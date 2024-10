Das KFSHRC ehrt 28 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf der Stanford-Liste der 2 % meistzitierten Forschenden stehen

Zahlreiche führende Persönlichkeiten und Expertinnen im Bereich Gesundheit aus der ganzen Welt waren anwesend

RIYADH, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) feierte den Erfolg von 28 seiner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im vergangenen Jahr auf der Liste der Stanford University unter den Top 2 % der weltweit meistzitierten Forschenden in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen aufgeführt wurden. Die Veranstaltung, an der zahlreiche führende Persönlichkeiten und Expertinnen des Gesundheitswesens aus der ganzen Welt teilnahmen, fand im Pavillon des KFSHRC auf der Global Health Exhibition statt, die am Montagmorgen eröffnet wurde.

Bei dieser Gelegenheit erklärte S.E. Dr. Majid Al Fayyadh, CEO des KFSHRC: „Wir sind stolz auf diesen wissenschaftlichen Erfolg, der die kontinuierlichen Bemühungen und die ehrgeizige Ausrichtung des KFSHRC widerspiegelt. Darüber hinaus spiegelt die Liste die breitere Unterstützung der Regierung für Forschung, Innovation und Fortschritt im Gesundheitswesen wider. Wir erneuern unser Versprechen, unsere Anstrengungen im Dienste der Menschheit fortzusetzen und die Standards der Gesundheitsversorgung auf ein nie dagewesenes Niveau zu heben.“

Die Stanford University veröffentlicht jährlich eine Liste von 180.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in 28 Fachgebieten zu den besten 2 % aller Forschenden weltweit gehören und deren Forschungsarbeiten in internationalen Fachzeitschriften am häufigsten zitiert werden. Diese Liste gilt als verlässliche Referenz für die Bewertung der Qualität wissenschaftlicher Leistungen und genießt in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft hohe Anerkennung.

In seinem Pavillon auf der Global Health Exhibition präsentiert das KFSHRC seine neuesten Innovationen und Lösungen im Gesundheitswesen, darunter die Mobile Stroke Unit, die die Behandlung von Schlaganfallpatienten beschleunigt, Behinderungen reduziert und die Sterblichkeitsrate infolge von Schlaganfällen senkt. Außerdem stellt das KFSHRC seinen Pharmakogenomik-Dienst vor, einen neuen medizinischen Ansatz, bei dem Medikamente auf die DNA (den genetischen Code) der Patientinnen und Patienten abgestimmt werden. Damit lässt sich die Wirksamkeit von Medikamenten vorhersagen und die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen ermitteln.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder von unserem Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

