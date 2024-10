En 2024, le nombre des candidatures aux écoles de commerce monte en flèche dans un contexte d’incertitude économique

L’enquête annuelle du GMAC révèle que la croissance de la demande est cinq fois supérieure à l’augmentation observée pendant la pandémie

RESTON, Virginie, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partout dans le monde, le nombre total de candidatures aux programmes d’études supérieures en commerce pour 2024 a connu une augmentation impressionnante de 12 % par rapport à 2023. Selon une enquête annuelle publiée aujourd'hui par le Graduate Management Admission Council (GMAC), cette progression marque un net revirement par rapport aux deux années consécutives de baisse précédentes qui avaient suivi une légère augmentation liée à la pandémie en 2020-2021. Dans le cadre de l’enquête du GMAC, menée chaque année auprès des futurs étudiants des écoles de commerce, les coûts sont constamment cités comme un obstacle majeur à l’obtention d’un diplôme de gestion avancée. Par conséquent, il n’est peut-être pas surprenant que la tendance à la hausse du volume des candidatures cette année coïncide avec le fait que les programmes d’études supérieures en commerce offrent une aide financière à un plus grand nombre de membres de leurs nouvelles promotions en 2024.

Une analyse plus approfondie des données montre que la hausse significative des candidatures est principalement due à un regain d’intérêt pour les offres de formation à temps plein et en présentiel, avec une croissance des candidatures rapportée par près de six programmes de ce type sur dix. Par exemple, au cours des dix dernières années, la majeure partie des écoles a rapporté une croissance des candidatures aux programmes de MBA à temps plein en deux ans et en un an de 80 % et 64 % respectivement. Près des trois quarts des programmes de master en comptabilité et en gestion ont également signalé une croissance des candidatures. Il est intéressant de noter que malgré le regain d’intérêt pour les études en présentiel, les programmes offrant davantage de flexibilité semblent également faire l’objet d’une forte demande : une augmentation des candidatures a également été observée auprès de 58 % des programmes en ligne et de 52 % des programmes hybrides, tout comme dans près des deux tiers des programmes de MBA en ligne et hybrides.

« La croissance record des candidatures observée cette année laisse entrevoir un changement de tendance en faveur des études supérieures de commerce, notamment pour les programmes de base comme les MBA à temps plein et les masters en comptabilité et en gestion », a déclaré Joy Jones, PDG de GMAC. « Bien que ce phénomène puisse prouver la tendance anticyclique observée depuis longtemps entre l’intérêt pour les écoles supérieures de commerce et la vigueur de l’économie, j’en attribue le mérite en grande partie aux écoles de commerce mondiales et aux efforts considérables qu’elles ont déployés en vue de continuer à innover grâce à de nouvelles technologies, de nouvelles stratégies de mise en œuvre des formations et de nouvelles façons de fonctionner qui répondent aux intérêts et aux besoins actuels des étudiants et de leurs futurs employeurs. »

Cette croissance est déterminée par l’évolution des candidatures nationales et internationales.

L’augmentation du nombre total de candidatures peut également être attribuée à une augmentation démesurée des candidatures nationales déposées par des candidats du même pays d’origine que celui du programme. Tous formats de formation confondus, la plupart des programmes de MBA ont bénéficié d’une augmentation des candidatures nationales par rapport aux candidatures internationales. De même, tous les programmes des masters en commerce ayant fait l’objet de l’enquête ont connu une augmentation de 30 % des candidatures nationales, mais la baisse des candidatures internationales pour les programmes plus tributaires de talents internationaux, comme les programmes d’analyse commerciale, semble avoir contrebalancé cette croissance.

Sur le plan géographique, les États-Unis restent une destination d’études de premier plan pour les talents internationaux, une écrasante majorité des étudiants potentiels indiquant, selon une récente étude internationale publiée par le GMAC, que les prochaines élections présidentielles n’auront aucun impact négatif sur leurs projets d’études, comme c’était déjà le cas lors des cycles électoraux précédents. Dans le même temps, les candidatures nationales ont également fait grimper la demande de formations supérieures en commerce aux États-Unis, en Asie et en Europe, à l’exception du Royaume-Uni, qui a enregistré une baisse de 45 % des candidatures nationales et de 12 points des candidatures internationales.

« Il ne fait aucun doute que les offres de formation de haute qualité sont en hausse dans les principaux marchés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, car elles offrent aux candidats traditionnellement enclins à étudier à l’étranger davantage d’options et d’opportunités dans leur propre pays », a déclaré François Ortalo-Magné, professeur de pratiques de gestion et doyen exécutif (relations extérieures) à la London Business School, et membre du conseil d’administration du GMAC. « Dans ce contexte, il est essentiel que les écoles de commerce encouragent la mobilité régionale et internationale et constituent des promotions d’étudiants diversifiées et multiculturelles sur leurs campus, sachant que cela apporte d’énormes avantages pédagogiques dans nos salles de classe, dans nos futurs conseils d’administration, et au-delà. »

L’augmentation du nombre de candidates féminines donne de l’espoir et laisse entrevoir des tendances allant dans la bonne direction.

Au cours des 10 dernières années, les candidates féminines aux programmes d’études supérieures en commerce ont constamment oscillé autour de 40 %. Les données de cette année montrent quelques signes positifs avec une légère hausse qui a permis d'atteindre 42 %. En outre, 55 % des programmes ont vu une croissance des candidates féminines, soit une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à l’année dernière, tandis que la deuxième plus grande part des programmes ont observé une augmentation des candidates féminines au cours de la dernière décennie, après le boom lié à la pandémie en 2020. Plus précisément, les programmes les plus susceptibles de connaître une forte augmentation du nombre de candidates féminines étaient les MBA. En effet, 70 % des MBA hybrides, et près des deux tiers des programmes de MBA à temps plein ont enregistré une telle croissance.

« Je suis ravie de constater une telle croissance des candidatures féminines. Je crois en la valeur des formations commerciales et aux portes qu’elles ouvrent aux gens, en particulier aux femmes. Plus le nombre de femmes qui s’investissent dans des formations commerciales augmente, plus le vivier de dirigeants d’entreprise s’équilibre, et plus nous avons de chances de combler l’écart entre les sexes », a déclaré Elissa Sangster, PDG de Forté, une organisation partenaire de longue date du GMAC qui a pour objectif de renforcer la place des femmes dans la direction des entreprises.

À propos de l’enquête

L’enquête du GMAC sur les tendances en matière de candidatures est l’enquête la plus vaste et la plus citée de ce type. Elle constitue la ressource de référence pour les admissions dans les écoles de commerce et pour les responsables de programmes de formation, en leur permettant de mieux comprendre l’évolution rapide de la demande de programmes d’études supérieures en gestion. L’enquête de 2024 a recueilli des données sur les candidatures reçues par les programmes d’études supérieures en gestion pour l’année universitaire 2024-2025. Entre juin et août, 1 090 programmes de 297 écoles de commerce répartis dans 40 pays du monde entier ont répondu à cette enquête. De plus amples détails sur les programmes participants de cette année et sur la méthodologie de recherche employée sont disponibles dans le rapport.

À propos du GMAC

Le GMAC (Graduate Management Admission Council) est une association qui regroupe les principales écoles supérieures de commerce du monde entier. Le GMAC effectue des recherches de premier plan, organise des conférences sectorielles, fournit des outils de recrutement et des évaluations pour le secteur des études supérieures en gestion, ainsi que des ressources, des événements et des services qui aident à accompagner les candidats tout au long de leur parcours dans l’enseignement supérieur. Détenu et géré par le GMAC, l’examen Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) est l’évaluation la plus couramment utilisée dans les écoles supérieures de commerce.

Pour s’informer sur les programmes de MBA et de master en commerce, entrer en contact avec des écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils pour postuler avec succès aux programmes de MBA et de master en commerce, plus de 13 millions d’étudiants potentiels font confiance chaque année aux sites Internet du GMAC, et notamment mba.com. BusinessBecause et GMAC Tours sont des filiales de GMAC, une organisation mondiale présente en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez consulter www.gmac.com

Contact médias :

Teresa Hsu

Responsable en chef, relations média

Téléphone : 202-390-4180

thsu@gmac.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.