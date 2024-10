Une étude de Volvo révèle que la hausse du prix des carburants et les préoccupations environnementales incitent la génération Z à choisir des véhicules hybrides rechargeables

RICHMOND HILL, Ontario, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volvo Car Canada a publié les résultats d'un sondage sur les tendances d'achat anticipées chez la génération Z et les millénariaux, ainsi que leurs opinions sur l'adoption de véhicules électrifiés. Bien que la majorité des propriétaires de véhicules au Canada (91 %) optent encore pour un ou plusieurs véhicules à essence/diesel, les résultats indiquent que 51 % des membres de la génération Z sont très susceptibles de considérer, pour leur prochain achat, des groupes motopropulseurs électrifiés – comme un véhicule hybride rechargeable (VHR), et ce, en raison des préoccupations environnementales et de l'augmentation du prix du carburant.

Ces informations figurent dans la deuxième édition du Rapport sur les tendances de la mobilité 2024, une étude exploratoire réalisée par Volvo Car Canada. Cette étude permet de mieux comprendre la manière dont les Canadien.ne.s adoptent et utilisent les voitures électriques dans un paysage automobile en constante évolution. Alors que l'information sur les avantages des véhicules électrifiés (VE) se répand, environ 44 % des Canadien.ne.s – principalement la génération Z (51 %) et les millénariaux (54 %) – considèrent opter pour un véhicule hybride rechargeable (VHR) parmi d'autres options de VE lors de leur prochain achat de véhicule.

Qu'est-ce qui motive ce changement positif?

Alors que le prix de l'essence continue d'augmenter, 75 % des Canadien.ne.s croient qu'acheter une voiture hybride rechargeable permettrait de réduire leurs dépenses en carburant, un facteur influençant grandement leur prise de décision.

64 % des Canadien.ne.s accordent une grande importance à l'impact environnemental des moteurs à essence/diesel lorsqu'ils envisagent l’achat d’un VHR.

30 % des Canadien.ne.s sont attiré.e.s par la flexibilité d'un VHR, lequel combine une batterie électrique au soutien d'un moteur à essence.



« L’autonomie et la durée de vie de la batterie constituent l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les Canadien.ne.s qui envisagent l’achat d’un véhicule électrique », explique Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada. « Nos véhicules hybrides rechargeables offrent la solution idéale, combinant les avantages de la conduite électrique et de la conduite à essence. C'est un choix parfait pour la jeune clientèle qui souhaite passer à un véhicule électrifié sans compromettre la confiance ou la commodité. »

L’empreinte écologique demeure une préoccupation majeure pour les consommatrices et consommateurs canadiens, particulièrement pour les membres de la génération Z et les millénariaux, qui privilégient les véhicules électrifiés pour économiser du carburant et compenser leurs émissions de carbone. En tant que marque profondément enracinée dans le développement durable, Volvo Cars s'est résolument engagée sur la voie d’un avenir 100 % électrique – quatre de ses modèles entièrement électriques sont d’ailleurs déjà disponibles sur le marché.

La génération Z et les millénariaux peuvent être enthousiastes à l’idée de posséder un VE, ils sont également clairs sur le montant qu'ils sont prêts à dépenser et sur la méthode de vente qu'ils préfèrent. Alors que les générations antérieures, comme les baby-boomers, sont habituées à négocier le coût du véhicule et préfèrent le faire (44 %), 49 % des membres de la génération Z et des millénariaux préfèrent un prix fixe, ce qui leur permet de planifier leur budget en fonction du coût de leur véhicule.

Volvo Cars répond à certaines de ces préoccupations avec le récent lancement de son VUS entièrement électrique le plus abordable, le Volvo EX30. Afin de dissiper les inquiétudes relatives à la transparence des prix, Volvo Cars a instauré une Promesse de prix unique sur tous les véhicules entièrement électriques. En résulte une expérience de magasinage transparente, sans tracas et sans négociation, en ligne comme en magasin.

« Nous essayons constamment d’être au diapason des Canadien.ne.s et de leur proposer les produits qui conviennent le mieux à leur style de vie », a affirmé Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada. « Nous savons que la génération Z et les millénariaux souhaitent une plus grande transparence avec les marques, et nous sommes heureux d’offrir un programme qui contribue à établir la confiance. »

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits, de services et d'ambitions électriques de Volvo, consultez volvocars.com/fr-ca.

Pour accéder à l'infographie et aux ressources, cliquez ici.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter :

holly.wilks@narrative.ca / 519 495-2568

jennifer.okoeguale@volvocars.com / 647 881-6878

À propos de cette étude

Il s'agit des résultats d'un sondage en ligne réalisé par Volvo Car Canada du 2 au 4 octobre 2024, auprès d'un échantillon représentatif de 1525 Canadien.ne.s membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. Pour des fins de comparaison seulement, un échantillon aléatoire de cette taille présenterait une marge d'erreur de +/- 2,53 points de pourcentage dans 19 cas sur 20.

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de services, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site média de Volvo Cars Canada : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

Volvo Cars en 2023

En 2023, Volvo Car Group a enregistré un bénéfice d’exploitation record de 25,6 milliards de couronnes suédoises. Son chiffre d’affaires en 2023 a totalisé 399,3 milliards de couronnes suédoises, un record absolu jusqu’à maintenant, alors que ses ventes mondiales ont atteint un nombre record de 708 716 véhicules.

À propos de Volvo Car Group

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd’hui, c’est l’une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde et elle vend ses véhicules au détail dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm, où elle y est inscrite sous le symbole « VOLCAR B ».

« Pour la vie. Donner aux gens la liberté de se déplacer de façon personnelle, écoresponsable et sécuritaire. » Cet objectif se reflète dans l’ambition de Volvo Cars de devenir un constructeur d’automobiles entièrement électriques d’ici 2030, ainsi que dans son engagement envers la réduction continue de son empreinte carbone, puisqu’elle aspire à être une société climatiquement neutre d’ici 2040.

