Le KFSHRC honore 28 scientifiques figurant sur la liste de Stanford des 2 % des chercheurs les plus cités

En présence d’une large participation de leaders et d’experts du secteur de la santé du monde entier

RIYAD, Arabie saoudite, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) célèbre la reconnaissance de 28 de ses scientifiques figurant sur la liste de l’Université de Stanford des 2 % des chercheurs les plus cités dans le monde dans diverses disciplines au cours de l’année écoulée. Cet événement, auquel ont participé un grand nombre de leaders et d’experts de la santé du monde entier, s’est déroulé dans le pavillon du KFSHRC lors de l’événement Global Health Exhibition, dont les activités ont commencé lundi matin.

À cette occasion, S.E. le Dr Majid Al Fayyadh, Directeur général du KFSHRC, a déclaré « Nous sommes fiers de cet accomplissement scientifique, qui reflète les efforts continus et la vision ambitieuse que nous défendons au KFSHRC. Cela reflète également l’engagement national plus large en faveur de la recherche, de l’innovation et du progrès dans le secteur de la santé. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre nos efforts au service de l’humanité et à élever les normes de santé à des niveaux sans précédent. »

L’Université de Stanford publie chaque année une liste de 180 000 chercheurs, représentant les 2 % les plus performants au niveau mondial dans 28 domaines dont les recherches ont enregistré le plus grand nombre de citations dans des revues scientifiques internationales. Cette liste est considérée comme une référence fiable pour évaluer la qualité de la production scientifique et est largement respectée au sein de la communauté universitaire mondiale.

Dans son pavillon installé sur l’événement Global Health Exhibition, le KFSHRC présentera ses dernières innovations et solutions en matière de santé, notamment l’unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC), qui vise à accélérer le traitement des patients victimes d’un AVC, à réduire les handicaps et à diminuer les taux de mortalité. En outre, le KFSHRC mettra en avant son service de pharmacogénomique, une approche médicale novatrice qui adapte les médicaments à l’ADN (code génétique) du patient afin de prédire l’efficacité des médicaments.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20ᵉ rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/145ad1cc-4928-42bc-ab33-4085cea2c823

