséquence, dans le cadre de son programme de rachat d’actions (PRA), la Société a acquis par le biais de son prestataire de services d’investissement 306 825 actions au 18 octobre 2024 inclus.

OBJECTIFS 2024 AJUSTES A LA BAISSE

Au regard des tendances observées à fin septembre et des incertitudes liées aux difficultés budgétaires en France et au Royaume-Uni qui engendrent un net ralentissement dans la mise en œuvre de contrats d’ingénierie nucléaire dans les nouvelles constructions sur lesquels Assystem est engagé, le Groupe ajuste ses objectifs fixés pour l’exercice 2024, à savoir :

un chiffre d’affaires consolidé d’environ 610 M€ (contre environ 620 M€);

une marge opérationnelle d’activité(1) d’environ 6,5% (contre environ 7%).

Ces objectifs tiennent compte de la cession des activités Pacifique et des acquisitions réalisées à ce jour(2).

CALENDRIER FINANCIER 2025

11 février : Chiffre d’affaires annuel 2024

18 mars : Résultats annuels 2024 - Réunion de présentation des résultats le mercredi 19 mars à 8h30

30 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

23 mai : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

16 septembre : Résultats semestriels 2025 - Réunion de présentation le mercredi 17 septembre à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share. Plus d’informations sur www.assystem.com /

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

ANNEXES

NOTA : Les variations mentionnées dans ce communiqué étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes et les pourcentages peuvent exister du fait des arrondis.

DONNEES GEOGRAPHIQUES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2023 T1 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 143,8 154,3 +7,2% +5,5% France 94,8 97,6 +2,9% +4,3% International 49,0 56,7 +15,6% +7,7%





En millions d'euros T2 2023 T2 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 138,6 147,0 +6,1% +6,2% France 91,7 92,0 +0,4% +3,1% International 47,0 55,0 +17,1% +12,4%





En millions d'euros T3 2023 T3 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 139,3 144,1 +3,5% +3,8% France 86,6 89,3 +3,2% +6,4% International 52,7 54,8 +4,0% -0,4%

(1) Intégrations de la société indienne L&T IEL et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

DONNEES HISTORIQUES PAR GEOGRAPHIE EN 2023

En millions d'euros T1 2023 T2 2023 S1 2023 T3 2023 T4 2023 S2 2023 CA 2023 Groupe 143,8 138,6 282,5 139,3 155,8 295,1 577,5 France 94,8 91,7 186,5 86,6 101,8 188,4 374,8 International 49,0 47,0 96,0 52,7 54,0 106,7 202,7





(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group et MPH et excluant les paiements fondés sur des actions et produits et charges opérationnelles non liés à l’activité), rapportée au chiffre d’affaires consolidé.

(2) Cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1erdécembre 2023 et intégration de L&T IEL et KEOPS Automation depuis le 1er janvier 2024.

