EBC Financial Group 擴大與 DiNapoli 領先指標的合作夥伴關係，揭示應對黑天鵝事件的關鍵策略

台北，台灣, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 與 DiNapoli Experts 攜手合作，舉辦了一場名為「駕馭 DiNapoli 指標力量讓黑天鵝事件迎刃而解」(Harnessing the Power of DiNapoli Indicators to Conquer Black Swan Events) 的獨家聚會，當中金融專才、交易人員、投資者和經濟策略師聚首一堂，探討應對波動市場的關鍵策略。 該項活動是 EBC 對金融領域思維領導力作出更廣泛承諾的一部分，提供的重要見解不僅適合交易者，而且有助對環球金融趨勢尋求更深入理解的人士，當中包括市場預測地緣政治緊張局勢、通脹以及科技擔當的角色不斷演變所帶來的影響。





EBC Financial Group 業務遍及倫敦、香港、東京、新加坡和雪梨等全球金融中心，並受到包括英國金融行為監管局 (FCA) 、開曼群島金融管理局 (CIMA) 和澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 等主要國際機構的監管。 這些信譽憑證彰顯了該集團在主要市場提供健全、符合道德標準和具透明度金融服務的使命。

隨著市場面對地緣政治局勢不穩、通脹飆升及貨幣政策轉變等挑戰，EBC 向投資者賦予能力和教育的承諾仍堅定不移。 這些討論為參與者提供了有關管理風險及捕捉環球市場機遇的獨家見解，與會者更可與業內一些頂尖專才作出交流，對影響當今環球市場的關鍵因素獲得了實用的見解。

EBC Financial Group 延續在泰國成功簽約儀式的勢頭，在鞏固與 DiNapoli 領先指標的合作夥伴關係後，藉著是次台灣的活動而標誌著 EBC 持續使命的一個重要里程碑。 通過這次合作，EBC 為交易者提供了有效應對黑天鵝事件的先進工具。

全球局勢不穩威脅市場穩定：David Barrett 的見解

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 就環球市場面對日益嚴重的經濟脆弱情況發出嚴厲警告。 Barrett 向金融專業人士發表演說時強調，聯邦儲備局 (Federal Reserve) 近期的減息舉動令債券市場動盪不安，令環球金融系統的嚴重脆弱性表露無遺。 Barrett 解釋，儘管美國股市短暫回升，惟德國經濟低迷有可能演變成更廣泛的歐元區危機。

他強調，風險遠遠超出了經濟學範疇， 從烏克蘭持續不斷的戰爭，以至中東地區局勢不穩，地緣政治衝突現已成為全球一觸即發的燃點，令能源供應受到干擾，並將大宗商品市場的波動推向危險水平。 Barrett 表示，這些因素結合起來，可能會拖累環球經濟出現更深遠、更難以預料的波動，甚至令身經百戰的投資者，亦會面對前所未見的變數。





作為集團的使命而協助投資者應對這些動盪市場的一部分，Barrett 重申 EBC 致力於提供尖端的交易工具和教育倡議。 EBC 與 DiNapoli 指標的合作，有助於特別在不可預知的環境中，為交易者提供解讀市場走勢所需的工具。 透過將 DiNapoli 指標等先進預測工具與即時市場分析互相結合，EBC 確保交易者不僅了解情況，並且為應對全球金融變遷做好準備。

EBC 將業務擴展至新興市場，以及在新司法管轄區建立受監管實體的承諾，亦反映了該集團致力為客戶提供全球交易的機會。 隨著其業務覆蓋迅速發展，EBC 繼續以誠信和透明度為先，為全球各地交易者提供有效管理風險的工具。

美國總統大選迫近，Barrett 警告說，這場引發分歧的政治角力可能成為市場的另一個主要不穩定因素，因為投資者正準備迎接經濟政策的轉變和潛在的政治動盪。

Barrett 告誡道：「我們看見的不僅是市場波動；還看到一場由地緣政治緊張局勢、通貨膨脹和貨幣政策以前所未見方式結集在一起的完美風暴。」 他敦促投資者和交易人員採取緊急行動，以 DiNapoli 指標等精確、具有遠見和先進的工具來適應這個新的現實，以協助應對不明朗的環境。 Barrett 指出，如果沒有這種工具，在需要數據協助決策和能夠管理複雜風險的金融環境中，市場參與者就有可能落於下風。

捕捉交易機會：Jason Zeng 談論 DiNapoli 指標

聚會上，Fibonacci Investment Consulting, LLC 總經理 Jason Zeng 介紹了 DiNapoli 指標在協助投資者識別關鍵市場回調點及有效掌握交易時機方面所發揮的關鍵作用。 長久以來，Zeng 是 DiNapoli 點位交易領域的專家，他解釋在極度波動的市場中，這些指標不僅是預測價格走勢的工具，而且是管理風險和盈利能力的必要系統。

Zeng 重點介紹了以費波那契數 (Fibonacci) 為基礎的 DiNapoli 點位如何成功應用於預測一系列資產類別（當中包括股票、大宗商品及貨幣）的市場回調。 他列舉了近期的例子，即使面對地緣政局不穩和央行政策轉變所引致的重大市場波動，DiNapoli 指標仍能幫助交易者準確地找到入市和退市點。





Zeng 表示：「依賴這些指標的交易者可以加強風險管理及改善交易執行。」 他強調現實世界案例研究的使用，展示出 DiNapoli 的方法如何透過在不明朗環境加劇時期提供可行的見解，多次表現勝過傳統的技術分析。

他強調，在現今瞬息萬變的金融市場中，時機就是一切，而 DiNapoli 指標提供應對現代交易環境複雜性所需的精確程度。 據 Zeng 所說，這些指標對於力求捕捉機遇、同時盡可能減少不可預知市場波動風險的交易者和金融專才來說至關重要。

隨著 EBC 不斷擴展在新興市場的業務，它仍然致力於為全球交易者提供定制的工具和教育資源，確保他們有能力駕馭本地和國際市場動態。

資本市場備受壓力：Hua-Shen Pan 博士談及地緣政治風險及經濟對策

Hua-Shen Pan 博士是備受尊崇的經濟分析師暨專欄作家，對目前影響資本流動和投資策略的環球地緣政治風險作出了針對性的審視。 Pan 博士在向聽眾發表演說時，強調地緣政局的波動如何成為導致市場不穩定的主要因素，令傳統經濟指標黯然失色。

Pan 博士特別提及中國的經濟軌跡，他認為這是影響全球金融體系的關鍵因素。 隨著中國政府推出新的刺激經濟措施，環球金融界現正密切注視，藉此判斷這些政策在穩定這個全球第二大經濟體方面的成效。

他進一步解釋了包括烏克蘭持續不斷的軍事衝突，以及中東局勢不穩在內的地緣政治燃點如何加劇對能源價格的衝擊，並且令央行控制通脹的工作變得更加複雜。 Pan 博士強調，經濟基本因素與市場反應之間日益脫節，並指出傳統的經濟預測模型難以解釋地緣政治事件帶來的破壞性影響。

他認為地緣政治緊張局勢將持續成為市場波動的根源，但投資者必須透過專注於風險管理和長期策略來適應不可預知的經濟轉變。 他強調了解全球政策反應（從聯儲局的行動到中國的經濟政策）對如何塑造未來幾年投資環境的重要性。

Pan 博士觀察：「市場已非單純地只對經濟數據作出反應。 我們現在正處於地緣政治衝突左右資本決策的時代，為此我們需要全新的策略方針。」

應對聯儲局決策後的市場反應：Joseph AuXano 的重要見解

DiNapoli Online Course (DAP) 主管 Joseph AuXano 談及市場參與者最迫切的憂慮之一 — 聯儲局減息的後果及其對市場動態的影響。 AuXano 展示如何採用 DiNapoli 指標來準確評估聯儲局決策後的市場反應，為交易者提供強大工具來預測波動性並作出明智決策。

通過對近期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的詳細分析，AuXano 闡述了包括 Tesla 和 Nvidia 等主要股票如何對減息作出反應。 他示範了 MACD Predictor 和 DiNapoli 擴展工具如何提供關鍵的早期訊號，讓交易者能透過提前發現關鍵支持位和阻力位來識別高勝算交易。

AuXano 強調使用多時間框架分析的重要性，並強調只依賴短期趨勢容易令交易者受到不可預知市場波動的影響。 透過採用 DiNapoli 指標，投資者可獲得更佳的裝備以應對短期波動和長期趨勢。

AuXano 解釋：「聯儲局每次作出決策後，市場往往會陷入混亂之中，走勢難以預測。 但透過採用這些工具，交易者可以搶先一步，以更有效的方式解讀市場訊號。」

他補充：「今天的經濟論壇為影響市場的各種因素提供了寶貴的見解，透過觀察價格與 DiNapoli 指標的互動來解讀市況，為交易者與投資者在尋求應對市場波動時提供了額外的優勢。 重點是保持紀律和結構，特別是在現今的經濟和政治環境下，利率變化和央行政策發揮關鍵作用。」

緩減演算法交易風險：來自 Rich Wang 的見解

Provider Space 技術總監 Rich Wang 深入探討現今金融市場對演算法交易日益增加的依賴，以及自動化系統所帶來的風險。 他的演說圍繞著對穩健風險管理策略的需要，即使在市場變得日益波動時，這仍能確保持續的獲利能力。

Wang 強調了演算法交易的優勢和危險，並解釋即使自動化可提升交易效率和速度，但若然管理不善，亦會令交易者陷入更大的風險中。 他分享了現實世界的示例，說明市場波動如何能觸發自動化系統進行迅速、高風險的交易，若沒有足夠的保障措施，這些交易可能會招致重大損失。

Wang 強調採用止蝕機制並對演算法進行徹底回測的重要性，以避免系統在市場混亂期間發生故障。 他指出，風險管理需與交易技術同步發展，特別是當市場對地緣政治事件和央行政策轉變較為敏感時。

Wang 表示：「自動化可為交易者帶來優勢，但前提是與可靠的風險管理框架結合。」 他示範了如何將最新的風險緩解策略整合到自動交易系統中，讓交易者能保持控制權，並減低遭受突如其來市場衝擊的風險。

活動總結

該活動提供了豐富的策略見解，為市場參與者提供了應對當前動盪金融局勢所需的工具和知識。 從地緣政治風險到演算法交易，以及聯儲局的減息反應，研討會強調了使用 DiNapoli 點位等先進技術指標來管理風險和抓緊市場機遇的重要性。

鑑於全球經濟前景仍然不明朗，EBC Financial Group 繼續引領圍繞金融韌性的對話，為投資者和交易者提供必要的遠見，以適應不斷變化的挑戰。

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關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位，在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 從 2024 年 2 月起，EBC 資助牛津大學經濟學系的「經濟學家都做了甚麼」公共參與系列，旨在消除經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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David Barrett 與 EBC 團隊參加 DiNapoli 指標在台灣的活動 EBC Financial Group 團隊慶祝「駕馭 DiNapoli 指標力量」活動在台灣取得成功，標誌著在亞洲擴展金融教育及交易策略的重要里程碑。 David Barrett 介紹 EBC 與聯合國瘧疾的合作夥伴關係 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 對 EBC 與聯合國基金會對抗瘧疾的全球合作夥伴關係發表了重要見解，強調了該公司對金融和人道主義倡議的承諾。 David Barrett 在台北市場波動活動中領導小組討論 包括 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 在內的業界專才，參與了使用 DiNapoli 指數等先進工具應對黑天鵝事件和市場波動的小組討論。

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