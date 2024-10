Issy-les-Moulineaux, 24 octobre 2024

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Sodexo : une performance financière solide pour l'exercice 2024

Croissance interne du chiffre d'affaires de +7,9%

Résultat d'exploitation en hausse de +16% à taux constants, marge d'exploitation en progression de +40 points de base à 4,7%

Forte génération de trésorerie réduisant le ratio d'endettement net sur EBITDA à 1,7x

Un dividende ordinaire proposé de 2,65 euros, en hausse de +17,8%, en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du résultat net ajusté

Perspectives pour l'exercice 2025 : Croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5% (soit entre +6% et +7% en tendance sous-jacente 1 ) Amélioration de la marge d'exploitation attendue entre +30 et +40 points de base, à taux de change constants



Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 23 octobre 2024, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo de l’exercice 2024, clos le 31 août 2024.

Chiffres clés et faits marquants pour l’exercice 2024

(en millions d' euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 23 798 22 637 +5,1% +7,0% Croissance interne +7,9% +11,0% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 109 976 +13,7% +16,0% MARGE D'EXPLOITATION 4,7% 4,3% +40 bps +40 bps Autres produits et charges opérationnels (58) (129) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 051 847 +24,1% +25,6% Résultat financier net (63) (101) Charge d'impôt (249) (181) Taux effectif d'impôt 25,4% 24,6% RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (part du Groupe) 738 560 +31,8% +33,6% Bénéfice net par action (en euros) 5,04 3,83 +31,6% RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (part du Groupe) 775 659 +17,6% +20,2% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 5,29 4,51 +17,3%

Pour plus d'informations sur le Résultat net du Groupe incluant les activités non poursuivies, se référer à la section 1.1.5 du Rapport Financier.

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

"2024 a été une année de transformation structurelle avec deux opérations décisives dans la poursuite du recentrage du Groupe : le spin-off de Pluxee et le dénouement de la participation croisée avec Bellon SA, avec restitution du produit de la vente aux actionnaires. Avec notre structure simplifiée, réorganisée par géographie, désormais pure player dans les services de Restauration et de Facilities Management, nous sommes mobilisés sur l'amélioration de la performance opérationnelle afin de générer une croissance rentable et durable.

Nous enregistrons de solides résultats, en haut de la fourchette de la guidance, avec une croissance interne à +7,9% et une amélioration de la marge de 40 points de base. Cela est rendu possible par une gestion efficace de l'inflation, une contribution positive du développement net, une année exceptionnelle pour Sodexo Live! et, au niveau opérationnel, par des gains de productivité, une bonne gestion des approvisionnements et la maîtrise des coûts. Enfin, nous avons réduit notre ratio d'endettement net sur EBITDA à 1,7 fois, revenant solidement dans la fourchette cible.

Nous réalisons une année record en termes de nouvelles signatures, dépassant les 1,9 milliard d'euros en incluant les ventes de services additionnels sur site existant, avec des marges supérieures à la moyenne. Alors que la fidélisation clients est affectée par la perte d'un grand contrat mondial, notre approche rigoureuse a permis des améliorations structurelles et l'établissement de fondations solides. Nous sommes déterminés à renouer avec notre trajectoire au-delà de 95% en 2025.

Je suis convaincue que les progrès que nous réalisons dans le déploiement de notre expertise culinaire à travers nos marques et nos nouveaux modèles de production et de distribution, à forte composante digitale, nous permettront de faire la différence pour nos clients et nos consommateurs. Parallèlement, nous récoltons les fruits de nos efforts pour optimiser notre gestion des approvisionnements, et nous continuons à chercher des gains d'efficacité.

Je tiens à remercier nos équipes pour leur travail acharné et leur engagement au service de la transformation du Groupe."

Fait marquants

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2024 atteint 23,8 milliards d'euros, en hausse de +5,1% par rapport à l'année précédente, porté par une croissance interne de +7,9%, atténuée par une contribution nette des acquisitions et cessions de -1,0%, principalement liée à la vente des activités d'Aide à Domicile en octobre 2023, et par un effet de change négatif de -1,8%.

La croissance interne de +7,9% est portée par des hausses de prix à hauteur de 4%, et des volumes additionnels pour près de 4%, incluant la contribution nette des nouveaux contrats. Les hausses de prix ralentissent progressivement au cours de l'année, tandis que la croissance des volumes diminue à mesure que la reprise post-Covid touche à sa fin. L'année bénéficie également de deux grands événements sportifs : la Coupe du Monde de Rugby au premier trimestre et les Jeux Olympiques au quatrième trimestre. En excluant ces événements, la croissance organique aurait été de +7,5%.

La croissance interne des services de Restauration, à +9,3%, surpasse celle des services de Facilities Management, à +5,5%. Les services de Restauration représentent désormais 66% du chiffre d'affaires du Groupe.

Par zone géographique :

En Amérique du Nord , la croissance interne atteint +8,7% . Le retour progressif sur le lieu de travail, la solide dynamique dans les hôpitaux et la forte performance de Sodexo Live!, en particulier dans les salons d’aéroport, continuent de soutenir la croissance, tout comme la contribution des nouveaux contrats et des hausses de prix.

, la croissance interne atteint . Le retour progressif sur le lieu de travail, la solide dynamique dans les hôpitaux et la forte performance de Sodexo Live!, en particulier dans les salons d’aéroport, continuent de soutenir la croissance, tout comme la contribution des nouveaux contrats et des hausses de prix. En Europe , la croissance interne ressort à +7,2% , ou +6,0% hors Coupe du Monde de Rugby et Jeux Olympiques, avec une augmentation des volumes et la contribution nette des nouveaux contrats, malgré le ralentissement progressif des hausses de prix.

, la croissance interne ressort à , ou +6,0% hors Coupe du Monde de Rugby et Jeux Olympiques, avec une augmentation des volumes et la contribution nette des nouveaux contrats, malgré le ralentissement progressif des hausses de prix. Dans le Reste du Monde, la croissance interne est de +7,3%, portée par une forte croissance en Inde et en Australie, partiellement atténuée par un ralentissement en Chine et au Chili.





Le résultat d'exploitation s'élève à 1,1 milliard d'euros, en hausse de +13,7%, et la marge d'exploitation atteint 4,7%, en progression de +40 points de base, portée par un effet de levier opérationnel lié à l'augmentation du chiffre d'affaires, une gestion rigoureuse de l'inflation et une productivité accrue sur site. L'amélioration de la marge est de +30 points de base en Amérique du Nord et en Europe, et de +20 points de base dans le Reste du Monde. Les frais de siège sont également en diminution de -11% grâce à un contrôle strict des coûts et aux transferts de personnel liés au spin-off de Pluxee.

s'élève à 1,1 milliard d'euros, en hausse de +13,7%, et la atteint 4,7%, en progression de +40 points de base, portée par un effet de levier opérationnel lié à l'augmentation du chiffre d'affaires, une gestion rigoureuse de l'inflation et une productivité accrue sur site. L'amélioration de la marge est de +30 points de base en Amérique du Nord et en Europe, et de +20 points de base dans le Reste du Monde. Les frais de siège sont également en diminution de -11% grâce à un contrôle strict des coûts et aux transferts de personnel liés au spin-off de Pluxee. Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -58 millions d'euros contre -129 millions d'euros lors de l'exercice 2023. Pour l'exercice 2024, le gain sur la vente des services d'Aide à Domicile compense partiellement les coûts liés au spin-off, les dépenses de restructuration liées principalement à la réduction des frais de siège et des fonctions centrales, ainsi que l'amortissement des actifs liés aux acquisitions.

s'élèvent à -58 millions d'euros contre -129 millions d'euros lors de l'exercice 2023. Pour l'exercice 2024, le gain sur la vente des services d'Aide à Domicile compense partiellement les coûts liés au spin-off, les dépenses de restructuration liées principalement à la réduction des frais de siège et des fonctions centrales, ainsi que l'amortissement des actifs liés aux acquisitions. Le résultat opérationnel augmente de +24,1%, ou +25,6% à taux de change constants, pour atteindre 1,1 milliard d'euros, contre 847 millions d'euros pour l'exercice précédent.

augmente de +24,1%, ou +25,6% à taux de change constants, pour atteindre 1,1 milliard d'euros, contre 847 millions d'euros pour l'exercice précédent. Les charges financières nettes s'élèvent à 63 millions d'euros, contre 101 millions d'euros pour l'exercice précédent. Alors que les charges d'intérêt nettes restent relativement stables d'une année sur l'autre, l'amélioration est principalement due aux coûts liés au processus de sollicitation du consentement des porteurs d'obligations dans le cadre du spin-off de Pluxee l'an passé, ainsi qu'à plusieurs éléments spécifiques à l'exercice 2024, notamment un effet de change favorable et des réévaluations de titres de participation.

s'élèvent à 63 millions d'euros, contre 101 millions d'euros pour l'exercice précédent. Alors que les charges d'intérêt nettes restent relativement stables d'une année sur l'autre, l'amélioration est principalement due aux coûts liés au processus de sollicitation du consentement des porteurs d'obligations dans le cadre du spin-off de Pluxee l'an passé, ainsi qu'à plusieurs éléments spécifiques à l'exercice 2024, notamment un effet de change favorable et des réévaluations de titres de participation. Le taux effectif d'imposition ressort à 25,4%, contre 24,6% pour l'exercice précédent. L'effet de la plus-value non imposable sur la vente des services d'Aide à Domicile et l'utilisation d'actifs fiscaux non reconnus auparavant sont atténués par la révision du risque fiscal en France.

ressort à 25,4%, contre 24,6% pour l'exercice précédent. L'effet de la plus-value non imposable sur la vente des services d'Aide à Domicile et l'utilisation d'actifs fiscaux non reconnus auparavant sont atténués par la révision du risque fiscal en France. Le résultat net des activités poursuivies augmente de +31,8% pour atteindre 738 millions d'euros. Le Résultat net ajusté des activités poursuivies, c'est-à-dire retraité des autres produits et charges opérationnels nets d'impôts et des impôts exceptionnels, s'élève à 775 millions d'euros, en hausse de +17,6%, soit un bénéfice net par action respectivement de 5,04 euros et de 5,29 euros.

augmente de +31,8% pour atteindre 738 millions d'euros. Le Résultat net ajusté des activités poursuivies, c'est-à-dire retraité des autres produits et charges opérationnels nets d'impôts et des impôts exceptionnels, s'élève à 775 millions d'euros, en hausse de +17,6%, soit un respectivement de 5,04 euros et de 5,29 euros. Le Conseil d'Administration propose un dividende ordinaire de 2,65 euros, en hausse de +17,8%, et en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du Résultat net ajusté. Le dividende ordinaire et l'acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24 euros, versé en août 2024, seront proposés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires le 17 décembre 2024.

ordinaire de 2,65 euros, en hausse de +17,8%, et en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du Résultat net ajusté. Le dividende ordinaire et l'acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24 euros, versé en août 2024, seront proposés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires le 17 décembre 2024. Les liquidités générées par les opérations sont solides, atteignant 661 millions d'euros, en hausse de +287 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, avec des améliorations significatives de la marge brute d'autofinancement et du besoin en fonds de roulement. Les investissements opérationnels nets 2 s'élèvent à 469 millions d'euros, représentant 2,0% du chiffre d'affaires, légèrement en dessous de l'exercice précédent, en raison d'investissements clients plus faibles cette année.

sont solides, atteignant 661 millions d'euros, en hausse de +287 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, avec des améliorations significatives de la marge brute d'autofinancement et du besoin en fonds de roulement. Les investissements opérationnels nets s'élèvent à 469 millions d'euros, représentant 2,0% du chiffre d'affaires, légèrement en dessous de l'exercice précédent, en raison d'investissements clients plus faibles cette année. L'endettement net diminue pour atteindre 2,6 milliards d'euros, contre 2,9 milliards d'euros à la fin de l'exercice 20233. En conséquence, le ratio endettement net / EBITDA2 ressort à 1,7x, contre 2,2x à la fin de l'exercice 2023, revenant aux niveaux pré-spin-off et largement dans la fourchette cible de 1-2x.

Dynamique commerciale

Le développement net signé au cours de l'exercice est positif à 1,6%, en baisse par rapport à l'exercice précédent à 2,2%, mais toujours bien au-dessus des niveaux pré-Covid et avec de meilleures conditions et marges par rapport à l'exercice précédent.

signé au cours de l'exercice est positif à 1,6%, en baisse par rapport à l'exercice précédent à 2,2%, mais toujours bien au-dessus des niveaux pré-Covid et avec de meilleures conditions et marges par rapport à l'exercice précédent. Le développement ressort à 7,4%, avec une année record en termes de signatures, dépassant 1,9 milliard d'euros en incluant les ventes de services additionnels sur site existant, comparé à 1,7 milliard d'euros pour l'exercice précédent.

ressort à 7,4%, avec une année record en termes de signatures, dépassant 1,9 milliard d'euros en incluant les ventes de services additionnels sur site existant, comparé à 1,7 milliard d'euros pour l'exercice précédent. Le taux de fidélisation client est de 94,2%, en baisse par rapport à l'exercice précédent, affecté par la perte d'un grand contrat mondial en Facilities Management pour 60 points de base, et de deux contrats en Énergie & Ressources en Amérique latine, en raison d'un environnement très concurrentiel, pour 30 points de base.

Leader en matière de durabilité

Au cours de l’exercice 2024, la solide performance financière de Sodexo s’accompagne de progrès continus sur ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale :

Une amélioration continue en matière de sécurité de nos collaborateurs. À la fin de l’exercice 2024, Sodexo atteint un taux d’accidents avec arrêt de travail (LTIR) de 0,47, en baisse de -14,5% par rapport à l’exercice 2023. Il s’agit de la deuxième année consécutive avec une réduction du LTIR à deux chiffres.

À la fin de l’exercice 2024, Sodexo atteint un taux d’accidents avec arrêt de travail (LTIR) de 0,47, en baisse de -14,5% par rapport à l’exercice 2023. Il s’agit de la deuxième année consécutive avec une réduction du LTIR à deux chiffres. Un taux de fidélisation des collaborateurs de 81,5% confirmant une tendance positive pour la troisième année consécutive. Le taux de fidélisation des collaborateurs, de même que celui de l'encadrement sur site, augmentent significativement par rapport aux exercices précédents. Ces résultats sont corrélés à l'amélioration des indicateurs de formation ainsi qu'à la poursuite du déploiement de Vita by Sodexo.

confirmant une tendance positive pour la troisième année consécutive. Le taux de fidélisation des collaborateurs, de même que celui de l'encadrement sur site, augmentent significativement par rapport aux exercices précédents. Ces résultats sont corrélés à l'amélioration des indicateurs de formation ainsi qu'à la poursuite du déploiement de Vita by Sodexo. Augmentation de la part d’électricité renouvelable dans nos opérations directes. Des progrès supplémentaires sont réalisés dans la part des énergies renouvelables au sein de l'ensemble des consommations directes d’électricité du Groupe, qui s’élève à 73%. Ce résultat, largement supérieur à l’objectif de 60% fixé pour l’exercice, est donc de bon augure pour l'atteinte de notre objectif de 100% d’ici 2025.

Des progrès supplémentaires sont réalisés dans la part des énergies renouvelables au sein de l'ensemble des consommations directes d’électricité du Groupe, qui s’élève à 73%. Ce résultat, largement supérieur à l’objectif de 60% fixé pour l’exercice, est donc de bon augure pour l'atteinte de notre objectif de 100% d’ici 2025. Des progrès continus dans la réduction des émissions de GES. La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des périmètres 1, 2 et 3 est de -2,5% par rapport à l’exercice précédent et de -16,4% par rapport à 2017 en valeur absolue et de -29,6% en intensité. Cela est rendu possible grâce à la capacité de Sodexo à mobiliser l'ensemble de son écosystème autour de quatre leviers de décarbonation : une chaîne d'approvisionnement durable, des repas bas carbone, une utilisation responsable de l'énergie et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Gouvernance de Sodexo

Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 17 décembre 2024, l'approbation des résolutions suivantes sera proposée :

le renouvellement du mandat de François-Xavier Bellon, qui sera alors confirmé en tant que membre des Comités d'Audit, des Nominations et des Rémunérations,

le renouvellement du mandat de Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, qui sera alors confirmé en tant que Président du Comité d'Audit et membre du Comité des Rémunérations,

la convention réglementée portant sur la vente de Sofinsod à Bellon SA.

Toutes les résolutions et les détails de la Gouvernance seront présentés dans le Document d'Enregistrement Universel qui sera déposé auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) le 5 novembre 2024.

Perspectives

Pour l'exercice 2025, nous anticipons une croissance soutenue et la poursuite de l'amélioration des marges.

La croissance sera portée par :

Une contribution du développement net d'environ 2% pour l'année entière, qui devrait s'accélérer au cours de l'exercice en raison de la dynamique des signatures et d'un pipeline conséquent ;

une augmentation des prix attendue autour de +3%, avec une répercussion continue de l'inflation ;

une croissance positive des volumes, alimentée par une demande accrue pour de nouveaux services ou de la montée en gamme, ainsi qu'une fréquentation en hausse dans les entreprises, malgré des bases de comparaison élevées en lien avec l'année bissextile et les grands événements sportifs sur l'exercice 2024.

L'efficacité et l'amélioration des marges seront soutenus par notre approche commerciale rigoureuse, nos investissements dans la data et le digital, l'optimisation de la gestion des approvisionnements, le déploiement de nos marques, les nouveaux modèles de production et de distribution, un contrôle rigoureux des coûts et une efficacité renforcée de nos services support.

En conséquence, les perspectives du Groupe pour l'exercice 2025 sont les suivantes :

Croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5%.

La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024. Amélioration de la marge d'exploitation attendue entre +30 et +40 points de base, à taux de change constants.

1 Hors effet de base des Jeux Olympiques de Paris, de la Coupe du Monde de Rugby et de l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

2 Nouvelle définition des Investissements Opérationnels Nets et de l'EBITDA, voir section 1.2.10 du Rapport Financier.

3 L'endettement net au 31 août 2023 a été ajusté pour refléter la situation post spin-off, voir section 1.2.2 du Rapport Financier

******************

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les Résultats annuels de l’exercice 2024.

Pour se connecter, composer :

depuis le Royaume-Uni / l'international: +44 (0) 121 281 8004

depuis la France : +33 (0) 1 70 91 87 04

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

Code d'accès: 07 26 13

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs – Résultats financiers ».

Calendrier financier de l’exercice 2025 pour Sodexo

Assemblée Générale de l’exercice 2024 17 décembre 2024 Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025 7 janvier 2025 Résultats du 1er semestre de l’exercice 2025 4 avril 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2025 1 juillet 2025 Résultats de l’exercice 2025 24 octobre 2025 Assemblée Générale de l’exercice 2025 16 décembre 2025

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés Sodexo

23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024

423,000 employés au 31 août 2024

#1 employeur privé basé en France dans le monde

45 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

11,2 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 23 octobre 2024)

Contacts Sodexo Analystes & Investisseurs Media Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com

Rapport d'activité de l'exercice 2024

1.1 Performance de Sodexo pour l’exercice 2024

1.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 VARIATION VARIATION À TAUX

CONSTANT Chiffre d'affaires 23 798 22 637 +5,1% +7,0% Croissance interne +7,9% +11,0% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 109 976 +13,7% +16,0% MARGE D'EXPLOITATION 4,7% 4,3% +40 bps +40 bps Autres produits et charges opérationnels (58) (129) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 051 847 +24,1% +25,6% Résultat financier net (63) (101) Charge d'impôt (249) (181) Taux effectif d'impôt(1) 25,4 % 24,6 % RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES(2) - part du Groupe 738 560 +31,8% +33,6% Bénéfice net par action (en euros) 5,04 3,83 +31,6% RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - part du Groupe 775 659 +17,6% +20,2% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 5,29 4,51 +17,3%

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 983 millions d'euros pour l'exercice 2024

et de 737 millions d'euros pour l'exercice 2023.

(2) La part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle s'élève à 9 millions d'euros pour l'exercice 2024 et 8 millions d'euros pour l'exercice 2023.

1.1.2 Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par région

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique du Nord 11 111 10 479 +8,7% -0,4% -2,3% +6,0% Europe 8 448 8 071 +7,2% -2,2% -0,3% +4,7% Reste du Monde 4 239 4 087 +7,3% +0,1% -3,7% +3,7% SODEXO 23 798 22 637 +7,9% -1,0% -1,8% +5,1%

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2024 atteint 23,8 milliards d'euros, en hausse de +5,1% par rapport à l'année précédente, incluant un effet de change négatif de -1,8% en raison de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises, et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,0%, principalement liée à la vente des activités d'Aide à Domicile en octobre 2023. En conséquence, la croissance interne du chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élève à +7,9%, portée par une répercussion efficace de l'inflation, une accélération de la contribution nette des nouveaux contrats, une certaine croissance des volumes grâce aux derniers effets de la reprise post-Covid, et une année exceptionnelle pour Sodexo Live. Celle-ci a été marquée par la Coupe du Monde de Rugby, les Jeux Olympiques de Paris, ainsi que de nombreuses ouvertures de salons d'aéroport, notamment en Amérique du Nord. Le contrat des Jeux Olympiques a renforcé le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2024 de 66 millions d'euros, et avec la Coupe du Monde de Rugby, ont contribué à hauteur de +0,4% à la croissance interne de l'année.

Les services de Restauration connaissent une croissance interne particulièrement forte à +9,3%, et représentent désormais 66% du chiffre d'affaires du Groupe, par rapport à 64% pour l'exercice 2023, retrouvant ainsi les niveaux pré-Covid. La croissance interne des services de Facilities Management ressort à +5,5%.

La performance commerciale de l'exercice 2024 a été solide :

Le développement net durant l'année s'élève à 1,6%, en baisse de -60 points de base par rapport à l'année précédente, mais représentant une amélioration significative par rapport aux niveaux pré-Covid. Il contribuera à la croissance de l'exercice 2025.

Le développement commercial atteint 7,4%, dans la fourchette cible de 7 à 8%, et en hausse de +40 points de base par rapport à l'exercice précédent. Les nouveaux contrats, y compris les ventes additionnelles sur sites existants, atteignent un niveau record de 1,9 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros pour l'exercice précédent. Le pipeline de contrats ciblés soutient à la fois le volume des signatures et contribue également à l'accroissement de la marge brute.

Le taux de fidélisation des clients s'est établi à 94,2%, soit une baisse de 100 points de base par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution s'explique principalement par la perte d'un grand compte mondial de services de Facilities Management représentant 60 points de base, ainsi que de deux contrats en Energie & Ressources en Amérique Latine, pour 30 points de base, en raison d'un environnement de prix très concurrentiel.





Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE(2) Entreprises & Administrations(1) 3 036 3 866 +11,8% Sodexo Live! 1 428 — +23,4% Santé & Seniors 3 411 3 440 +5,1% Éducation 3 236 3 173 +4,2% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 11 111 10 479 +8,7%

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord pour l'exercice 2024 s'élève à 11,1 milliards d'euros, soit une croissance interne de +8,7%. Cette forte croissance résulte d'un retour progressif des consommateurs sur le lieu de travail, d'une augmentation du nombre de voyageurs dans les aéroports, d'une accélération de la contribution du développement net, de services additionnels sur site existant et de l'effet des hausses de prix d'environ 3,5%.

La croissance interne retraitée en Entreprises & Administrations (hors Sodexo Live!) atteint +11,8%, portée par la contribution des nouveaux contrats, une forte croissance des services de restauration et les ajustements de prix. Entegra contribue également à cette dynamique avec une solide croissance interne.

La croissance interne retraitée de Sodexo Live! s'établit à +23,4%, soutenue par une activité robuste dans tous les sites, en particulier des paniers moyens élevés dans les stades. L'activité des salons d'aéroports progresse également fortement, avec une augmentation du nombre de passagers, une extension des services et la mobilisation de nouveaux contrats.

En Santé & Seniors, la croissance interne ressort à +5,1%, grâce aux hausses de prix, à la croissance des volumes et des ventes au détail, ainsi qu'à une contribution nette positive des nouveaux contrats. Cette croissance est en partie atténuée par une contribution négative de l'activité Seniors, en raison de la perte de sites à la fin de l'exercice précédent.

En Éducation, la croissance interne de +4,2% bénéficie des hausses de prix ainsi que de la croissance du nombre de repas, du retail et des événements de restauration, notamment dans les universités. Cependant, la performance est affectée par la réduction du nombre de sites d'un grand contrat scolaire à partir de mars 2024, ainsi que par l'impact de la démobilisation de certains contrats dans les universités au quatrième trimestre.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE(2) Entreprises & Administrations(1) 4 681 5 337 +5,3% Sodexo Live! 750 — +25,5% Santé & Seniors 1 885 2 026 +6,1% Éducation 1 132 708 +6,9% TOTAL EUROPE 8 448 8 071 +7,2%

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d'affaires en Europe pour l'exercice 2024 s'élève à 8,4 milliards d'euros, soit une croissance interne de +7,2%. Cette croissance est portée par l'augmentation des volumes en restauration, de l'impact des hausses de prix de près de 5%, et la contribution des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de Rugby. En excluant ces grands événements sportifs, la croissance interne aurait été de +6,0%, avec un ralentissement au second semestre dû à la décélération séquentielle de l'impact des hausses de prix et à l'effet négatif des Jeux Olympiques sur certaines activités touristiques et services aux entreprises.

En Entreprises & Administrations (hors Sodexo Live!), la croissance interne retraitée atteint +5,3%. Cette performance est soutenue par les services aux entreprises bénéficiant à la fois d'augmentations de prix et d'une fréquentation plus élevée, ainsi que par de nouveaux contrats dans le secteur public au Royaume-Uni et une forte croissance en Turquie, alimentée par la répercussion de l'inflation sur les prix.

La croissance interne retraitée de Sodexo Live! s'établie à +25,5%, ou +8,8% en excluant la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques. Au premier semestre, la croissance est principalement portée par l'amélioration de la fréquentation et des prix dans les destinations sportives et culturelles en France. Elle est également nourrie par une augmentation des volumes au Royaume-Uni dans les salons d'aéroports, l'activité commençant seulement à reprendre au début de l'exercice 2023 après la pandémie, et dans les stades, soutenue par des hausses de prix. Au second semestre, l'effet collatéral des Jeux Olympiques sur la haute saison d'activité touristique à Paris, comme les croisières sur la Seine, impacte la croissance interne en Europe, pour environ -4,1% au second semestre.

En Santé & Seniors, la croissance interne retraitée atteint +6,1%, soutenue par les révisions de prix et les nouvelles ouvertures en Espagne, en Belgique et en France.

En Éducation, la croissance organique retraitée s'élève à +6,9%, reflétant l'impact positif significatif des révisions de prix, en particulier au Royaume-Uni et en France depuis le début de l'année scolaire, en partie atténué par le non-renouvellement de contrats scolaires à faible performance en France.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE(2) Entreprises & Administrations(1) 3 694 3 659 +6,9% Sodexo Live! 46 — +102,8% Santé & Seniors 337 337 +3,6% Éducation 162 91 +11,2% TOTAL RESTE DU MONDE 4 239 4 087 +7,3%

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde pour l'exercice 2024 s'élève à 4,2 milliards d'euros. La croissance interne ressort à +7,3%, avec une croissance à deux chiffres en Asie-Pacifique, tirée par l'Australie et l'Inde. Le quatrième trimestre est soutenu à hauteur de 8 points par l'effet de base lié à l'impact rétroactif d'un changement comptable dans un important contrat en Énergie & Ressources. Cet effet mis à part, on note un ralentissement au second semestre en raison de la décélération des hausses de prix et d'une activité stable en Chine.

En Entreprises & Administrations (hors Sodexo Live!), la croissance interne retraitée s'élève à +6,9%. La croissance des services de Restauration en Inde est toujours très élevée, nourrie à la fois par les nouveaux contrats et les sites existants, et en Australie notamment du fait des renégociations de prix. Le Brésil et l'Amérique latine continuent de connaître une croissance proche de deux chiffres, bien que s'observe un léger ralentissement au second semestre en raison d'un ralentissement des hausses de prix et d'une croissance du marché en décélération. Le Chili est impacté par la fin de plusieurs contrats à durée déterminée en Energie & Ressources et par de plus faibles augmentations de prix, tandis que la Chine continue d'être impactée en particulier par des restructurations dans le secteur technologique.

La croissance interne de Sodexo Live! (principalement les salons d'aéroport) double en raison d'une forte activité du fait de la levée, à partir de janvier 2023, des restrictions imposées aux compagnies aériennes lors de la pandémie, et de l’ouverture de nouveaux salons à Hong Kong.

En Santé & Seniors, la croissance interne retraitée atteint +3,6%, avec une montée en puissance de quelques contrats en Inde, atténuée par un ralentissement en Chine et l'impact de la sortie de contrats peu performants au Brésil au second trimestre de l'exercice précédent.

En Éducation, la croissance interne retraitée est de +11,2%, alimentée par une croissance soutenue au Brésil et en Inde, à la fois du fait de nouveaux contrats et de l'augmentation des volumes sur les sites existants, ainsi que par une accélération de la croissance en Chine au quatrième trimestre de l'exercice 2024.

1.1.3 Résultat d’exploitation

Pour l'exercice 2024, le résultat d’exploitation s'établit à 1,1 milliard d'euros, en hausse de +13,7%, ou de +16,0% en excluant l'effet de change. La marge d’exploitation, incluant les frais de siège, est de 4,7%, en augmentation de +40 points de base. L'effet de la variation des devises est négligeable.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2024 VARIATION VARIATION (HORS EFFET

DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION EXERCICE 2024 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 650 +11,7% +14,4% 5,9% +30 bps +30 bps Europe 339 +13,5% +14,2% 4,0% +30 bps +30 bps Reste du Monde 206 +7,3% +9,9% 4,9% +20 bps +10 bps RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS DE SIEGE 1 195 +11,4% +13,6% 5,0% +30 bps +30 bps Frais de siège (86) -11,3% -11,3% RÉSULTAT D’EXPLOITATION (activités poursuivies) 1 109 +13,7% +16,0% 4,7% +40 bps +40 bps

L'amélioration de la marge pour l'exercice 2024 est portée par l'effet de levier opérationnel résultant d'une hausse du chiffre d'affaires, d'une productivité accrue sur site, des gains d'efficacité dans les approvisionnements et d'un contrôle rigoureux des coûts centraux, dans un contexte de normalisation de l'inflation des coûts alimentaires.

Le résultat d'exploitation en Amérique du Nord augmente de +11,7% ou de +14,4% en excluant l'effet de change, et la marge d'exploitation progresse de +30 points de base pour atteindre 5,9%, soutenue par la hausse du chiffre d'affaires, les gains de productivité, la massification des achats au sein des opérations, renforcée par une forte croissance des volumes d'Entegra, le groupement d'achats (Group Purchasing Organization) du Groupe.

En Europe, le résultat d'exploitation augmente de +13,5% ou de +14,2% en excluant l'effet de change, et la marge progresse de +30 points de base pour atteindre 4,0%. Cette progression s'explique par les mesures d'atténuation de l'inflation, la réduction du nombre de références produits (SKU) et une conformité accrue aux fournisseurs référencés, combinées aux révisions de prix, en particulier dans les écoles et en France, où un rattrapage était encore nécessaire.

Dans le Reste du Monde, le résultat d'exploitation augmente de +7,3% ou de +9,9% en excluant l'effet de change, et la marge progresse de +20 points de base, ou de +10 points de base en excluant l'effet de change, pour atteindre 4,9%. Les améliorations sont soutenues par le contrôle des coûts, des négociations de prix réussies, notamment en Australie, ainsi que par le redressement et/ou la sortie de contrats peu performants au Brésil et au Moyen-Orient, atténués en partie par les coûts de démobilisation en Amérique latine et les coûts d'intégration liés aux acquisitions en Chine.

1.1.4 Résultat net des activités poursuivies

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 109 976 Impact net des changements de périmètre 90 (7) Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (65) (45) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (35) (36) Autres (48) (41) TOTAL AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS (58) (129) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 051 847 Résultat financier net (63) (101) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 983 737 Charge d'impôt (249) (181) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE - activités poursuivies 738 560 RÉSULTAT NET AJUSTE PART DU GROUPE - activités poursuivies 775 659

Les Autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -58 millions d'euros, contre -129 millions d'euros l'année précédente. Les éléments majeurs de la période comprennent le gain net de 90 millions d'euros lié aux changements de périmètre, principalement la cession de l'activité d'Aide à Domicile, compensant en partie les dépenses de restructuration, qui ont augmenté au second semestre, ainsi que les coûts de spin-off, les coûts liés aux fusions et acquisitions et l'amortissement des actifs liés aux acquisitions.

En conséquence, le Résultat opérationnel s'établit à 1 051 millions d'euros, contre 847 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2024, les Charges financières nettes ont diminué pour atteindre 63 millions d'euros, contre 101 millions d'euros l'année précédente, qui comprenaient 14 millions d'euros de coûts liés au processus de sollicitation du consentement des porteurs d'obligations dans le cadre du spin-off de Pluxee. Le reste de l'amélioration est principalement dû à un impact de change plus favorable et à quelques gains spécifiques en exercice 2024, notamment des intérêts moratoires au Brésil et la réévaluation de la participation du Groupe dans Grandir (services de garde d'enfants).

Le coût moyen de la dette à la fin de l'exercice 2024 était de 1,8%, soit 10 points de base de plus qu'à la fin de l'exercice 2023, en raison du remboursement de deux emprunts obligataires en novembre 2023 et janvier 2024, qui étaient toutes deux à des taux d'intérêt très bas, et de coûts accrus liés à la hausse des taux flottants en dollars.

La Charge d'impôt s'est élevée à 249 millions d'euros, soit un Taux Effectif d'Imposition de 25,4%, contre 24,6% l'année précédente. L'effet de l'absence d'imposition de la plus-value sur la cession de l'activité d'Aide à Domicile et l'utilisation d'actifs fiscaux auparavant non reconnus en raison de meilleurs résultats en France sont atténués par la révision du risque fiscal en France.

La part des résultats des autres entreprises mises en équivalence s'élève à 13 millions d'euros, contre 12 millions d'euros l'année précédente. Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle ressort à 9 millions d'euros, contre 8 millions d'euros l'année précédente.

En conséquence, le Résultat net des activités poursuivies s'élève à 738 millions d'euros, en hausse de +31,8% contre 560 millions d'euros pour l'exercice 2023. Le Résultat net ajusté des Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt et des taxes exceptionnelles atteint 775 millions d'euros, contre 659 millions d'euros pour l'exercice 2023, soit une augmentation de +17,6%.

1.1.5 Résultat net des activités non poursuivies (Pluxee)

(en millions euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 Résultat net du Groupe des activités poursuivies 738 560 Résultat net du Groupe des activités non poursuivies (570) 234 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 168 794

Compte tenu du spin-off de Pluxee à compter du 1er février 2024, la contribution des activités non poursuivies aux résultats de l'exercice 2024 correspond à celle du premier semestre de l'exercice 2024.

Le résultat net des activités non poursuivies pour l’exercice 2024 s’élève à -570 millions d’euros, contre +234 millions d’euros pour l’exercice précédent. Ce résultat est composé de :

(i) la contribution de Pluxee en IFRS 5 au résultat net du Groupe pour 97 millions d’euros, reflétant la performance de Pluxee sur la période de cinq mois précédant le spin-off, qui s’étend du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, ajustée des impacts IFRS 5 (notamment la neutralisation des amortissements) ;

(ii) une provision liée à l’amende anti-trust (entièrement payée avant la fin de l’exercice 2023) suite à la décision de la Cour d’appel de Paris en novembre 2023, de -126 millions d’euros ;

(iii) l’impact du recyclage des réserves d'écart de conversion liées à Pluxee pour -540 millions d’euros au 31 janvier 2024. Sodexo a choisi de comptabiliser le spin-off à la valeur nette comptable de Pluxee. Par conséquent, la déconsolidation ne génère pas de plus ou moins-value dans le compte de résultat consolidé au 29 février 2024, à l'exception de l'impact négatif du recyclage des réserves d'écart de conversion, provenant principalement du Real brésilien et du Bolivar vénézuélien. Cette perte hors trésorerie est purement technique et n’a aucune incidence sur les capitaux propres de Sodexo, sa trésorerie ou sa capacité à distribuer des dividendes.

Aucun de ces éléments n’a d’impact sur les dividendes de Sodexo pour l’exercice 2024, dans la mesure où le ratio de distribution est uniquement basé sur le résultat net ajusté des activités poursuivies de Sodexo.

1.2 Situation financière de Sodexo

En conséquence du spin-off, les actifs et passifs de Pluxee, y compris la trésorerie, ont été déconsolidés au 31 janvier 2024. Les flux de trésorerie générés par Pluxee entre le début de l'exercice et le spin-off sont comptabilisés comme des flux de trésorerie provenant des activités non poursuivies.

1.2.1 Flux de trésorerie

(en millions d'euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 Autofinancement(1) 1 338 1 270 Variation du BFR (43) (222) Paiement de loyers IFRS 16 (165) (186) Investissements opérationnels nets (469) (488) Liquidités générées par les opérations des activités poursuivies(2) 661 374 Cessions financières nettes des acquisitions 986 (21) Programme de rachat d'actions (51) (57) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (1 373) (352) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) 95 646 (Augmentation)/réduction de l'endettement net des activités poursuivies 318 590

(1) La différence avec l'Autofinancement tel que présenté dans le Tableau de flux de trésorerie consolidée (section 2.4) provient des Nouveaux investissements clients, présentés dans le tableau ci-dessus au sein des Investissements opérationnels nets, alors qu'ils sont inclus dans l'Autofinancement dans le tableau des flux de trésorerie, au sein de la ligne "variation des investissements clients".

(2) Le Groupe ne considère pas que le traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s’assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes de location comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l’endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).

Les liquidités générées par les opérations s'élèvent à 661 millions d'euros, contre 374 millions d'euros pour l'exercice 2023.

L'autofinancement s'améliore pour atteindre 1 338 millions d'euros, contre 1 270 millions d'euros l'année précédente, en raison de l'amélioration du résultat d'exploitation, atténuée par la variation défavorable de l'impôt payé sur les sociétés, en raison d'éléments exceptionnels significatifs positifs l'année précédente.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) pour l'exercice 2024 ressort à -43 millions d'euros, en amélioration par rapport aux -222 millions d'euros de l'année précédente, qui avait été affectée par le reliquat de décaissement des paiements publics différés lors de la pandémie, un changement dans les délais de paiement des fournisseurs en Europe, ainsi qu'un calendrier défavorable concernant le versement des salaires aux États-Unis.

Les investissement opérationnels nets, y compris les investissements clients, s'élèvent à 469 millions d'euros, soit 2,0% du chiffre d'affaires, légèrement en dessous de l'année précédente à 2,2% du chiffre d'affaires, marquée par des investissements clients plus élevés. La part des investissements en tech représente 18% de la totalité des investissements opérationnels nets, soit une hausse de 5 points par rapport à l'année précédente.

Les cessions nettes des acquisitions ont généré un flux de 986 millions d'euros pour l'exercice 2024, résultant de la cession de Sofinsod pour 918 millions d'euros et de l'activité d'Aide à Domicile, compensée en partie par certaines acquisitions, principalement en convenience en Amérique du Nord et sur le marché des services de restauration en Chine.

Les dividendes versés aux actionnaires au cours de l'exercice 2024 sont exceptionnellement élevés, car ils incluent l'acompte sur dividendes exceptionnel versé en août 2024 pour 918 millions d'euros lié à la vente de Sofinsod, en plus du dividende habituel versé en décembre 2023 au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte des autres variations, l'endettement net diminue de 318 millions d'euros au cours de l'année, ressortant à 2,6 milliards d'euros au 31 août 2024.

1.2.2 Bilan au 31 août 2024

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2024 AU 31 AOÛT 2023 AJUSTÉ1 (en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2024 AU 31 AOÛT 2023 AJUSTÉ1 Actif non courant 8 627 9 406 Capitaux propres 3 782 4 542 Actif courant hors trésorerie 4 233 4 044 Participation ne donnant pas le contrôle 16 12 Passif non courant 5 304 6 440 Prêts intragroupes avec Pluxee 1 215 Trésorerie et équivalents 2 137 1 455 Passif courant 5 914 5 481 Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution 27 5 889 Passifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution 8 5 534 TOTAL ACTIF 15 024 22 009 TOTAL PASSIF 15 024 22 009

(1) Au 31 août 2023, afin de projeter la situation financière post-spin-off, les prêts intra-groupe entre Sodexo et Pluxee n'ont pas été éliminés dans ce tableau (d'une part, un prêt de 1 215 millions d'euros de Sodexo à Pluxee, présenté dans ce tableau dans les Actifs sous « prêts/dépôts intragroupe avec Pluxee », avec la contrepartie dans les passifs destinés à la vente, et d'autre part, des dépôts de Pluxee dans le cash pooling de Sodexo pour 570 millions d'euros, présentés dans ce tableau à l'actif en réduction de la Trésorerie avec contrepartie en actifs destinés à la vente. Ces retraitements expliquent les écarts avec la situation financière consolidée mentionnée en section 2.3 dans laquelle les prêts intra-groupe ont été éliminés. De plus, ces prêts intra-groupe ont été considérés comme réglés au 31 août 2023 et font donc partie du calcul de l'endettement net, dans la mesure où ils l'ont été juste avant la date de cotation de Pluxee.

La vente de Sofinsod se reflète dans la diminution des actifs non courants. La réduction des capitaux propres s'explique par l'acompte sur dividendes exceptionnel versé en août 2024 suite à la cession de Sofinsod, ainsi que par le spin-off de Pluxee au 1er février 2024.

La forte diminution des actifs et passifs détenus en vue d'une vente ou d'une distribution est liée au spin-off de Pluxee et à la cession de l'activité Aide à Domicile. Les montants restants au 31 août 2024 dans ces rubriques concernent Denali Universal Services, spécialisé dans les services de sécurité pour les secteurs privé et public en Alaska, cédé par le Groupe le 3 septembre 2024.

(in million euros) AU 31 AOÛT 2024 AU 31 AOÛT 2023

AJUSTÉ Endettement brut 4 734 5 588 Endettement net 2 600 2 918 Taux d'endettement net 68% 64% Ratio d'endettement net /EBITDA(1) 1,7x 2,2x

(1) Pour la nouvelle définition de l'EBITDA, veuillez vous référer à la section 1.2.10.

Au 31 août 2024, l'endettement net s'élève à 2 600 millions d'euros, en baisse par rapport à 2 918 millions d'euros à la fin de l'exercice 2023 (ajusté). Cette réduction, combinée à une augmentation de l'EBITDA de 11,5% sur l'exercice 2024, permet d'atteindre un ratio d'endettement net sur EBITDA de 1,7x, bien en dessous du niveau de 2,2x à la fin de l'exercice 2023, entrant ainsi solidement dans la fourchette cible. Malgré la réduction de l'endettement net, le taux d'endettement net augmente de 4 points, à 68%, en raison de la diminution des capitaux propres.

Au cours de l'exercice, deux emprunts obligataires ont été remboursées : en novembre 2023, 300 millions d'euros, échues en mai 2025, avec un taux d'intérêt de 1,125%, et en janvier 2024, 500 millions d'euros à terme, avec un taux d'intérêt de 0,50%. Par conséquent, le taux d'intérêt moyen des obligations à la fin de l'exercice 2024 est de 1,8%, contre 1,7% à la fin de l'exercice 2023.

À la fin de l'exercice, l'endettement brut du Groupe s'élève à 4,7 milliards d'euros, dont 70% libellés en euros, 23% en dollars et 6% en livres sterling, avec une maturité moyenne de 3,3 ans, 94% à taux fixe et 100% sans covenants financiers.

Au 31 août 2024, la trésorerie opérationnelle (y compris les découverts bancaires de 3 millions d'euros) atteint un total de 2 134 millions d'euros.

De plus, à la fin de l'exercice 2024, le total des lignes de crédit inutilisées dont dispose le Groupe s'élève à 1,75 milliard d'euros, avec une maturité de 5 ans, ayant été renouvelées par anticipation en août 2024.

1.2.3 Acquisitions et cessions de la période

L'exercice 2024 est marqué par le spin-off et l'introduction en Bourse de Pluxee le 1er février 2024, ainsi que par la cession de Sofinsod pour 918 millions d'euros le 23 août 2024.

Les autres changements de périmètre de l'exercice 2024 incluent :

la cession d'activités non stratégiques, principalement l'activité Aide à Domicile, finalisée en octobre 2023 ;

des acquisitions ciblées, dont cinq en Amérique du Nord dans le secteur de la convenience, celle des activités de services de restauration de Compass en Chine et une dans les services alimentaires urbains en Suède.

Les cessions nettes d'acquisitions s'élèvent à 986 million euros.

1.2.4 Bénéfice par action

Le Bénéfice par action (BPA) publié des activités poursuivies s'élève à 5,04 euros contre 3,83 euros pour l'exercice 2023, en hausse de +31,6%. Le nombre moyen pondéré d'actions pour l'exercice 2024 est resté plus ou moins stable à 146 451 943 actions, contre 146 127 620 actions pour l'exercice 2023. Le BPA ajusté des activités poursuivies ressort à 5,29 euros, en hausse de +17,3% par rapport à l'exercice précédent.

1.2.5 Dividende proposé

Le Conseil d'Administration propose un dividende ordinaire de 2,65 euros, en hausse de +17,8%, en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du résultat net ajusté. Le dividende ordinaire et l'acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24 euros versé en août 2024 seront proposés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires le 17 décembre 2024.

1.2.6 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 EUR = TAUX MOYEN

2024 TAUX MOYEN

2023 TAUX MOYEN

2024 VS. 2023 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2024 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2023 TAUX DE CLÔTURE

31/08/2024 VS. 31/08/2023 Dollar US 1,082 1,059 -2,1% 1,109 1,087 -2,0% Livre sterling 0,857 0,871 +1,6% 0,841 0,857 +1,9% Real brésilien 5,543 5,403 -2,5% 6,216 5,308 -14,6%

L'effet de change négatif de 1,8% pour l'exercice 2024 est lié à l'appréciation de l'euro notamment par rapport au dollar américain au cours du premier semestre de l'exercice. L'euro est resté stable depuis la fin du premier semestre de l'exercice 2024, et l'impact des devises reste donc négatif pour l'ensemble de l'année. En revanche, le réal brésilien s'est affaibli au cours du dernier trimestre, ce qui explique un impact négatif au second semestre. L'impact de la composition des devises sur la marge d'exploitation est négligeable.

Le Groupe exerce ses activités dans 45 pays. Les devises les plus significatives dans le chiffre d’affaires et dans le résultat d’exploitation sont les suivantes :

(EXERCICE 2024) % DU CHIFFRE D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar US 44% 60% Euro 23% 2% Livre sterling 8% 8% Real brésilien 4% 6%

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

1.2.7 Perspective

Pour l'exercice 2025, nous anticipons une croissance soutenue et une amélioration continue des marges.

La croissance sera portée par :

une contribution du développement net d'environ 2% pour l'année entière, qui devrait s'accélérer au cours de l'exercice en raison de la dynamique des signatures et d'un pipeline conséquent ;

une augmentation des prix attendue autour de +3%, avec une répercussion continue de l'inflation ;

une croissance positive des volumes, alimentée par une demande accrue pour de nouveaux services ou de la montée en gamme, ainsi qu'une fréquentation en hausse dans les entreprises, malgré des bases de comparaison élevées en lien avec l'année bissextile et les grands événements sportifs sur l'exercice 2024.

L'efficacité et l'amélioration des marges seront soutenus par notre approche commerciale rigoureuse, nos investissements dans la data et le digital, l'optimisation de la gestion des approvisionnements, le déploiement de nos marques, les nouveaux modèles de production et de distribution, un contrôle rigoureux des coûts et une efficacité renforcée de nos services support.

En conséquence, les perspectives du Groupe pour l'exercice 2025 sont les suivantes :

Croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5%. La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

Amélioration de la marge d'exploitation attendue entre +30 et +40 points de base, à taux de change constants.

1.2.8 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’a eu lieu depuis la clôture.

1.2.9 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios financiers

Veuillez vous reporter à la section 2.6.

Liquidités générées par les opérations

Veuillez vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important. Pour la Turquie, bien qu’en hyperinflation, les taux de change moyens de l’exercice précédent sont utilisés en raison de l'absence de matérialité.

Endettement net

L’endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au premier anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté présente un résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l’exercice. Il correspond par conséquent au résultat net revenant au Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l’impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d’actions.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2024 aux taux de l’exercice 2023, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

1.2.10 Évolution dans l'information financière

Suite au spin-off de Pluxee, Sodexo est désormais un pure-player dans les services de Restauration et de Facilities Management. Afin de mieux refléter la performance du Groupe, de fournir davantage de clarté et de faciliter la comparaison avec ses principaux concurrents, le Groupe a décidé d'apporter les changements suivants à son information financière :

Les indicateurs de Fidélisation client et de Développement présentés au premier semestre sont désormais fournis sur la base des douze derniers mois, et non plus sur les six derniers mois comme précédemment.

Dans la ventilation des revenus par segment au sein de chaque géographie, le segment Sports & Loisirs, opéré sous la marque Sodexo Live!, précédemment regroupé au sein du segment Entreprises & Administrations, est désormais présenté séparément.

Les définitions de l'Autofinancement, des Investissements opérationnels nets et de l'EBITDA ont été revues: l'étalement des investissements clients, comptabilisé dans le compte de résultat en réduction du chiffre d'affaires (conformément à la norme IFRS 15), précédemment neutralisé dans les flux de trésorerie au sein des Investissements opérationnels nets, est désormais neutralisé au sein de l'Autofinancement et de l'EBITDA ; la nouvelle définition des Investissements opérationnels nets inclut (i) les acquisitions de biens corporels et incorporels, (ii) les nouveaux investissements clients et (iii) les cessions d'immobilisations, comme auparavant, mais n'inclut plus la neutralisation de l'étalement des investissements clients ; l'EBITDA est désormais défini comme le Résultat d'exploitation hors dépréciations et amortissements, hors étalement des investissements clients, et y compris loyers payés.



EXERCICE 2024

en millions d'euros) DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES Étalement des investissements clients NOUVELLES DÉFINITIONS Autofinancement 1 203 135 1 338 Investissements Opérationnels nets (334) (135) (469) EBITDA 1 354 135 1 489 Endettement net 2 600 2 600 Endettement net / EBITDA 1,9x 1,7x

Nouveau reporting par segment suite à l'évolution de l'organisation

Dans le cadre de la simplification de l'organisation, à compter de l'exercice 2024, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Europe de Santé & Seniors vers Éducation.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2023 est le suivant:

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2023 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Amérique du Nord 10 479 10 479 2 992 2 992 2 506 2 506 2 658 2 658 2 322 2 322 Entreprises & Administrations 3 866 2 723 1 009 699 874 641 959 679 1 023 704 Sodexo Live! (1) 1 184 327 248 296 312 Santé & Séniors 3 440 3 399 877 866 844 831 856 844 863 858 Éducation 3 173 3 173 1 106 1 100 788 786 844 839 436 448 Europe 8 071 8 071 2 047 2 047 1 980 1 980 2 042 2 042 2 002 2 002 Entreprises & Administrations 5 337 4 464 1 337 1 125 1 296 1 110 1 324 1 115 1 380 1 114 Sodexo Live! (1) 599 141 118 138 202 Santé & Séniors 2 026 1 950 504 470 505 481 531 498 487 500 Éducation 708 1 059 206 311 179 271 187 291 136 185 Reste du Monde 4 087 4 087 1 057 1 057 998 998 1 055 1 055 978 978 Entreprises & Administrations 3 659 3 546 941 914 898 871 946 916 874 845 Sodexo Live! (1) 23 3 5 6 9 Santé & Séniors 337 376 87 95 81 92 83 93 87 96 Éducation 91 142 29 45 19 30 26 39 17 28 Sodexo 22 637 22 637 6 097 6 097 5 484 5 484 5 755 5 755 5 301 5 301

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live ! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

Comptes consolidés de l'exercice 2024 clos au 31 août 2024

Les annexes aux comptes consolidés seront disponibles dans le Document d'enregistrement universel qui sera publié le 5 novembre 2024

2.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 Chiffre d’affaires 23 798 22 637 Coût des ventes (20 953) (19 917) Marge brute 2 845 2 720 Charges administratives et commerciales (1 741) (1 753) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 5 9 Résultat d’exploitation 1 109 976 Autres produits opérationnels 91 4 Autres charges opérationnelles (149) (133) Résultat opérationnel 1 051 847 Produits financiers 120 90 Charges financières (183) (191) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 8 3 Résultat avant impôt 996 749 Impôt sur les résultats (249) (181) Résultat net des activités poursuivies 747 568 Résultat net des activités non poursuivies (568) 236 Résultat net 179 804 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 11 10 Résultat net des activités poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 9 8 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2 2 PART REVENANT AU GROUPE 168 794 Résultat net des activités poursuivies - Part revenant au Groupe 738 560 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe (570) 234 Résultat net - Part du Groupe par action (en euros) 1,15 5,44 Résultat net des activités poursuivies - Part du Groupe par action (en euros) 5,04 3,83 Résultat net des activités non poursuivies - Part du Groupe par action (en euros) (3,89) 1,61 Résultat net - Part du Groupe dilué par action (en euros) 1,13 5,38 Résultat net des activités poursuivies - Part du Groupe dilué par action (en euros) 4,98 3,80 Résultat net des activités non poursuivies- Part du Groupe dilué par action (en euros) (3,85) 1,58

2.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 RÉSULTAT NET 179 804 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 412 (398) Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat — — Écarts de conversion (121) (398) Écarts de conversion transférés en résultat 533 — Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts — — Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 153 125 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies (34) (104) Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global * 186 197 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 1 32 TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS 565 (273) RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 772 293 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES (28) 238 RÉSULTAT GLOBAL 744 531 Dont : Part revenant au Groupe 733 523 Résultat global des activités poursuivies - Part revenant au Groupe 762 285 Résultat global des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe (29) 238 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 11 8 Résultat global des activités poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 9 8 Résultat global des activités non poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2 —

* Comprenant pour l'exercice 2024 la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers de Pluxee (ex activité Services Avantages & Récompenses) reclassés en actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution avant le spin-off.

2.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2024 AU 31 AOÛT 2023 Écarts d’acquisition 5 564 5 568 Autres immobilisations incorporelles 436 448 Immobilisations corporelles 552 510 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 673 787 Investissements clients 712 687 Participations dans les entreprises mises en équivalence 71 66 Actifs financiers non courants 358 1 071 Autres actifs non courants 62 77 Impôts différés actifs 199 192 ACTIFS NON COURANTS 8 627 9 406 Actifs financiers courants 61 74 Stocks 322 324 Créances d’impôt sur les résultats 148 84 Clients et autres actifs d'exploitation courants 3 702 3 562 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 137 2 025 Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution 27 5 319 ACTIFS COURANTS 6 397 11 388 TOTAL DE L’ACTIF 15 024 20 794

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2024 AU 31 AOÛT 2023 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 2 944 3 704 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 3 782 4 542 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 16 12 CAPITAUX PROPRES 3 798 4 554 Emprunts et dettes financières non courants 4 011 5 056 Dettes locatives non courantes 581 683 Avantages du personnel 274 265 Autres passifs non courants 181 174 Provisions non courantes 108 110 Impôts différés passifs 149 152 PASSIFS NON COURANTS 5 304 6 440 Découverts bancaires 3 — Emprunts et dettes financières courants 725 537 Dettes locatives courantes 147 148 Dettes d’impôt sur les résultats 325 177 Provisions courantes 66 79 Fournisseurs et autres dettes 4 648 4 540 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution 8 4 319 PASSIFS COURANTS 5 922 9 800 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 15 024 20 794

2.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 Résultat opérationnel 1 051 847 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1) 470 458 Variation des investissements clients (2) (12) (43) Provisions (32) (17) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions (83) 11 Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 29 31 Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence 7 8 Intérêts payés nets (37) (66) Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (23) (19) Impôts payés (179) (123) Autofinancement 1 191 1 087 Variation des stocks (2) (11) Variation des clients et autres actifs d'exploitation courants (213) (204) Variation des fournisseurs et autres dettes 172 (7) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (43) (222) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies 1 148 865 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles non poursuivies 172 468 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 320 1 333 Acquisitions d’immobilisations (358) (338) Cessions d’immobilisations 35 33 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence 35 (36) Regroupements d'entreprises (92) (21) Cessions d'activités 1 073 — Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies 693 (362) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement non poursuivies (1 740) (121) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (1 047) (483) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. (1 373) (352) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (4) (6) Achats d’actions propres (51) (57) Cessions d'actions propres (1) 7 Variation des participations ne donnant pas le contrôle — (12) Émissions d’emprunts et dettes financières 389 544 Remboursements d’emprunts et dettes financières (1 212) (550) Remboursements des dettes locatives (165) (186) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies (2 417) (612) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement non poursuivies 1 065 (34) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (1 352) (646) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES (17) (191) Incidences des différences de changes et autres des activités poursuivies 9 (156) Incidences des différences de changes et autres des activités non poursuivies (26) (35) VARIATION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (1 096) 13 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 3 230 3 217 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2 134 3 230 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice provenant des activités poursuivies 2 134 2 025 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice provenant des activités non poursuivies — 1 205

(1) Dont amortissements des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 179 millions d'euros comptabilisés sur l'exercice 2024 en application de la norme IFRS 16 (188 millions d'euros sur l'exercice 2023).

(2) Depuis le 1er semestre 2024, la variation des investissements clients (dont -147 millions au titre des nouveaux investissements clients) précédemment classée en activité d’investissements est présentée en flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Ce changement de présentation a été reflété dans l'information comparative de l'exercice 2023.

2.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros) NOMBRE D’ACTIONS CAPITAL PRIMES D’ÉMISSION RÉSERVES

ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres

au 31 août 2023 147 454 887 590 248 4 514 (811) 4 542 12 4 554 Résultat net 168 168 11 179 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) * 153 412 565 — 565 Résultat global 321 412 733 11 744 Dividendes versés (1 373) (1 373) (4) (1 377) Distribution des titres Pluxee (96) (96) (7) (103) Actions propres (52) (52) (52) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 37 37 37 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle (9) (9) (4) (13) Autres variations — — 8 8 CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2024 147 454 887 590 248 3 342 (399) 3 782 16 3 798

* Les autres éléments du résultat global incluent l'impact de l'hyperinflation en Turquie pour 19 millions d'euros.

(en millions d’euros) NOMBRE D’ACTIONS CAPITAL PRIMES D’ÉMISSION RÉSERVES

ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres

au 31 août 2022 147 454 887 590 248 3 992 (415) 4 415 10 4 425 Résultat net 794 794 10 804 Autres éléments du résultat global

(nets d'impôts) 125 (396) (271) (2) (273) Résultat global 919 (396) 523 8 531 Dividendes versés (352) (352) (7) (359) Actions propres (52) (52) (52) Paiements fondés sur les actions (nets d'impôts) 45 45 45 Variation de pourcentage d'intérêt sans perte ou gain de contrôle (36) (36) 2 (34) Autres variations (1) (1) (1) (2) CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2023 147 454 887 590 248 4 514 (811) 4 542 12 4 554

2.6 Ratios financiers

EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 ajusté Taux d’endettement net Dettes financières (1) – Trésorerie opérationnelle (2) 68,5% 64,1% Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net Dettes financières (1) – Trésorerie opérationnelle (2) 1,7 2,2 EBITDA ajusté (résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (3) Capacité de remboursement des emprunts Dettes financières 3,5 années 4,4 années Autofinancement Indépendance financière Dettes financières non courantes 105,6% 111,0% Capitaux propres et intérêts minoritaires Rendement des capitaux propres Part du Groupe dans le résultat net 20,4% 21,2% Part du Groupe dans les capitaux propres hors résultat ROCE (rentabilité des capitaux employés) Résultat d’exploitation après impôt 12,9% 11,3% Capitaux employés moyens Couverture des charges d’intérêts Résultat opérationnel 14,8 11,5 Coût de l’endettement net

Les ratios financiers sont calculés à partir des principaux agrégats suivants :

(en millions d’euros) EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 ajusté (1) Dettes financières (1) Emprunts et dettes financières non courants 4 011 5 056 + Emprunts et dettes financières courants 725 537 - Instruments financiers dérivés à l’actif (2) (5) DETTES FINANCIÈRES 4 734 5 588 (2) Trésorerie opérationnelle Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 137 2 025 Dépôts de Pluxee — (570) + Prêts avec Pluxee — 1 215 - Découverts bancaires (3) — TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 2 134 2 670 (3) EBITDA ajusté Résultat d’exploitation 1 109 976 + Dépréciations et amortissements 434 422 + Étalement des amortissements clients 135 140 - Loyers payés (189) (203) EBITDA AJUSTÉ (RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) 1 489 1 335 (4) Résultat d’exploitation après impôt Résultat d’exploitation 1 109 976 Taux effectif d’impôt ajusté (4) 26,0 % 25,7 % RÉSULTAT D’EXPLOITATION APRÈS IMPÔT 821 725 (5) Capitaux employés moyens (2) Immobilisations corporelles 531 504 + Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 730 829 + Dettes locatives (780) (873) + Écarts d’acquisition 5 566 5 758 + Autres immobilisations incorporelles 442 475 + Investissements clients 700 677 + Besoin en fonds de roulement hors actifs financiers et fonds réservés de l’activité Services Avantages & Récompenses (916) (1 031) + Impact des activités détenues en vue de la vente (3) 79 72 CAPITAUX EMPLOYÉS MOYENS 6 352 6 410

(1) Le Groupe considère que le traitement comptable introduit par IFRS 16 ne modifie pas la nature opérationnelle de ses contrats de location. En conséquence, pour que les indicateurs de performance du Groupe continuent de refléter au mieux sa performance opérationnelle, le Groupe considère les remboursements des dettes locatives comme des éléments opérationnels impactant les liquidités générées par les opérations, qui intègrent ainsi l’ensemble des paiements locatifs indépendamment de leur nature fixe ou variable. Corrélativement, les dettes locatives sont exclues des dettes financières.

(2) Moyenne des capitaux employés du début et de fin de période.

(3) Réintégration des capitaux employés de l'entité Denali Universal Services, LLC aux États-Unis reclassée en actifs détenus en vue de la vente et passifs liés au 31 août 2024 ainsi que des services Aide à Domicile au 31 août 2023..

(4) Le calcul du taux effectif d’impôt ajusté se présente comme suit :

(en millions d’euros)



EXERCICE 2024 EXERCICE 2023 RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX APPARENT 983 (249) 25,4% 737 (181) 24,6% Ajustements : Coûts de restructuration 69 (18) 47 (12) Pertes de valeur et amortissement des immobilisations incorporelles relatives aux relations clientèle et aux marques acquises 35 (9) 36 (9) Reconnaissance d’impôts différés — (71) — (7) Autres (45) 77 60 (17) AJUSTÉ 1 041 (270) 26,0% 880 (226) 25,7%

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.