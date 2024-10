Midland, en partenariat avec RTEC, recoupe plusieurs nouvelles pegmatites à spodumène lors du programme de forage 2024 sur le projet Galinée

MONTRÉAL, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), a le plaisir d’annoncer les résultats préliminaires de sa première campagne de forage pour le lithium sur le projet Galinée, ainsi que les résultats de travaux de prospection en surface sur les projets Galinée, Wookie et Shire. Le principal objectif de la campagne de forage 2024 consistait à tester les indices de lithium Iceberg, Iceberg Sud et Iceberg Sud-ouest, découverts en 2023 (voir le communiqué de Midland daté du 16 janvier 2024), tandis que les travaux de prospection avaient pour but de trouver de nouveaux indices. Les résultats des treize (13) premiers sondages de la campagne 2024 totalisant vingt-huit (28) sondages sont publiés dans le présent communiqué. Le projet Galinée situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte de lithium Adina détenu par Winsome Resources (« Winsome »), est détenu à 100 % par Midland et fait l’objet d’une entente d’option conclue avec RTEC en juin 2023 (voir le communiqué de Midland daté du 14 juin 2023) et modifiée en avril 2024 (voir le communiqué de Midland daté du 23 avril 2024).

Faits saillants :

Sur Galinée, voici les meilleurs résultats des treize (13) premiers sondages sur un total de vingt-huit (28) : 1,38 % Li 2 O sur 37,86 mètres, incluant 1,88 % Li 2 O sur 21,35 mètres (TLIB0007); 1,94 % Li 2 O sur 20,97 mètres, ainsi que 2,47 % Li 2 O sur 11,52 mètres (TLIB0006); 1,49 % Li 2 O sur 26,50 mètres, incluant 1,85 % Li 2 O sur 19,20 mètres (TLIB0002); 0,89 % Li 2 O sur 33,30 mètres, incluant 1,87 % Li 2 O sur 16,70 mètres (TLIB0004);

Sur Galinée, au moins sept (7) pegmatites à spodumène métriques à décamétriques ont été recoupées lors de la campagne de forage 2024; ces dernières restent ouvertes et seront à nouveau testées;

Sur Galinée, deux (2) nouveaux indices de lithium ont été identifiés en 2024, White Lightning et Snow Fox, avec des échantillons choisis atteignant 4,62 % Li 2 O (affleurement) et 4,19 % Li 2 O (bloc) respectivement;

Sur Wookie, identification de l’indice de pegmatite à spodumène Grogu.

Programme de forage 2024 à Galinée

Le programme de forage 2024 à Galinée comprenait vingt-et-un (21) trous de forage au diamant et sept (7) trous de forage à circulation inverse totalisant 6 284,86 mètres, dont 819,92 mètres de forage à circulation inverse. Les résultats d’analyse des treize (13) premiers trous de forage au diamant ont été reçus, tandis que les résultats des quinze (15) autres sondages restent à venir et seront publiés dans un communiqué ultérieur lorsque les résultats seront disponibles. Les meilleurs résultats des treize (13) premiers sondages sont résumés dans le tableau ci-dessous.



Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) % Li 2 O TLIB0001 9,9 24,8 14,9 1,48 TLIB0002



7,0 33,5 26,5 1,49 Incluant 14,3 33,5 19,2 1,85 TLIB0004



201,1 234,4 33,3 1,09 Incluant 217,6 234,3 16,7 1,87 TLIB0006



41,6 62,6 20,97 1,94 188,6 200,1 11,52 2,47 TLIB0007



105,44 143,3 37,86 1,38 Incluant 121,95 143,3 21,35 1,88 TLIB0011



81,71 91,47 9,76 1,46 157,98 179,88 21,9 1,09 TLIB0012 279,88 295,96 16,08 0,90 TLIB0013 100,54 121,06 20,52 0,70



Les objectifs de la campagne de forage 2024 consistaient à tester, par forage au diamant, le secteur de l’indice Iceberg découvert en 2023, tout en utilisant le forage à circulation inverse (« RC ») pour vérifier des cibles conceptuelles de géophysique ou de prospection. La campagne de forage était principalement axée sur l’indice Iceberg ainsi que les indices Iceberg Sud et Sud-ouest, qui ont été renommés à l’interne les indices White Stripes et Surge (ces noms sont utilisés ici). Un nouvel échantillon choisi a retourné 6,37 %Li 2 O sur l’indice White Stripes. Des travaux de cartographie géologique en surface combinés au forage ont permis d’identifier une série d’au moins sept (7) corps de pegmatite à spodumène métriques à décamétriques. Les résultats mis en évidence jusqu’à présent ont livré des valeurs composites, en longueur de carottes, allant jusqu’à 1,38 % Li 2 O sur 37,86 mètres, incluant 1,88 % Li 2 O sur 21,35 mètres, dans le sondage TLIB0007.

Sondage Estant

(m) Nordant

(m) Azimut

(°) Pendage

(°) Profondeur

(m) Calibre Forage 676649 5909758 13 -45 240.00 HQ Diamant TLIB0002 676613 5909697 13 -45 234.00 HQ Diamant TLIB0003 676860 5909819 13 -45 285.00 HQ Diamant TLIB0004 676926 5909884 193 -45 270.00 HQ Diamant TLIB0005 676609 5909695 13 -70 219.00 HQ Diamant TLIB0006 676742 5909751 13 -60 294.00 HQ Diamant TLIB0007 676609 5909695 193 -70 198.00 HQ Diamant TLIB0008 676459 5909742 13 -60 177.00 HQ Diamant TLIB0009 676503 5909121 13 -45 225.00 HQ Diamant TLIB0010 675810 5909224 193 -60 168.00 HQ Diamant TLIB0011 676783 5909609 13 -70 315.00 HQ Diamant TLIB0012 676564 5909440 13 -60 345.00 HQ Diamant TLIB0013 676488 5909022 13 -45 279.00 HQ Diamant TLIB0014 676959 5909500 13 -60 384.00 HQ Diamant TLIB0015 678459 5909235 343 -45 228.00 HQ Diamant TLIB0016 676863 5910037 13 -60 261.74 HQ Diamant TLIB0017 676402 5909976 13 -60 171.00 HQ Diamant TLIB0018 677070 5909621 13 -60 294.00 HQ Diamant TLIB0019 677316 5909627 13 -60 105.16 3¼" RC TLIB0020 676458 5909740 193 -60 273.00 HQ Diamant TLIB0021 677042 5909281 13 -60 100.58 3¼" RC TLIB0022 677176 5909176 13 -60 150.88 3¼" RC TLIB0023 677418 5909564 13 -60 321.00 HQ Diamant TLIB0024 677949 5908838 13 -60 100.58 3¼" RC TLIB0025 677375 5910112 13 -75 150.88 3¼" RC TLIB0026 677171 5909176 13 -60 283.20 HQ Diamant TLIB0027 677540 5910022 13 -60 117.35 3¼" RC TLIB0028 676008 5909683 13 -60 94.49 3¼" RC



Les modèles préliminaires montrent que les corps de pegmatite à spodumène sont faiblement inclinés, typiquement moins de 30 degrés, et sont souvent observés sous forme d’empilement dans les carottes de forage - le forage recoupe communément plusieurs corps de pegmatite minéralisés et de puissance variable. Des études structurales préliminaires et une modélisation en 3D suggèrent que ces pegmatites pourraient avoir une géométrie sigmoïde. Des études minéralogiques montrent que la principale phase lithinifère à l’indice Iceberg est le spodumène, avec un peu d’altération en muscovite et en cookéite. Une quantité mineure de pétalite est aussi présente, et de la holmquistite est souvent observée dans l’encaissant amphibolitique adjacent aux pegmatites. Les corps de pegmatite à spodumène restent ouverts latéralement et en profondeur, et d’autres travaux de forage seront nécessaires pour déterminer plus précisément leur géométrie et leur étendue.

L’approbation du budget pour la prochaine phase de forage fait actuellement l’objet de discussions et reste à venir. Des essais métallurgiques préliminaires sont aussi envisagés sur certaines sections de carottage sélectionnées pour des analyses par spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS), dans le but d’identifier et de déterminer quantitativement la minéralogie des phases lithinifères.

Programme de prospection 2024 à Galinée

Des travaux de prospection en surface à l’échelle du projet ont été effectués en parallèle à la campagne de forage et ont permis d’identifier deux (2) nouveaux indices de lithium. L’indice Snow Fox, situé à environ 1,5 kilomètre au sud-est d’Iceberg, est constitué d’une série de blocs de pegmatite à spodumène angulaires de taille métrique, interprétés comme étant d’origine locale. Aucun affleurement de pegmatite n’a été observé en surface à ce jour, mais des échantillons choisis prélevés des blocs ont livré des teneurs atteignant 4,19 % Li 2 O et les affleurements amphibolitiques à proximité présentent de la holmquistite. L’indice White Lightning est constitué d’une pegmatite à gros cristaux de spodumène ayant une empreinte approximative de 7 mètres par 30 mètres et situé à environ 1,5 kilomètre à l’est du secteur Iceberg. Des échantillons choisis ont livré des valeurs atteignant 4,62 % Li 2 O. Des observations structurales préliminaires de l’affleurement suggèrent que les pegmatites dans ce secteur ont été mises en place le long d’une zone de cisaillement, dans des zones de dilatation, et sont issues d’une source de fluides pegmatitiques en profondeur.

Programme de prospection 2024 à Wookie et Shire

La première campagne de prospection pour le lithium à Wookie a permis d’identifier un nouvel indice de lithium. En effet, l’indice Grogu a été identifié sur une cellule de claim située entre les deux principaux blocs du projet Wookie et est constitué d’un corps de pegmatite incliné à un pendage relativement abrupt, de 600 mètres de long par 1 à 32 mètres de large, contenant localement du spodumène. De l’échantillonnage en rainures a été effectué afin de mieux comprendre la teneur et sa distribution. Les résultats restent à venir.

Sur le projet Shire, des travaux de prospection et de cartographie géologique préliminaires ont permis de localiser une pegmatite d’environ 1 000 mètres par 350 mètres, contenant localement un amas qui semble être du spodumène altéré. La présence de minéraux de lithium demeure à être confirmée.

À propos du projet Galinée

Le projet Galinée est situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte Adina (estimé de ressource minérale de 77,8 MT à 1,15% Li 2 O, voir le communiqué de presse de Winsome daté du 28 mai 2024) détenu par Winsome. Cet indice se trouve au contact entre des amphibolites de la Formation de Trieste au sud et des intrusifs felsiques au nord, et est marqué par une structure majeure qui a vraisemblablement contrôlé la mise en place des pegmatites à l’indice Adina. La même zone de contact très favorable est présente sur la propriété sur plus de 7 kilomètres, et l’indice de lithium Iceberg a été découvert le long de ce contact (voir le communiqué de Midland daté du 19 septembre 2023).

À propos des projets Wookie et Shire

Le projet Wookie est situé à environ 40 kilomètres au nord-nord-ouest du gîte Galaxy d’Arcadium. Le projet Wookie couvre un socle rocheux métamorphisé au faciès inférieur des amphibolites, reconnu comme étant le faciès métamorphique le plus favorable pour les pegmatites lithinifères partout dans le monde. De plus, la plupart des gîtes de lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James se trouvent dans des pegmatites mises en place au sein d’unités volcaniques ou intrusives mafiques. Le projet Wookie couvre plus de vingt (20) kilomètres carrés de roches volcaniques mafiques. Selon les registres du gouvernement du Québec, plusieurs échantillons historiques de roches pegmatitiques prélevés à proximité du projet ont livré des valeurs anomales en tantale, césium et rubidium. Bien que ces échantillons n’aient pas été analysés pour le lithium, cette suite d’éléments suggère fortement qu’il s’agit de pegmatites favorables de type LCT (lithium-césium-tantale).

Le projet Shire couvre des amphibolites du Groupe géologique du Lac des Montagnes, l’encaissant du gîte de lithium Whabouchi de Nemaska Lithium situé environ 60 kilomètres au sud-ouest de Shire. Le gîte de lithium Whabouchi est caractérisé par une intrusion de pegmatite assignée à la Suite granitique Senay, qui est aussi présente sur le projet Shire. Ce projet est également situé le long d’une structure majeure qui pourrait avoir joué un rôle critique dans la mise en place de pegmatites lithinifères dans le secteur (la limite entre les sous-provinces géologiques de La Grande et d’Opatica).

Contrôle de la qualité

Les protocoles d’échantillonnage de RTEC prévoient l’insertion de blancs, de duplicatas et d’étalons comme suit : des blancs internes ont été insérés au début de chaque sondage, ou de chaque lot d’échantillons, et ont été insérés à tous les 30 échantillons tout au long de la campagne. Des duplicatas de terrain constitués de quarts de carottes de forage ont aussi été insérés à tous les 30 échantillons (avec l’échantillon d’origine immédiatement précédent). Au moins un étalon CRM a été inséré au sein de chaque intervalle de pegmatite recoupé. Les matériaux de référence certifiés (CRM) utilisés comprenaient : OREAS 750, OREAS 751, OREAS 753 et OREAS 999 pour les échantillons minéralisés ; OREAS 520 et OREAS 524 pour les matériaux non minéralisés. Tous les échantillons ont été préparés par ALS Laboratories à Thunder Bay en utilisant une procédure de préparation où l’échantillon en entier est concassé à 70 % passant un tamis de moins de 2 millimètres avec un concasseur et séparateur Boyd. Une fraction d’un kilogramme de matériel broyé est pulvérisée à plus de 85 % passant 75 microns. Toutes les pulpes ont été expédiées aux installations d’ALS à Vancouver pour analyse.

Le matériel pegmatitique a été analysé selon un paquet analytique multi-méthode: (1) ME-MS61L digestion quatre acides et analyse ICP-MS multiélémentaire. (2) analyses de roche totale par fusion avec borate de lithium ME-ICP06, et (3) suite complète d’éléments traces par fusion au borate de lithium ME-MS81. Tous les échantillons à >4500 ppm Li sont rapportés à la fois par une méthode de digestion quatre acides ME-MS61L et réanalysés par Li-ICP82b, qui inclut la fusion au peroxyde de sodium avec fini par ICP-AES.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. De plus, l’épaisseur réelle des intervalles minéralisés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles.

La présence de pegmatite n’indique pas nécessairement la présence de minéralisation en lithium.

La minéralisation en lithium observée aux gîtes mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet Galinée à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101. La PQ a vérifié les données conformément à la rubrique 3.2 et est confiant de l’identification du spodumène à l’aide de ces méthodes.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3657a67-b4cf-4a93-880b-85367f0b37b7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8a4dc47-2e54-4d1c-b03b-6499c7a0bcdf/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b22f67-a620-47df-b828-2d8cda633125/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39d6a152-7624-4383-9e02-efa74855e759/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9b22257-a95a-4e26-96e4-34ed64db2011/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a838f95-2501-4b77-8f81-b34c50eccbb4/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/300b5289-a1c4-40fc-bb75-e186f300eb09/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aed97a7c-3afe-4355-83f4-15e6f261504e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf096a0e-4003-42e8-abdc-a0eb86eaf687/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12e08d35-04f9-4d48-aa3a-2c8c0f125d44/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/586cf019-2b6e-4f77-ace9-71491e1feab0/fr

Figure 1 MD-RTEC option pour lithium Figure 2 Lithium dans le nord de la BJ Figure 3 Projet Galinée Figure 4 Forage 2024 sur Galinée Figure 5 Forage 2024 sur Galinée Figure 6 Forage 2024 sur Galinée Figure 7 Projet Wookie Figure 8 Projet Shire Figure 9 Indice de spodumène Iceberg Figure 10 Indices White Stripes et Surge Figure 11 Indices White Lightning et Snow Fox

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.