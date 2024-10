Pioneer lanza el receptor DMH-AP6650BT con conectividad avanzada y calidad de audio superior

Nueva pantalla DMH-AP6650BThttps://pioneercarentertainment.com/products/dmh-ap6650bt/

Pioneer presenta un receptor multimedia avanzado con ajuste perfecto y conectividad certificada, diseñado para el confort y la seguridad en el manejo

BUENOS AIRES, FLORIDA, ARGENTINA, October 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Pioneer , reconocido por su liderazgo en soluciones de audio y video para vehículos, ha lanzado su más reciente innovación: el DMH-AP6650BT, un receptor multimedia diseñado para ofrecer conectividad avanzada y una experiencia de conducción mejorada.Con una pantalla táctil de 9 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y un ecualizador gráfico de 13 bandas, el dispositivo está enfocado en garantizar una integración perfecta entre el automóvil y las aplicaciones móviles.Este receptor permite a los conductores acceder a aplicaciones como mapas, música y mensajería de manera segura y sin distracciones, ya sea mediante conexión inalámbrica o USB. Además, incluye un DSP (Procesador de Señal Digital) de 24 bits, lo que permite una personalización avanzada del sonido y una experiencia auditiva superior."Estamos orgullosos de lanzar el DMH-AP6650BT, un dispositivo que ofrece lo último en entretenimiento y conectividad para los conductores modernos", afirmó Leykis Trotman, representante de Pioneer Latin America. "Nos hemos centrado en crear un equipo que no solo facilite la integración con smartphones, sino que también brinde una operación intuitiva y una calidad de sonido excepcional", agregó.Características destacadas del DMH-AP6650BT:*Conectividad avanzada: Compatible con Apple CarPlay y Android Auto, este receptor asegura una conexión estable y permite acceder a las aplicaciones esenciales para la conducción.*Sonido personalizable: Con su ecualizador de 13 bandas y DSP, el DMH-AP6650BT ofrece un sonido potente y claro, adaptado a las preferencias del usuario.*Acceso directo a YouTube y navegadores web: Los conductores pueden disfrutar de aplicaciones como YouTube y Waze a través de la plataforma WebLink, brindando más opciones de entretenimiento y navegación.*Pantalla táctil de 9 pulgadas: Su resolución WSVGA asegura una visualización clara y cómoda, facilitando el acceso a las funciones principales sin comprometer la seguridad.*Bluetoothmejorado: Soporte para hasta cinco teléfonos inteligentes, permitiendo alternar entre dispositivos sin la necesidad de volver a emparejar.El DMH-AP6650BT está diseñado para una fácil instalación en los tableros de vehículos, asegurando un ajuste perfecto que mantiene la estética del automóvil. Pioneer continúa a la vanguardia de la conectividad vehicular con este lanzamiento, reafirmando su compromiso con la innovación y la seguridad.Disponible en Centro y Suramérica a partir de la última semana de octubre de 2024.Para más información, visita: https://pioneer-latin.com

