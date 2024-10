Medische uitvinder viert 20 jaar dubbelballonenteroscopie in Europa met de lancering van een nieuwe endoscoop

HET NIEUWE DBE-TIJDPERK IS AANGEBROKEN

RATINGEN, Duitsland, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm Healthcare is verheugd de lancering van de nieuwe EN-840T DBE-endoscoop in Europa aan te kondigen op 12 oktober 2024. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de bekende uitvinder van medische apparatuur, professor Hironori Yamamoto.

SAMENWERKING MET DE UITVINDER VAN DBE

De uitvinder, professor Hironori Yamamoto, is voorzitter en hoogleraar van de faculteit geneeskunde, afdeling gastro-enterologie, aan de Jichi Medische Universiteit in Tochigi, Japan.

De samenwerking van Fujifilm met prof. Yamamoto, de uitvinder van de dubbelballonendoscoop, betekende een unieke kans om een ​​reeks endoscopen te ontwikkelen die artsen ondersteunen bij het aanpakken van uitdagingen binnen endoscopische onderzoeken met behulp van nieuwe technologieën.

DE GOUDEN STANDAARD VOOR EEN VEILIG DARMONDERZOEK

“Dubbelballonenteroscopie is veilig en effectief voor de diagnose en behandeling van ziekten aan de dunne darm.” 1

DBE wordt in 80 landen wereldwijd gebruikt en is de gouden standaard voor veilig onderzoek van de darmen. Daarom is Fujifilm Healthcare Europe marktleider in specialistische DBE-producten die beeldvormingsprecisie en verbeterd gebruiksgemak bieden voor gastro-enterologen.

DUIDELIJKE BEELDVORMING VOOR ENDOSCOPIE

“DBE is minder invasief en comfortabeler voor de patiënt dan intraoperatieve endoscopie van de dunne darm.” 2

DBE-endoscopen zijn gebruiksvriendelijker2 dan chirurgische alternatieven en kosteneffectiever2 voor artsen. Met een voortdurende focus op patiëntveiligheid, nauwkeurige beeldvorming en verkorte proceduretijd binnen het productassortiment voor endoscopie, biedt de Fujifilm DBE EN-840T-endoscoop duidelijkheid en gebruiksgemak voor artsen dankzij de nieuwe CMOS-sensor met hoge resolutie.

PATIËNTVEILIGHEID EN EENVOUD

“Een endoscopie is onderdeel van het diagnostische of geneeskundige traject van een patiënt… de kwaliteit en veiligheid van een endoscopie hangt af van de omgeving waarin gastro-enterologen werken (inclusief de faciliteiten en apparatuur)...” 3

Fujifilm streeft ernaar om gastro-enterologen voortdurend te ondersteunen, zodat zij hun patiënten veilige zorg kunnen bieden met de beste apparatuur van Fujifilm. De EN-840T-endoscoop is dankzij het eenvoudige installatieproces bijzonder gebruiksvriendelijk. Het zorgt voor moeiteloze bediening en wendbaarheid tijdens procedures.

Nu beschikbaar

De nieuwe EN-840T-dubbelballonendoscoop is sinds 12 oktober 2024 in Europa verkrijgbaar.

Meer info

Lees de brochure voor meer informatie: brochure downloaden

Bekijk de Fujifilm EN-840T-installatiegids: https://youtu.be/2redrjTDpPA

Fujifilm, trots aan je zijde

Fujifilm vierde onlangs zijn 90-jarig jubileum als wereldwijde innovator op het gebied van gezondheidszorg en medische beeldvorming. De innovatieve medtech-oplossingen van Fujifilm zijn ontworpen om de gezondheidszorg voor patiënten te transformeren en een blijvende positieve impact op de samenleving te bieden. Met onze kennis, passie en inspiratie stellen wij artsen in staat het grootste verschil te maken in hun dagelijkse werk, door de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. We verrijken samen levens en zorgen voor meer geluk in de wereld!

Contacteer ons

Wil je meer informatie over dit product of heb je een vraag voor ons team?

Contacteer ons via: endoscopy_eu@fujifilm.com

Stefan Bachmeier

Fujifilm Healthcare Europe

stefan.bachmeier@fujifilm.com

_______________

1 Yamamoto et al., Dig. Endosc. 2015; 27: 331–337. Doi: 10.1111/den.12378; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25180488/

2 Rahmi G et al., 2017; Efficacy of double-balloon enteroscopy for small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation. Efficacy of double-balloon enteroscopy for small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation - PMC (nih.gov)

3 Valori, Cortas, Rutter et al. 2019; Performance measures for endoscopy services: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) quality improvement initiative. https://doi.org/10.1177/2050640618810242

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09ce25aa-0187-4c19-8e66-f0e05aa73ddc

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.