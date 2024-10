KFSHRC führt weltweit erste robotergestützte Transplantation eines linken Leberlappens durch

Neuartiges Verfahren soll mehr Patienten eine robotergestützte Transplantation ermöglichen

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat mit der Durchführung einer vollständig robotergestützten Lebertransplantation von einem lebenden Spender eine weitere Weltpremiere erreicht. Die neue Technik unter der Leitung von Prof. Dieter Broering, dem geschäftsführenden Direktor des Kompetenzzentrums für Organtransplantation, verspricht alle Vorteile der robotergestützten Transplantation – höhere Präzision, kürzere Genesungszeiten und weniger Komplikationen – für ein breiteres Patientensegment.

Lebertransplantationen von Lebendspendern beschränken sich hauptsächlich auf Transplantate des rechten Lappens. Der Durchbruch beim Einsatz von Robotern bei Lebertransplantationen im linken Leberlappen bietet neue Hoffnung für Patienten, die bisher aufgrund anatomischer Probleme nicht für eine minimalinvasive Transplantation in Frage kamen.

Das Verfahren wurde bei zwei Patienten durchgeführt: einem 26-Jährigen mit einer Lebererkrankung im Endstadium aufgrund einer Autoimmunhepatitis und einem 48-Jährigen mit primärer biliärer Cholangitis (PBC). Das Ärzteteam des KFSHRC setzte das neueste Robotersystem ein, um Transplantate des linken Lappens von lebenden Spendern zu verpflanzen. Die Technik verbesserte die Ergebnisse bei Empfängern und Spendern. Die Präzision des Robotersystems ermöglichte bessere chirurgische Ansichten. In beiden Fällen wurden positive Patientenergebnisse mit minimalem Blutverlust und kurzen Aufenthalten auf der Intensivstation (2-4 Tage) berichtet.

Das KFSHRC hat seine Position als weltweit führende Einrichtung in der robotergestützten Transplantationschirurgie ausgebaut. Im Jahr 2023 wurde hier die weltweit erste vollständig robotergestützte Lebertransplantation von einem lebenden Spender durchgeführt, gefolgt von 31 vollständig robotergestützten Lebertransplantationen. Im Jahr 2024 machte es erneut Schlagzeilen mit der weltweit ersten vollständig robotergestützten Herztransplantation.

Es ist bemerkenswert, dass das KFSHRC im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance-Ranking 2024 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen des Königreichs und des Nahen Ostens anerkannt wurde. Darüber hinaus wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek in die Liste der 250 besten Krankenhäuser der Welt und in die Liste der World's Best Smart Hospitals für 2025 aufgenommen.

